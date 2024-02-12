https://uz.sputniknews.ru/20240212/rossiya-udar-kornet-vsu-artemovsk-42449871.html
Костромские десантники ударили из ПТРК "Корнет" по пехоте ВСУ под Артемовском
Костромские десантники ударили из ПТРК "Корнет" по пехоте ВСУ под Артемовском
Российские военные обнаружили блиндаж, в котором укрывались украинские боевики и уничтожили его с помощью противотанкового ракетного комплекса (ПТРК).
2024-02-12T11:04+0500
2024-02-12T11:04+0500
2024-02-12T11:04+0500
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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Расчет ПТРК "Корнет" ВДВ из состава Южной группировки войск уничтожил группу украинской пехоты к северо-западу от Артемовска, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Также там добавили, что разведчики с помощью средств объективного видеоконтроля обнаружили укрывавшихся в блиндаже боевиков и передали координаты на пункт управления. Расчет ПТРК "Корнет" получил задачу уничтожить цель. "Получив задачу на уничтожение цели, расчет ПТРК костромских десантников под покровом ночи оперативно выдвинулся на окраину города, где занял огневую позицию на одной из высоток. Точным пуском управляемой ракеты из установки ПТУР десантники-противотанкисты поразили блиндаж с группой пехоты ВСУ", — уточнили в Минобороны РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20240211/rf-predpochitaet-mirnyy-put-esli-on-otvergnut-svo-prodoljaetsya---peskov-42445367.html
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россия десантники артемовск украинские боевики проивотанковый ракетный комплекс
россия десантники артемовск украинские боевики проивотанковый ракетный комплекс
Костромские десантники ударили из ПТРК "Корнет" по пехоте ВСУ под Артемовском
Российские военные обнаружили блиндаж, в котором укрывались украинские боевики, и уничтожили его с помощью противотанкового ракетного комплекса (ПТРК).
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik.
Расчет ПТРК "Корнет" ВДВ из состава Южной группировки войск уничтожил группу украинской пехоты к северо-западу от Артемовска, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Расчет ПТРК "Корнет" костромских десантников уничтожил группу пехоты ВСУ в блиндаже к северо-западу от Артемовска", — рассказали в военном ведомстве.
Также там добавили, что разведчики с помощью средств объективного видеоконтроля обнаружили укрывавшихся в блиндаже боевиков и передали координаты на пункт управления. Расчет ПТРК "Корнет" получил задачу уничтожить цель.
"Получив задачу на уничтожение цели, расчет ПТРК костромских десантников под покровом ночи оперативно выдвинулся на окраину города, где занял огневую позицию на одной из высоток. Точным пуском управляемой ракеты из установки ПТУР десантники-противотанкисты поразили блиндаж с группой пехоты ВСУ", — уточнили в Минобороны РФ.