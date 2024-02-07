https://uz.sputniknews.ru/20240207/rossiya-boyevyye-vertolety-zona-svo-42374063.html

Экипажи Ка-52М ликвидировали пункт управления ВСУ на Луганском направлении

Экипажи Ка-52М ликвидировали пункт управления ВСУ на Луганском направлении

Для выполнения боевой задачи российские бойцы использовали неуправляемые авиационные ракеты

2024-02-07T11:44+0500

2024-02-07T11:44+0500

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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Экипажи боевых вертолетов Ка-52М ударили неуправляемыми авиаракетами (НАР) по позициям украинских войск, уничтожив пункт управления и бронетехнику ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.Также в военном ведомстве добавили, что в целом армейская авиация отвечает за доставку десанта и военных грузов в зону боевых действий. Кроме того, самолеты и вертолеты российских войск сопровождают колонны участников СВО и поддерживают подразделения с воздуха.

https://uz.sputniknews.ru/20240206/rossiya-aviatsiya-umnyye-bomby-svo-42359024.html

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