https://uz.sputniknews.ru/20240208/uzbekistan-rossiya-eksperty-gaz-kommercheskiy-uchet-42401299.html
Узбекские и российские эксперты обсудили технологии коммерческого учета природного газа
Узбекские и российские эксперты обсудили технологии коммерческого учета природного газа
Торгпред РФ в РУз отметил высокий уровень развития российско-узбекских отношений в нефтегазовой отрасли, в том числе в области стандартизации и метрологии
2024-02-08T16:15+0500
2024-02-08T16:15+0500
2024-02-08T16:15+0500
узбекистан
россия
нефтегазовая отрасль
природный газ
добыча
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/08/42402684_152:0:1223:603_1920x0_80_0_0_d5e5ce500efce3eb42e673bed8212ba4.jpg
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Эксперты из России и Узбекистана обсудили последние тенденции в области коммерческого учета при добыче природного газа, сообщает пресс-служба Торгпредства России в Узбекистане.Сколько газа добывает и потребляет УзбекистанНа площадке АО "УзЛИТИнефтгаз" состоялась научно-практическая конференция, организованная совместно с Торгпредством и российской компанией "Хромос инжиниринг" при поддержке АО "Узбекнефтегаз".Торговый представитель РФ в Узбекистане Константин Злыгостев отметил высокий уровень развития российско-узбекских отношений в нефтегазовой отрасли, в том числе в области стандартизации и метрологии.Недавно в Ташкенте открыли учебный центр хроматографии компании "Хромос инжиниринг", где в настоящее время идет набор слушателей.
https://uz.sputniknews.ru/20230825/uzbekistan-defitsit-gaz-kompaniya-rossiya-resheniye-38239805.html
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/08/42402684_168:0:1183:761_1920x0_80_0_0_03477712160cc84f7fb75904ae3f43b0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан россия сотрудничество коммерческий учет природный газ стандартизация метрология нефтегазовая отрасль
узбекистан россия сотрудничество коммерческий учет природный газ стандартизация метрология нефтегазовая отрасль
Узбекские и российские эксперты обсудили технологии коммерческого учета природного газа
Торгпред РФ в РУз отметил высокий уровень развития российско-узбекских отношений в нефтегазовой отрасли, в том числе в области стандартизации и метрологии.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik.
Эксперты из России и Узбекистана обсудили последние тенденции в области коммерческого учета при добыче природного газа, сообщает
пресс-служба Торгпредства России в Узбекистане.
На площадке АО "УзЛИТИнефтгаз" состоялась научно-практическая конференция, организованная совместно с Торгпредством и российской компанией "Хромос инжиниринг" при поддержке АО "Узбекнефтегаз".
Торговый представитель РФ в Узбекистане Константин Злыгостев отметил высокий уровень развития российско-узбекских отношений в нефтегазовой отрасли, в том числе в области стандартизации и метрологии.
"В рамках конференции эксперты обсудили последние тенденции в области коммерческого учета в добыче, переработки природного газа, актуальные вопросы использования газовых хроматографов", — указано в сообщении.
Недавно в Ташкенте открыли учебный центр хроматографии компании "Хромос инжиниринг", где в настоящее время идет набор слушателей.