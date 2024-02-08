https://uz.sputniknews.ru/20240208/uzbekistan-rossiya-eksperty-gaz-kommercheskiy-uchet-42401299.html

Узбекские и российские эксперты обсудили технологии коммерческого учета природного газа

Узбекские и российские эксперты обсудили технологии коммерческого учета природного газа

Торгпред РФ в РУз отметил высокий уровень развития российско-узбекских отношений в нефтегазовой отрасли, в том числе в области стандартизации и метрологии

2024-02-08T16:15+0500

2024-02-08T16:15+0500

2024-02-08T16:15+0500

узбекистан

россия

нефтегазовая отрасль

природный газ

добыча

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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Эксперты из России и Узбекистана обсудили последние тенденции в области коммерческого учета при добыче природного газа, сообщает пресс-служба Торгпредства России в Узбекистане.Сколько газа добывает и потребляет УзбекистанНа площадке АО "УзЛИТИнефтгаз" состоялась научно-практическая конференция, организованная совместно с Торгпредством и российской компанией "Хромос инжиниринг" при поддержке АО "Узбекнефтегаз".Торговый представитель РФ в Узбекистане Константин Злыгостев отметил высокий уровень развития российско-узбекских отношений в нефтегазовой отрасли, в том числе в области стандартизации и метрологии.Недавно в Ташкенте открыли учебный центр хроматографии компании "Хромос инжиниринг", где в настоящее время идет набор слушателей.

https://uz.sputniknews.ru/20230825/uzbekistan-defitsit-gaz-kompaniya-rossiya-resheniye-38239805.html

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