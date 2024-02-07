Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240207/mmirziyoyev-elektromobili-prezentatsiya-42372655.html
В Узбекистане появится сеть станций зарядки электромобилей
В Узбекистане появится сеть станций зарядки электромобилей
За последние три года продажа электромобилей в Узбекистане выросла в 10 раз, в 2023 году 35% импорта автомобилей составили электрические и гибридные автомобили.
2024-02-07T09:42+0500
2024-02-07T09:42+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
презентация
электромобиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/1e/31184021_0:0:1213:682_1920x0_80_0_0_4717b30d6b43037e78c2607145debcd2.jpg
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В Узбекистане создадут сеть станций зарядки электромобилей. Решение о разработке соответствующей программы развития принял Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с презентацией по расширению производства электромобилей, сообщает пресс-служба президента.Как отмечалось, республика имеет большой опыт и необходимую инфраструктуру для автомобилестроения. В настоящее время 8 заводов выпускают десятки типов автомобилей, пассажирского и грузового транспорта, сельскохозяйственной и спецтехники. Еще на более чем 2 тыс. предприятиях на основе кооперации производят комплектующие и запчасти.На совещании в декабре прошлого года Мирзиёев подчеркнул растущий спрос на электромобили и дал указания по освоению этой сферы. В ходе своего государственного визита в Китай в январе 2024-го он посетил штаб-квартиру компании "BYD". Совместно с этой компанией в Джизакской области запустили проект по сборке гибридных и электрических автомобилей. В ходе встречи с главой компании стороны обменялись мнениями по доведению производственной мощности до 500 тыс. единиц в ближайшей перспективе.В связи с этим, Мирзиёев поручил ответственным лицам расширить ранее определенные планы в отрасли и ускорить реализацию проектов. Он также подчеркнул необходимость наладить с привлечением партнеров из "BYD" локализацию комплектующих частей для электромобилей.С учетом того, что с развитием этой сферы будет увеличиваться спрос на специалистов и рабочих, а в ближайшие три года потребность в них может достичь 10 тыс. человек, президент поручил "уже сейчас начать подготовку квалифицированных кадров".
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/1e/31184021_210:0:1001:593_1920x0_80_0_0_e61d76ad3deb62cc1cfad8ac8ecb7d50.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
развитие производство электромобили узбекистан
развитие производство электромобили узбекистан

В Узбекистане появится сеть станций зарядки электромобилей

09:42 07.02.2024
© Энергетика вазирлиги Станция быстрой зарядки электромобилей
Станция быстрой зарядки электромобилей - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2024
© Энергетика вазирлиги
Подписаться
За последние три года продажа электромобилей в республике возросла в 10 раз, в 2023 году 35% импорта автомобилей составили электрические и гибридные автомобили.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В Узбекистане создадут сеть станций зарядки электромобилей. Решение о разработке соответствующей программы развития принял Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с презентацией по расширению производства электромобилей, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по расширению производства электромобилей.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по расширению производства электромобилей. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2024
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по расширению производства электромобилей.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, республика имеет большой опыт и необходимую инфраструктуру для автомобилестроения. В настоящее время 8 заводов выпускают десятки типов автомобилей, пассажирского и грузового транспорта, сельскохозяйственной и спецтехники. Еще на более чем 2 тыс. предприятиях на основе кооперации производят комплектующие и запчасти.
На совещании в декабре прошлого года Мирзиёев подчеркнул растущий спрос на электромобили и дал указания по освоению этой сферы. В ходе своего государственного визита в Китай в январе 2024-го он посетил штаб-квартиру компании "BYD". Совместно с этой компанией в Джизакской области запустили проект по сборке гибридных и электрических автомобилей. В ходе встречи с главой компании стороны обменялись мнениями по доведению производственной мощности до 500 тыс. единиц в ближайшей перспективе.
"О востребованности работы в данном направлении свидетельствуют тот факт, что за последние три года продажа электромобилей в Узбекистане выросла в 10 раз, в 2023 году 35 процентов импорта автомобилей составили электрические и гибридные автомобили", — говорится в сообщении.
В связи с этим, Мирзиёев поручил ответственным лицам расширить ранее определенные планы в отрасли и ускорить реализацию проектов. Он также подчеркнул необходимость наладить с привлечением партнеров из "BYD" локализацию комплектующих частей для электромобилей.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по расширению производства электромобилей.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по расширению производства электромобилей. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2024
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по расширению производства электромобилей.
© Пресс-служба президента Узбекистана

"Чтобы быть конкурентоспособными в этой новой отрасли, прежде всего, необходимы инновации и передовые технологии. Поэтому поставлена задача создания интегрированной системы, связывающей Туринский политехнический институт, инженерные центры, научные институты и лаборатории", — говорится в сообщении.

© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по расширению производства электромобилей.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по расширению производства электромобилей. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2024
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о мерах по расширению производства электромобилей.
© Пресс-служба президента Узбекистана
С учетом того, что с развитием этой сферы будет увеличиваться спрос на специалистов и рабочих, а в ближайшие три года потребность в них может достичь 10 тыс. человек, президент поручил "уже сейчас начать подготовку квалифицированных кадров".
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0