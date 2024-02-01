https://uz.sputniknews.ru/20240201/uzbekistan-kazaxstan-prebyvaniye-registratsiya-42294528.html
Узбекистан и Казахстан увеличивают взаимный срок пребывания граждан без регистрации
Узбекистан и Казахстан увеличивают взаимный срок пребывания граждан без регистрации
Новый документ позволит создать благоприятные условия для пребывания граждан двух государств на территории друг друга и повлияет на дальнейшее развитие экономических связей, делового и культурного обмена между обеими странами.
2024-02-01T10:48+0500
2024-02-01T10:48+0500
2024-02-01T12:02+0500
узбекистан
казахстан
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ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Узбекистан и Казахстан увеличивают срок пребывания своих граждан на территории другой страны без регистрации с 5 до 30 дней, сообщает Sputnik Казахстан.Протокол с соответствующими изменениями в межправительственном Соглашении двух стран об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года ратифицировал Мажилис РК.Узбекистан ратифицировал данное Соглашение в апреле 2023 года.Изменения предусматривают безвизовое пребывание граждан обеих стран в течение 30 дней без постановки на временный учет. По истечении этого периода они обязаны получить разрешение на временное проживание.Документ вступит в силу после обмена нотами между Узбекистаном и Казахстаном.
https://uz.sputniknews.ru/20240130/kazaxstan-uzbekistan-transgranichnyye-reki-42274796.html
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узбекистан казахстан регистрация новый документ развитие экономические связи деловой и культурный обмен
узбекистан казахстан регистрация новый документ развитие экономические связи деловой и культурный обмен
Узбекистан и Казахстан увеличивают взаимный срок пребывания граждан без регистрации
10:48 01.02.2024 (обновлено: 12:02 01.02.2024)
Новый документ позволит создать благоприятные условия для пребывания граждан двух государств на территории друг друга и повлияет на дальнейшее развитие экономических связей, делового и культурного обмена между обеими странами.
ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik.
Узбекистан и Казахстан увеличивают срок пребывания своих граждан на территории другой страны без регистрации с 5 до 30 дней, сообщает
Sputnik Казахстан.
Протокол с соответствующими изменениями в межправительственном Соглашении двух стран об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года ратифицировал Мажилис РК.
Узбекистан ратифицировал данное Соглашение в апреле 2023 года.
"Закон позволит создать благоприятные условия для пребывания граждан двух государств на территории друг друга и повлияет на дальнейшее развитие экономических связей, делового и культурного обмена между двумя братскими странами", — отметила депутат Мажилиса парламента Казахстана Наталья Дементьева.
Изменения предусматривают безвизовое пребывание граждан обеих стран в течение 30 дней без постановки на временный учет. По истечении этого периода они обязаны получить разрешение на временное проживание.
Документ вступит в силу после обмена нотами между Узбекистаном и Казахстаном.