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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240208/rossiya-boytsy-shturm-selo-veseloye-dnr-42390585.html
Российские военнослужащие раскрыли детали штурма села Веселое в ДНР
Российские военнослужащие раскрыли детали штурма села Веселое в ДНР
Подразделения тульских десантников из состава группировки войск "Южная"освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики 18 января
2024-02-08T10:52+0500
2024-02-08T12:29+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
днр
село
штурм
россия
десантник
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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Российские военные несколько недель отрабатывали элементы предстоящего штурма населенного пункта Веселое в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца с позывным "Пилот". Благодаря данным разведки они заранее знали карту местности противника и его маршруты. Подразделения тульских десантников из состава группировки войск "Южная" при поддержке авиации и артиллерии освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики 18 января 2024 года. Десантник также добавил, что полученную задачу перед выходом еще раз обговорили с командиром, предварительно продумав все огневые точки противника. Наступление начали на рассвете."Мы, собственно, зашли в этот окоп, и, к сожалению для врага, весь личный состав на этой точке спал. Мы его разбудили парой выстрелов из автомата, предложили сдаться ему в плен, он не согласился и начал вести по нам огонь. Ну, мы и зачистили территорию", — рассказал российский боец.В заключение он отметил, что основная задача штурмовиков заключалась в зачистке окопов и передаче основной группе, которая закрепится и улучшит позиции в случае ответных действий со стороны противника.
https://uz.sputniknews.ru/20240207/rossiya-boyevyye-vertolety-zona-svo-42374063.html
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россия военнослужащие штурм село веселое днр подразделения тульские десантники
россия военнослужащие штурм село веселое днр подразделения тульские десантники

Российские военнослужащие раскрыли детали штурма села Веселое в ДНР

10:52 08.02.2024 (обновлено: 12:29 08.02.2024)
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.02.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
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Подразделения тульских десантников из состава группировки войск "Южная" освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики 18 января.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Российские военные несколько недель отрабатывали элементы предстоящего штурма населенного пункта Веселое в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца с позывным "Пилот".
Благодаря данным разведки они заранее знали карту местности противника и его маршруты.
Подразделения тульских десантников из состава группировки войск "Южная" при поддержке авиации и артиллерии освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики 18 января 2024 года.
"Ну, во-первых, у нас постоянно велась подготовка на полигоне по данным, которые нам предоставила разведка. По этим данным мы занимались на полигоне, отрабатывали все эти моменты и примерно уже представляли, куда мы пойдем, даже не находясь там, мы уже знали, что будем делать", — сказал он.
Десантник также добавил, что полученную задачу перед выходом еще раз обговорили с командиром, предварительно продумав все огневые точки противника. Наступление начали на рассвете.
"Мы, собственно, зашли в этот окоп, и, к сожалению для врага, весь личный состав на этой точке спал. Мы его разбудили парой выстрелов из автомата, предложили сдаться ему в плен, он не согласился и начал вести по нам огонь. Ну, мы и зачистили территорию", — рассказал российский боец.
В заключение он отметил, что основная задача штурмовиков заключалась в зачистке окопов и передаче основной группе, которая закрепится и улучшит позиции в случае ответных действий со стороны противника.
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