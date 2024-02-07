https://uz.sputniknews.ru/20240207/mmirziyoyev-elektromobili-prezentatsiya-42372655.html

В Узбекистане появится сеть станций зарядки электромобилей

В Узбекистане появится сеть станций зарядки электромобилей

За последние три года продажа электромобилей в Узбекистане выросла в 10 раз, в 2023 году 35% импорта автомобилей составили электрические и гибридные автомобили.

2024-02-07T09:42+0500

2024-02-07T09:42+0500

2024-02-07T09:42+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

презентация

электромобиль

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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В Узбекистане создадут сеть станций зарядки электромобилей. Решение о разработке соответствующей программы развития принял Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с презентацией по расширению производства электромобилей, сообщает пресс-служба президента.Как отмечалось, республика имеет большой опыт и необходимую инфраструктуру для автомобилестроения. В настоящее время 8 заводов выпускают десятки типов автомобилей, пассажирского и грузового транспорта, сельскохозяйственной и спецтехники. Еще на более чем 2 тыс. предприятиях на основе кооперации производят комплектующие и запчасти.На совещании в декабре прошлого года Мирзиёев подчеркнул растущий спрос на электромобили и дал указания по освоению этой сферы. В ходе своего государственного визита в Китай в январе 2024-го он посетил штаб-квартиру компании "BYD". Совместно с этой компанией в Джизакской области запустили проект по сборке гибридных и электрических автомобилей. В ходе встречи с главой компании стороны обменялись мнениями по доведению производственной мощности до 500 тыс. единиц в ближайшей перспективе.В связи с этим, Мирзиёев поручил ответственным лицам расширить ранее определенные планы в отрасли и ускорить реализацию проектов. Он также подчеркнул необходимость наладить с привлечением партнеров из "BYD" локализацию комплектующих частей для электромобилей.С учетом того, что с развитием этой сферы будет увеличиваться спрос на специалистов и рабочих, а в ближайшие три года потребность в них может достичь 10 тыс. человек, президент поручил "уже сейчас начать подготовку квалифицированных кадров".

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