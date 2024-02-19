https://uz.sputniknews.ru/20240219/rossiya-avdeyevka-zavod-osvobojdeniye-42557562.html
Российские военные полностью взяли под контроль коксохимический завод в Авдеевке
Российские военные полностью взяли под контроль коксохимический завод в Авдеевке
На зданиях предприятия водрузили российские флаги. Украинские подразделения продолжают беспорядочно отступать
2024-02-19T11:51+0500
2024-02-19T11:51+0500
2024-02-19T11:51+0500
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ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Российские войска полностью освободили от ВСУ коксохимический завод в Авдеевке, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, украинские подразделения беспорядочно отступают.Группировка "Центр" наносит удары по укрепрайонам противника при помощи артиллерии и авиации и продолжает активные действия.Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил военных с этим успехом и важной победой.Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника, добавили в Минобороны РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20240218/triumf-russkoy-pexoty-osvobojdenie-avdeevki-otkryvaet-pryamoy-put-na-zapad-42549810.html
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объекты контроль авдеевка российские войска
объекты контроль авдеевка российские войска
Российские военные полностью взяли под контроль коксохимический завод в Авдеевке
На зданиях предприятия водрузили российские флаги. Украинские подразделения продолжают беспорядочно отступать.
ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik.
Российские войска полностью освободили от ВСУ коксохимический завод в Авдеевке, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Группировка войск "Центр", развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на Авдеевском направлении. На административных зданиях завода водружены российские флаги", — говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, украинские подразделения беспорядочно отступают.
Группировка "Центр" наносит удары по укрепрайонам противника при помощи артиллерии и авиации и продолжает активные действия.
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.
Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил военных с этим успехом и важной победой.
Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника, добавили в Минобороны РФ.