https://uz.sputniknews.ru/20240216/mirziyoyev-andijan-sport-obrazovaniye-molodej-42522702.html

Мирзиёев: Каждый образованный молодой человек — защитник Родины

Мирзиёев: Каждый образованный молодой человек — защитник Родины

Глава республики побывал на образовательных и спортивных объектах в Андижане

2024-02-16T10:54+0500

2024-02-16T10:54+0500

2024-02-16T11:42+0500

общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

молодежь

спорт

образование

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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Каждый образованный молодой человек — защитник Родины, сказал Шавкат Мирзиёев на встрече с андижанской молодежью, сообщает пресс-служба президента.В ходе рабочей поездки в регион он посетил школу шахмат имени Эркина Вахидова в Мархаматском районе. К занятиям, которые проходят во внеурочное время, привлечены опытные тренеры. Процесс обучения цифровизирован. В школе есть учебно-тренировочные кабинеты и зал для соревнований.Президент подчеркнул важность взаимодействия этой школы с другими шахматными школами и обмена опытом между ними.Следующий объект, который посетил Мирзиёев, — Библиотека молодежи, построенная рядом со школой. Она может одновременно вместить более 150 читателей. Библиотечный фонд составляет свыше 30 тыс. книг, учреждение подключено к ряду информационных центров. Здесь проводят интеллектуальные игры, творческие встречи, презентации книг.Глава республики обсудил с молодежью новые инициативы, поддержал ее предложения, дав указания ответственным лицам.Еще одним адресом стала специализированная школа-интернат № 2 в Андижане.Она построена в прошлом году за счет средств госбюджета в размере 50 млрд сумов. Образовательное учреждение рассчитано на 504 места и специализируется на глубоком изучении точных и естественных наук с 5 по 11 классы. Учеников принимают на конкурсной основе из всех городов и районов области.Здесь более 60 учебных и компьютерных классов, есть кабинеты иностранных языков, лаборатории. Также имеются общежитие на 222 места, столовая и спортзал, оснащенные современным оборудованием и мебелью.Президент пообщался с учителями школы-интерната."Говорилось о важности связать программы старших классов с программами вузов, уделять больше времени практическим занятиям, избегать повторений и зубрежки на уроках. Подчеркнута необходимость формирования в школах новой атмосферы образования, воспитания и духовности", — указано в сообщении.Также глава республики побывал на строительстве универсального спортивного комплекса в Андижане.В настоящее время построен крытый зал на 4 тыс. зрителей, где можно будет проводить соревнования по нескольким видам спорта. Уже этой осенью здесь пройдут некоторые матчи чемпионата мира по мини-футболу.На территории спорткомплекса построят бассейн, кафе и ресторан. Создадут условия для работы школ мастерства известных спортсменов. Программу тренировок будут составлять во взаимодействии со спортивными федерациями и высшими образовательными учреждениями.Мирзиёев указал на необходимость эффективной эксплуатации комплекса, а также внедрения современного менеджмента..

https://uz.sputniknews.ru/20240215/mirziyoyev-andijanskaya-oblast-predpriyatiya-poyezdka-42515069.html

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