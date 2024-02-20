В Узбекистане определят "точки роста" 208 районов и городов
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Глава республики проанализировал незадействованные возможности в регионах.
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил ответственным лицам определить "точки роста" всех 208 районов и городов и подготовить проекты, направленные на увеличение доходов населения, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по обеспечению экономического роста в регионах.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по обеспечению экономического роста в регионах.
Такие задачи глава республики поставил, ознакомившись с презентацией предложений по обеспечению экономического роста и поддержке работающих не на полную мощность предприятий в регионах.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по обеспечению экономического роста в регионах.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по обеспечению экономического роста в регионах.
Предварительно по его поручению были изучены незадействованные возможности в областях, проблемы и предложения предпринимателей.
"Например, в Кашкадарьинской области, установив дополнительные насосы и лотки вдоль канала Миришкор, можно освоить 600 гектаров земель в Каршинском районе. Это позволит наладить выращивание касторовых бобов и производство из них масла, обеспечить занятость 1,4 тыс. человек", — говорится в сообщении.
Как отмечалось, в некоторых промзонах нужно увеличить мощность инфраструктуры. Для этого в текущем году планируют выделить 1,5 трлн сумов. Как результат, повысится привлекательность этих зон, расширится деятельность предприятий и увеличится число рабочих мест.
В свою очередь, установка солнечных панелей на неиспользуемых участках рядом с промышленными предприятиями позволит обеспечить их дополнительной энергией и снизить нагрузку на энергосистему.
В связи с тем, что налоговые и таможенные льготы, предоставленные указами и постановлениями президента РУз, положительно сказались на деятельности предприятий, отмечалась целесообразность их продления для закрепления достигнутых результатов.
Глава республики одобрил озвученные предложения, дав указания усовершенствовать соответствующие нормативные документы.