https://uz.sputniknews.ru/20231016/uzbekistan-gaz-dobycha-potrebleniye-import-39998605.html
Сколько газа добывает и потребляет Узбекистан
Сколько газа добывает и потребляет Узбекистан
Согласно данным Агентства статистики, показатель потребления и экспорта узбекского газа превышает уровень его добычи
2023-10-16T17:40+0500
2023-10-16T17:40+0500
2023-10-16T17:40+0500
инфографика
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Согласно данным Агентства статистики, добыча газа в Узбекистане на конец 2022 года составила 51,67 млрд кубометров, потребление — 48,56 млрд, экспорт — 4,07 млрд.В ближайшие два года Россия поставит в Узбекистан 2,8 млрд кубометров газа через территорию Казахстана.Напомним, 7 октября Мирзиёев, Путин и Токаев запустили транзит российского газа в Узбекистан через Казахстан. Его будут поставлять в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия — Центр".
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инфографика узбекистан газ добыча потребление экспорт импорт агентство статистики газопровод
инфографика узбекистан газ добыча потребление экспорт импорт агентство статистики газопровод
Сколько газа добывает и потребляет Узбекистан
Согласно данным Агентства статистики, показатель потребления и экспорта узбекского газа превышает уровень его добычи.
Согласно данным Агентства статистики, добыча газа в Узбекистане на конец 2022 года составила 51,67 млрд кубометров, потребление — 48,56 млрд, экспорт — 4,07 млрд.
В ближайшие два года Россия поставит в Узбекистан 2,8 млрд кубометров газа через территорию Казахстана.
Напомним, 7 октября Мирзиёев, Путин и Токаев запустили
транзит российского газа в Узбекистан через Казахстан.
Его будут поставлять в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия — Центр".