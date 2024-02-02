https://uz.sputniknews.ru/20240202/rossiya-artilleriya-vsu-kupyansk-42306677.html
Артиллерия ВС РФ уничтожила технику и пехоту ВСУ под Купянском
Артиллерия ВС РФ уничтожила технику и пехоту ВСУ под Купянском
Российские военные атаковали украинские позиции с помощью самоходных артиллерийских установок "Мста-СМ1"
2024-02-02T12:55+0500
2024-02-02T12:55+0500
2024-02-02T12:55+0500
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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Российские артиллеристы на Купянском направлении ликвидировали украинскую технику и замаскированную пехоту, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Также там добавили, что расчет самоходной гаубицы САУ "Мста-СМ1" работает не только с оборудованных позиций, но и с неподготовленных, как правило в случае контрбатарейной борьбы или появления срочной движущейся цели, такой, как например, диверсионно-разведывательная группа противника."Работаем на самоходной гаубице "Мста-СМ1". Никогда не стоим на месте. Приехали, нам дали цель, мы отстреляли и уехали. Поражаем артиллерию, танки, но чаще всего пехоту противника <…> Нам пришла цель, мы навелись — огонь. Нам сказали, еще три снаряда туда же. Цели поражены — восемь единиц техники. Танк был еще один, поразили его с одного выстрела", — рассказал командир расчета с позывным "Каха".При выдвижении на новые позиции артиллеристы уже знают, что делать, добавил командир САУ.По информации Минобороны РФ, за предыдущие сутки на Купянском направлении подразделения группировки "Запад" отразили семь атак ВСУ. Потери противника там составили не менее 125 человек убитыми и ранеными и 6 единиц техники.
https://uz.sputniknews.ru/20240201/rossiya-artilleriya-artemovsk-42298458.html
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россия артиллерия купянск атака украинские позиции самоходные артиллерийские установки
россия артиллерия купянск атака украинские позиции самоходные артиллерийские установки
Артиллерия ВС РФ уничтожила технику и пехоту ВСУ под Купянском
Российские военные атаковали украинские позиции с помощью самоходных артиллерийских установок "Мста-СМ1".
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik.
Российские артиллеристы на Купянском направлении ликвидировали украинскую технику и замаскированную пехоту, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-СМ1" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили боевую технику и замаскированную пехоту ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", — уточнили в военном ведомстве.
Также там добавили, что расчет самоходной гаубицы САУ "Мста-СМ1" работает не только с оборудованных позиций, но и с неподготовленных, как правило в случае контрбатарейной борьбы или появления срочной движущейся цели, такой, как например, диверсионно-разведывательная группа противника.
"Работаем на самоходной гаубице "Мста-СМ1". Никогда не стоим на месте. Приехали, нам дали цель, мы отстреляли и уехали. Поражаем артиллерию, танки, но чаще всего пехоту противника <…> Нам пришла цель, мы навелись — огонь. Нам сказали, еще три снаряда туда же. Цели поражены — восемь единиц техники. Танк был еще один, поразили его с одного выстрела", — рассказал командир расчета с позывным "Каха".
При выдвижении на новые позиции артиллеристы уже знают, что делать, добавил командир САУ.
По информации Минобороны РФ, за предыдущие сутки на Купянском направлении подразделения группировки "Запад" отразили семь атак ВСУ. Потери противника там составили не менее 125 человек убитыми и ранеными и 6 единиц техники.