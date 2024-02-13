https://uz.sputniknews.ru/20240213/rossiya-minomet-unichtojeniye-pexota-vsu-42470184.html

Российские минометчики ликвидировали пехоту ВСУ на правобережье Днепра

Российские минометчики ликвидировали пехоту ВСУ на правобережье Днепра

Расчет "блуждающего миномета" выполнил боевую задачу за считанные минуты

2024-02-13T13:00+0500

2024-02-13T13:00+0500

2024-02-13T13:00+0500

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

в мире

вооружение

безопасность

россия

украина

всу

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/18/42178682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2bf0a5b0ee04bf90b8bd565c1f933985.jpg

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Российский "блуждающий миномет" уничтожил украинскую пехотную группу и операторов дронов, сообщил корреспондент РИА Новости, который наблюдал за действиями бойцов на переднем крае на Херсонском направлении.Украинские боевики размещались в заброшенном здании на правом берегу Днепра.Расчет "блуждающего миномета" — мобильное подразделение. Он перемещается вдоль линии фронта на внедорожнике. После того как расчет получает от разведчиков ориентировку по целям, он разворачивает миномет на ближайшей позиции, позволяющей отработать по переданным координатам.Бойцы оперативно производят ряд залпов, сворачиваются и покидают позицию. Вся боевая работа расчета на одной локации занимает не более 3 минут, что позволяет избежать ответного огня вражеской артиллерии.

https://uz.sputniknews.ru/20240212/rossiya-udar-kornet-vsu-artemovsk-42449871.html

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сво россия минометчики правый берег днепра расчет блуждающего миномета