https://uz.sputniknews.ru/20240219/rossiya-avdeyevka-zavod-osvobojdeniye-42557562.html

Российские военные полностью взяли под контроль коксохимический завод в Авдеевке

Российские военные полностью взяли под контроль коксохимический завод в Авдеевке

На зданиях предприятия водрузили российские флаги. Украинские подразделения продолжают беспорядочно отступать

2024-02-19T11:51+0500

2024-02-19T11:51+0500

2024-02-19T11:51+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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вооруженные силы

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ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Российские войска полностью освободили от ВСУ коксохимический завод в Авдеевке, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, украинские подразделения беспорядочно отступают.Группировка "Центр" наносит удары по укрепрайонам противника при помощи артиллерии и авиации и продолжает активные действия.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил военных с этим успехом и важной победой.Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника, добавили в Минобороны РФ.

https://uz.sputniknews.ru/20240218/triumf-russkoy-pexoty-osvobojdenie-avdeevki-otkryvaet-pryamoy-put-na-zapad-42549810.html

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