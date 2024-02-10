https://uz.sputniknews.ru/20240210/mirziyoyev-lukashenko-kataniye-lyji-foto-42431427.html

Мирзиёев и Лукашенко покатались на лыжах – фото

Мирзиёев и Лукашенко покатались на лыжах – фото

Лидеры Узбекистана и Беларуси также ознакомились с условиями, созданными для спортсменов и посетителей на горном курорте

2024-02-10T09:38+0500

2024-02-10T09:38+0500

2024-02-10T09:38+0500

узбекистан

беларусь

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

александр лукашенко

горы

курорт

визит

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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и президент Беларуси Александр Лукашенко, пребывающий в Узбекистане с официальным визитом, посетили горный курорт "Амирсой", сообщает пресс-служба главы государства.В ходе посещения комплекса они ознакомились с условиями для спортсменов и посетителей, обменялись мнениями о расширении туристических обменов между двумя странами.Общение продолжилось на горнолыжной трассе, где лидеры вместе покатались на лыжах.Напомним, в рамках визита Александра Лукашенко в Ташкент лидеры Узбекистана и Беларуси провели переговоры в узком составе, а также с участием членов официальных делегаций двух стран.Стороны отметили важность продолжения активных контактов на уровне глав правительств, парламентариев, министерств и регионов, а также договорились продолжать политический диалог и взаимную поддержку в рамках международных структур, в том числе ООН, СНГ, ШОС.Речь шла и о положительной динамике торгово-экономического сотрудничества. Товарооборот по итогам прошлого года вырос на 15%.Вместе с тем перед правительствами поставлена задача по доведению данного показателя до уровня свыше $1 млрд в ближайшие годы.Кроме того, стороны договорились взаимно создавать благоприятные условия для грузоперевозок, осуществлять подготовку международных автоперевозчиков, эффективно использовать мультимодальные коридоры в направлении емких рынков Южной Азии.Особое внимание уделили развитию кооперационных связей. За последние годы количество совместных предприятий выросло в 4 раза. Главы Узбекистана и Беларуси определили приоритетные направления кооперации: сельское хозяйство, легкая, пищевая и электротехническая промышленность, фармацевтика, градостроительство, коммуникации и другие. Договорились по всем направлениям сформировать отдельные рабочие группы.Кроме того, Беларусь и Узбекистан наметили более 110 направлений взаимодействия в здравоохранении. В их числе охрана детского здоровья, кардиология, онкология, гематология и другие. Президент Беларуси предложил активно создавать совместные фармпроизводства. "Вы умеете так много делать, что нам надо у вас учиться", — сказал Лукашенко.В свою очередь, Мирзиёев предложил наладить в Узбекистане совместный выпуск БЕЛАЗов.Лидеры двух стран приветствовали активизацию межрегиональных обменов, отметив плодотворные итоги состоявшегося II Форума регионов Узбекистана и Беларуси, по итогам которого подписаны контракты и соглашения на сумму свыше $1 млрд, а также условились продолжать активные культурно-гуманитарные обмены.В рамках визита подписали График взаимных визитов делегаций регионов Узбекистана и Беларуси в 2024 году.

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