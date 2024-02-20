https://uz.sputniknews.ru/20240220/uzbekistan-regiony-vozmojnosti-doxody-42577509.html

В Узбекистане определят "точки роста" 208 районов и городов

В Узбекистане определят "точки роста" 208 районов и городов

Глава республики проанализировал незадействованные возможности в регионах

2024-02-20T11:34+0500

2024-02-20T11:34+0500

2024-02-20T11:34+0500

экономика

общество

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

регион

население

доходы

рабочие места

налоговые льготы

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1356/29/13562911_0:104:1280:825_1920x0_80_0_0_22f3f84f6efbb0a8a48288c5d0350235.jpg

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил ответственным лицам определить "точки роста" всех 208 районов и городов и подготовить проекты, направленные на увеличение доходов населения, сообщает пресс-служба президента.Такие задачи глава республики поставил, ознакомившись с презентацией предложений по обеспечению экономического роста и поддержке работающих не на полную мощность предприятий в регионах.Предварительно по его поручению были изучены незадействованные возможности в областях, проблемы и предложения предпринимателей.Как отмечалось, в некоторых промзонах нужно увеличить мощность инфраструктуры. Для этого в текущем году планируют выделить 1,5 трлн сумов. Как результат, повысится привлекательность этих зон, расширится деятельность предприятий и увеличится число рабочих мест.В свою очередь, установка солнечных панелей на неиспользуемых участках рядом с промышленными предприятиями позволит обеспечить их дополнительной энергией и снизить нагрузку на энергосистему.В связи с тем, что налоговые и таможенные льготы, предоставленные указами и постановлениями президента РУз, положительно сказались на деятельности предприятий, отмечалась целесообразность их продления для закрепления достигнутых результатов. Глава республики одобрил озвученные предложения, дав указания усовершенствовать соответствующие нормативные документы.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан доходы населения увеличение регионы незадействованные возможности