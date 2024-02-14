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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240214/rossiya-artilleriya-udar-tyl-vsu-kupyansk-42489864.html
Российские артиллеристы ударили по тылу ВСУ под Купянском
Российские артиллеристы ударили по тылу ВСУ под Купянском
Боевую задачу выполнили расчеты РСЗО "Ураган", обнаружить цели помогла воздушная разведка
2024-02-14T13:01+0500
2024-02-14T13:01+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
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вооружение
безопасность
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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Запад" нанесли на Купянском направлении удар по тыловым позициям ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ."Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении", — указано в сообщении.В результате уничтожили украинские укрепления и склад боеприпасов.Выявить цели помогла воздушная разведка. Российские военные с воздуха засекли регулярные передвижения живой силы и техники ВСУ, включая большое количество грузовиков, затем передали данные для организации атаки."Несколько последовательных ракетных ударов разрушили здания, укрепления и уничтожили технику и живую силу противника", — добавили в военном ведомстве.Накануне в Минобороны РФ сообщили, что бойцы группировки войск "Запад" отразили на Купянском направлении четыре атаки штурмовых отрядов ВСУ, украинская армия потеряла до 180 военнослужащих и несколько единиц бронетехники.
https://uz.sputniknews.ru/20240213/rossiya-minomet-unichtojeniye-pexota-vsu-42470184.html
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россия артиллерия купянск боевая задача выполнение расчеты рсзо "ураган"
россия артиллерия купянск боевая задача выполнение расчеты рсзо "ураган"

Российские артиллеристы ударили по тылу ВСУ под Купянском

13:01 14.02.2024
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.02.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
/
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Боевую задачу выполнили расчеты РСЗО "Ураган", обнаружить цели помогла воздушная разведка.
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Запад" нанесли на Купянском направлении удар по тыловым позициям ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении", — указано в сообщении.
В результате уничтожили украинские укрепления и склад боеприпасов.
Выявить цели помогла воздушная разведка. Российские военные с воздуха засекли регулярные передвижения живой силы и техники ВСУ, включая большое количество грузовиков, затем передали данные для организации атаки.
"Несколько последовательных ракетных ударов разрушили здания, укрепления и уничтожили технику и живую силу противника", — добавили в военном ведомстве.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что бойцы группировки войск "Запад" отразили на Купянском направлении четыре атаки штурмовых отрядов ВСУ, украинская армия потеряла до 180 военнослужащих и несколько единиц бронетехники.
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