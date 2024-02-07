https://uz.sputniknews.ru/20240207/rossiya-boyevyye-vertolety-zona-svo-42374063.html
Экипажи Ка-52М ликвидировали пункт управления ВСУ на Луганском направлении
Экипажи Ка-52М ликвидировали пункт управления ВСУ на Луганском направлении
Для выполнения боевой задачи российские бойцы использовали неуправляемые авиационные ракеты
2024-02-07T11:44+0500
2024-02-07T11:44+0500
2024-02-07T11:44+0500
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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Экипажи боевых вертолетов Ка-52М ударили неуправляемыми авиаракетами (НАР) по позициям украинских войск, уничтожив пункт управления и бронетехнику ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.Также в военном ведомстве добавили, что в целом армейская авиация отвечает за доставку десанта и военных грузов в зону боевых действий. Кроме того, самолеты и вертолеты российских войск сопровождают колонны участников СВО и поддерживают подразделения с воздуха.
https://uz.sputniknews.ru/20240206/rossiya-aviatsiya-umnyye-bomby-svo-42359024.html
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экипажи боевые вертолеты ка-52м луганское направление российские бойцы боевая задача
экипажи боевые вертолеты ка-52м луганское направление российские бойцы боевая задача
Экипажи Ка-52М ликвидировали пункт управления ВСУ на Луганском направлении
Для выполнения боевой задачи российские бойцы использовали неуправляемые авиационные ракеты.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik.
Экипажи боевых вертолетов Ка-52М ударили неуправляемыми авиаракетами (НАР) по позициям украинских войск, уничтожив пункт управления и бронетехнику ВСУ, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М, в составе ударной группы, выполнили удары НАР по опорным пунктам и живой силе противника на Луганском направлении. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ", — указано в сообщении.
Также в военном ведомстве добавили, что в целом армейская авиация отвечает за доставку десанта и военных грузов в зону боевых действий. Кроме того, самолеты и вертолеты российских войск сопровождают колонны участников СВО и поддерживают подразделения с воздуха.