https://uz.sputniknews.ru/20240220/rossiya-dron-vsu-izucheniye-42578009.html

Российские инженеры изучили трофейный дрон ВСУ

Российские инженеры изучили трофейный дрон ВСУ

Военнослужащие РФ подавили беспилотник на линии боевого соприкосновения средствами РЭБ, посадили, обезвредили и передали специалистам для дальнейших исследований

2024-02-20T13:35+0500

2024-02-20T13:35+0500

2024-02-20T15:09+0500

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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Российские специалисты изучили захваченный в целости украинский FPV-дрон, сообщает РИА Новости со ссылкой на тульского производителя беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие РФ подавили этот беспилотник на линии боевого соприкосновения средствами РЭБ, посадили его и обезвредили.Антенну, по его словам, вероятнее всего собрали где-то в гараже кустарным способом, ее качество вызывает серьезные сомнения. Связь с дроном осуществляется на стандартной частоте 915 МГц.Также инженер добавил, что украинские дроны оснащены системами самоуничтожения, чтобы снизить вероятность их захвата ВС РФ. Однако на попавшем в руки российских бойцов FPV-дроне такая функция не сработала."Дополнительное устройство – это, скорее всего, система гарантированного подрыва, которая питается от пальчиковых батареек. Спаяна вручную, причем пайка не лучшего качества, что видно по многочисленным остаткам флюса. Также данная система оснащена предохранителем, в качестве которого выступает зажимная кнопка с чекой, которая выдергивается при взлете", – объяснил специалист.

https://uz.sputniknews.ru/20240218/eto-vopros-jizni-i-smerti---putin-o-situatsii-na-ukraine-42550312.html

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