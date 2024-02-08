https://uz.sputniknews.ru/20240208/rossiya-boytsy-shturm-selo-veseloye-dnr-42390585.html

Российские военнослужащие раскрыли детали штурма села Веселое в ДНР

Российские военнослужащие раскрыли детали штурма села Веселое в ДНР

Подразделения тульских десантников из состава группировки войск "Южная"освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики 18 января

2024-02-08T10:52+0500

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спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Российские военные несколько недель отрабатывали элементы предстоящего штурма населенного пункта Веселое в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца с позывным "Пилот". Благодаря данным разведки они заранее знали карту местности противника и его маршруты. Подразделения тульских десантников из состава группировки войск "Южная" при поддержке авиации и артиллерии освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики 18 января 2024 года. Десантник также добавил, что полученную задачу перед выходом еще раз обговорили с командиром, предварительно продумав все огневые точки противника. Наступление начали на рассвете."Мы, собственно, зашли в этот окоп, и, к сожалению для врага, весь личный состав на этой точке спал. Мы его разбудили парой выстрелов из автомата, предложили сдаться ему в плен, он не согласился и начал вести по нам огонь. Ну, мы и зачистили территорию", — рассказал российский боец.В заключение он отметил, что основная задача штурмовиков заключалась в зачистке окопов и передаче основной группе, которая закрепится и улучшит позиции в случае ответных действий со стороны противника.

https://uz.sputniknews.ru/20240207/rossiya-boyevyye-vertolety-zona-svo-42374063.html

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