https://uz.sputniknews.ru/20240213/biznes-missii-rossiya-samarkand-42469068.html
В Самарканд приедут бизнес-миссии из Свердловской и Челябинской областей РФ
В Самарканд приедут бизнес-миссии из Свердловской и Челябинской областей РФ
Позитивные изменения в республике и проводимые экономические реформы вызывают доверие у российских инвесторов. Кроме того, страна интересна россиянам как туристическое направление
2024-02-13T11:56+0500
2024-02-13T11:56+0500
2024-02-13T12:22+0500
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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. В Узбекистане в марте ожидают визит представителей крупного бизнеса из Свердловской и Челябинской областей России, сообщает ИА "Дуне".Вопросы развития инвестиционного сотрудничества с крупными компаниями из двух российских регионов обсудили представители генерального консульства республики в Екатеринбурге и западно-сибирского отделения банка "Финансовая Корпорация Открытие".В настоящее время постоянные и активные торгово-экономические связи с республикой поддерживают свыше 80 субъектов РФ. В тройке лидеров — Татарстан, Челябинская область и Москва.
https://uz.sputniknews.ru/20231004/uzbekistan-chislo-kompaniy-s-rossiyskim-kapitalom-39622281.html
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россия узбекистан регионы инвестиционное сотрудничество
россия узбекистан регионы инвестиционное сотрудничество
В Самарканд приедут бизнес-миссии из Свердловской и Челябинской областей РФ
11:56 13.02.2024 (обновлено: 12:22 13.02.2024)
Позитивные изменения в республике и проводимые экономические реформы вызывают доверие у российских инвесторов. Кроме того, страна интересна россиянам как туристическое направление.
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik.
В Узбекистане в марте ожидают визит представителей крупного бизнеса из Свердловской и Челябинской областей России, сообщает
ИА "Дуне".
Вопросы развития инвестиционного сотрудничества с крупными компаниями из двух российских регионов обсудили представители генерального консульства республики в Екатеринбурге и западно-сибирского отделения банка "Финансовая Корпорация Открытие".
"Среди клиентов этого финансового учреждения есть желающие установить взаимовыгодные отношения с представителями бизнес-кругов Узбекистана, и в марте текущего года планируется их визит в город Самарканд с целью встречи с потенциальными партнерами", — говорится в сообщении.
В настоящее время постоянные и активные торгово-экономические связи с республикой поддерживают свыше 80 субъектов РФ. В тройке лидеров — Татарстан, Челябинская область и Москва.