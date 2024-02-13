https://uz.sputniknews.ru/20240213/rossiya-minomet-unichtojeniye-pexota-vsu-42470184.html
Российские минометчики ликвидировали пехоту ВСУ на правобережье Днепра
Российские минометчики ликвидировали пехоту ВСУ на правобережье Днепра
Расчет "блуждающего миномета" выполнил боевую задачу за считанные минуты
2024-02-13T13:00+0500
2024-02-13T13:00+0500
2024-02-13T13:00+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
в мире
вооружение
безопасность
россия
украина
всу
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/18/42178682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2bf0a5b0ee04bf90b8bd565c1f933985.jpg
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Российский "блуждающий миномет" уничтожил украинскую пехотную группу и операторов дронов, сообщил корреспондент РИА Новости, который наблюдал за действиями бойцов на переднем крае на Херсонском направлении.Украинские боевики размещались в заброшенном здании на правом берегу Днепра.Расчет "блуждающего миномета" — мобильное подразделение. Он перемещается вдоль линии фронта на внедорожнике. После того как расчет получает от разведчиков ориентировку по целям, он разворачивает миномет на ближайшей позиции, позволяющей отработать по переданным координатам.Бойцы оперативно производят ряд залпов, сворачиваются и покидают позицию. Вся боевая работа расчета на одной локации занимает не более 3 минут, что позволяет избежать ответного огня вражеской артиллерии.
https://uz.sputniknews.ru/20240212/rossiya-udar-kornet-vsu-artemovsk-42449871.html
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/18/42178682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50d7ce7320de901c59ef172b2371a0da.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сво россия минометчики правый берег днепра расчет блуждающего миномета
сво россия минометчики правый берег днепра расчет блуждающего миномета
Российские минометчики ликвидировали пехоту ВСУ на правобережье Днепра
Расчет "блуждающего миномета" выполнил боевую задачу за считанные минуты.
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik.
Российский "блуждающий миномет" уничтожил украинскую пехотную группу и операторов дронов, сообщил корреспондент РИА Новости,
который наблюдал за действиями бойцов на переднем крае на Херсонском направлении.
"Подразделение БПЛА нам дали координаты, где находится скопление боевиков, а также техники. Выездным минометом подразделение батальона отработало по противнику. Цель, по докладам, была уничтожена", — рассказал офицер группировки войск "Днепр" с позывным Нольпятый.
Украинские боевики размещались в заброшенном здании на правом берегу Днепра.
Расчет "блуждающего миномета" — мобильное подразделение. Он перемещается вдоль линии фронта на внедорожнике. После того как расчет получает от разведчиков ориентировку по целям, он разворачивает миномет на ближайшей позиции, позволяющей отработать по переданным координатам.
Бойцы оперативно производят ряд залпов, сворачиваются и покидают позицию. Вся боевая работа расчета на одной локации занимает не более 3 минут, что позволяет избежать ответного огня вражеской артиллерии.