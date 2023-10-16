https://uz.sputniknews.ru/20231016/uzbekistan-gaz-dobycha-potrebleniye-import-39998605.html

Сколько газа добывает и потребляет Узбекистан

Сколько газа добывает и потребляет Узбекистан

Согласно данным Агентства статистики, показатель потребления и экспорта узбекского газа превышает уровень его добычи

2023-10-16T17:40+0500

2023-10-16T17:40+0500

2023-10-16T17:40+0500

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Согласно данным Агентства статистики, добыча газа в Узбекистане на конец 2022 года составила 51,67 млрд кубометров, потребление — 48,56 млрд, экспорт — 4,07 млрд.В ближайшие два года Россия поставит в Узбекистан 2,8 млрд кубометров газа через территорию Казахстана.Напомним, 7 октября Мирзиёев, Путин и Токаев запустили транзит российского газа в Узбекистан через Казахстан. Его будут поставлять в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия — Центр".

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