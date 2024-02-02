https://uz.sputniknews.ru/20240202/aripov-smailov-vstrecha-kazaxstan-42309820.html

Абдулла Арипов встретился с премьер-министром Казахстана — что обсудили

Абдулла Арипов встретился с премьер-министром Казахстана — что обсудили

Стороны отметили, что положительная динамика роста наблюдается между Узбекистаном и Казахстаном по всем направлениям

2024-02-02T13:51+0500

2024-02-02T13:51+0500

2024-02-02T14:50+0500

политика

узбекистан

казахстан

абдулла арипов

встреча

премьер-министр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/02/42305897_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f4de6bd01a505baff5b9dea43da84186.jpg

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. В Алматы состоялась встреча делегаций правительств Узбекистана и Казахстана под председательством премьер-министров Абдуллы Арипова и Алихана Смаилова, сообщает правительственный портал РУз.Узбекская сторона прибыла в Казахстан для участия в VI международном форуме Digital Almaty и заседании Евразийского межправительственного совета.Как отмечалось, отношения стратегического партнерства и союзничества между двумя странами динамично развиваются в духе дружбы, добрососедства и взаимоуважения, лидеры Узбекистана и Казахстана определили конкретные задачи по дальнейшему развитию многосторонних отношений. Речь шла о важных совместных проектах, которые реализуются в различных отраслях экономики, об активизации сотрудничества в транспортной и энергетической сферах, расширении межрегионального и культурно-гуманитарного сотрудничества. Стороны обменялись мнениями по этим и другим актуальным вопросам повестки дня.

https://uz.sputniknews.ru/20240201/uzbekistan-kazaxstan-prebyvaniye-registratsiya-42294528.html

узбекистан

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

абдулла арипов обсуждение премьер-министр казахстан узбекистан положительная динамика роста