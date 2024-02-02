https://uz.sputniknews.ru/20240202/aripov-smailov-vstrecha-kazaxstan-42309820.html
Абдулла Арипов встретился с премьер-министром Казахстана — что обсудили
Абдулла Арипов встретился с премьер-министром Казахстана — что обсудили
Стороны отметили, что положительная динамика роста наблюдается между Узбекистаном и Казахстаном по всем направлениям
2024-02-02T13:51+0500
2024-02-02T13:51+0500
2024-02-02T14:50+0500
политика
узбекистан
казахстан
абдулла арипов
встреча
премьер-министр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/02/42305897_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f4de6bd01a505baff5b9dea43da84186.jpg
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. В Алматы состоялась встреча делегаций правительств Узбекистана и Казахстана под председательством премьер-министров Абдуллы Арипова и Алихана Смаилова, сообщает правительственный портал РУз.Узбекская сторона прибыла в Казахстан для участия в VI международном форуме Digital Almaty и заседании Евразийского межправительственного совета.Как отмечалось, отношения стратегического партнерства и союзничества между двумя странами динамично развиваются в духе дружбы, добрососедства и взаимоуважения, лидеры Узбекистана и Казахстана определили конкретные задачи по дальнейшему развитию многосторонних отношений. Речь шла о важных совместных проектах, которые реализуются в различных отраслях экономики, об активизации сотрудничества в транспортной и энергетической сферах, расширении межрегионального и культурно-гуманитарного сотрудничества. Стороны обменялись мнениями по этим и другим актуальным вопросам повестки дня.
https://uz.sputniknews.ru/20240201/uzbekistan-kazaxstan-prebyvaniye-registratsiya-42294528.html
узбекистан
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/02/42305897_109:19:1177:820_1920x0_80_0_0_9c7fbaa65d1c25c4c26db5e12edbb2db.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абдулла арипов обсуждение премьер-министр казахстан узбекистан положительная динамика роста
абдулла арипов обсуждение премьер-министр казахстан узбекистан положительная динамика роста
Абдулла Арипов встретился с премьер-министром Казахстана — что обсудили
13:51 02.02.2024 (обновлено: 14:50 02.02.2024)
Стороны отметили положительную динамику роста между Узбекистаном и Казахстаном по всем направлениям.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik.
В Алматы состоялась встреча делегаций правительств Узбекистана и Казахстана под председательством премьер-министров Абдуллы Арипова и Алихана Смаилова, сообщает
правительственный портал РУз.
Узбекская сторона прибыла в Казахстан для участия в VI международном форуме Digital Almaty и заседании Евразийского межправительственного совета.
Как отмечалось, отношения стратегического партнерства и союзничества между двумя странами динамично развиваются в духе дружбы, добрососедства и взаимоуважения, лидеры Узбекистана и Казахстана определили конкретные задачи по дальнейшему развитию многосторонних отношений.
"Положительная динамика роста наблюдается между Узбекистаном и Казахстаном по всем направлениям. В частности, за последние 7 лет объем торговли увеличился более чем в 2 раза", — говорится в сообщении.
Речь шла о важных совместных проектах, которые реализуются в различных отраслях экономики, об активизации сотрудничества в транспортной и энергетической сферах, расширении межрегионального и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Стороны обменялись мнениями по этим и другим актуальным вопросам повестки дня.