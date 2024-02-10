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В Узбекистане у пяти частных вузов отозвали лицензии
В Узбекистане у пяти частных вузов отозвали лицензии
Как сообщили в Министерстве высшего образования, науки и инноваций, ни один студент вуза, у которого отозвали лицензию, не "останется на улице".
2024-02-10T18:11+0500
2024-02-10T18:11+0500
2024-02-10T18:11+0500
узбекистан
вуз
лицензия
образование
общество
студенты
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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В Узбекистане у пяти частных вузов отозвали лицензии, сообщает Минвуз республики.Всего министерство подало иски об аннулировании лицензии у шести негосударственных высших образовательных учреждений.Сейчас продолжается судебный процесс по отзыву лицензии у шестого вуза.Студентов переведут в другие высшие учебные заведения на основании их заявлений, уточнили в сообщении.Немногим ранее мы сообщали, что в Ташкентской области открылся Green University.В настоящее время ректорат университета активно привлекает к сотрудничеству профессоров из международных университетов Великобритании, Новой Зеландии, США и других стран.Направления в магистратуре – "Экология и управление устойчивым развитием", "Экология и экономика (зеленая экономика)", "Экология и государственное управление".В бакалавриате – "Экологическое право", "Экологическая журналистика", "Устойчивое развитие", "Финансы, специализирующиеся на устойчивом развитии".
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узбекистан частный вуз лицензия министерство высшего образования науки и инноваций студент
узбекистан частный вуз лицензия министерство высшего образования науки и инноваций студент
В Узбекистане у пяти частных вузов отозвали лицензии
Как сообщили в Министерстве высшего образования, науки и инноваций, ни один студент вуза, у которого отозвали лицензию, не "останется на улице".
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik.
В Узбекистане у пяти частных вузов отозвали лицензии, сообщает Минвуз
республики.
Всего министерство подало иски об аннулировании лицензии у шести негосударственных высших образовательных учреждений.
Сейчас продолжается судебный процесс по отзыву лицензии у шестого вуза.
"Все студенты высших образовательных организаций, у которых до сегодняшнего дня аннулированы лицензии – "Valley Innovative University", Бинарный университет в Ургенче – переведены в другие вузы в соответствующем порядке. В настоящее время организуется перевод студентов других вузов, у которых отозваны лицензии", – говорится в сообщении министерства.
Студентов переведут в другие высшие учебные заведения на основании их заявлений, уточнили в сообщении.
В настоящее время ректорат университета активно привлекает к сотрудничеству профессоров из международных университетов Великобритании, Новой Зеландии, США и других стран.
Направления в магистратуре – "Экология и управление устойчивым развитием", "Экология и экономика (зеленая экономика)", "Экология и государственное управление".
В бакалавриате – "Экологическое право", "Экологическая журналистика", "Устойчивое развитие", "Финансы, специализирующиеся на устойчивом развитии".