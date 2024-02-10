https://uz.sputniknews.ru/20240210/uzbekistan-chastnyy-vuz-litsenziya-42438521.html

В Узбекистане у пяти частных вузов отозвали лицензии

В Узбекистане у пяти частных вузов отозвали лицензии

Как сообщили в Министерстве высшего образования, науки и инноваций, ни один студент вуза, у которого отозвали лицензию, не "останется на улице".

2024-02-10T18:11+0500

2024-02-10T18:11+0500

2024-02-10T18:11+0500

узбекистан

вуз

лицензия

образование

общество

студенты

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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Узбекистане у пяти частных вузов отозвали лицензии, сообщает Минвуз республики.Всего министерство подало иски об аннулировании лицензии у шести негосударственных высших образовательных учреждений.Сейчас продолжается судебный процесс по отзыву лицензии у шестого вуза.Студентов переведут в другие высшие учебные заведения на основании их заявлений, уточнили в сообщении.Немногим ранее мы сообщали, что в Ташкентской области открылся Green University.В настоящее время ректорат университета активно привлекает к сотрудничеству профессоров из международных университетов Великобритании, Новой Зеландии, США и других стран.Направления в магистратуре – "Экология и управление устойчивым развитием", "Экология и экономика (зеленая экономика)", "Экология и государственное управление".В бакалавриате – "Экологическое право", "Экологическая журналистика", "Устойчивое развитие", "Финансы, специализирующиеся на устойчивом развитии".

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