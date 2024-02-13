https://uz.sputniknews.ru/20240213/biznes-missii-rossiya-samarkand-42469068.html

В Самарканд приедут бизнес-миссии из Свердловской и Челябинской областей РФ

В Самарканд приедут бизнес-миссии из Свердловской и Челябинской областей РФ

Позитивные изменения в республике и проводимые экономические реформы вызывают доверие у российских инвесторов. Кроме того, страна интересна россиянам как туристическое направление

2024-02-13T11:56+0500

2024-02-13T11:56+0500

2024-02-13T12:22+0500

общество

узбекистан

россия

самарканд

банк

бизнес-миссия

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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. В Узбекистане в марте ожидают визит представителей крупного бизнеса из Свердловской и Челябинской областей России, сообщает ИА "Дуне".Вопросы развития инвестиционного сотрудничества с крупными компаниями из двух российских регионов обсудили представители генерального консульства республики в Екатеринбурге и западно-сибирского отделения банка "Финансовая Корпорация Открытие".В настоящее время постоянные и активные торгово-экономические связи с республикой поддерживают свыше 80 субъектов РФ. В тройке лидеров — Татарстан, Челябинская область и Москва.

https://uz.sputniknews.ru/20231004/uzbekistan-chislo-kompaniy-s-rossiyskim-kapitalom-39622281.html

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