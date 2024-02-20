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https://uz.sputniknews.ru/20240220/uzbekistan-vypusk-gornyye-injenery-misis-filial-42588650.html
Впервые в Узбекистане вуз выпустил горных инженеров
Впервые в Узбекистане вуз выпустил горных инженеров
В число стран, где готовят горных инженеров, входят Россия, Китай, Индия, США и страны Европы. Теперь к этому списку присоединился Узбекистан
2024-02-20T16:50+0500
2024-02-20T17:06+0500
общество
узбекистан
студенты
алмалыкский филиал ниту "мисис"
диплом
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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Впервые за годы независимости республики в ней осуществлена подготовка горных инженеров, рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе филиала Национального технологического исследовательского университета "МИСиС" в Алмалыке.После пяти с половиной лет обучения по специальностям "Открытые горные работы", "Добыча полезных ископаемых", "Горные машины и оборудование", "Обогащение полезных ископаемых" первым 74 студентам вручили дипломы "Горных инженеров".Молодых людей, связавших свою жизнь с горным делом, поздравили зампредседателя правления АО "Алмалык КМК", руководитель Россотрудничества в Узбекистане, проректор Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", представители министерства высшего образования, науки и инноваций, руководители предприятий-партнеров и профильных организаций.Система подготовки высококвалифицированных специалистов горного дела существует только в наиболее развитых и экономически сильных странах мира. Причина в том, что подготовка обладателей этой уникальной профессии требует больших средств, материально-технической базы и лабораторий. Количество таких стран невелико, в их числе — США, Китай, Индия, Россия и страны Европы. Теперь этот список пополнил Узбекистан.Напомним, что Алмалыкский филиал НИТУ МИСиС был создан в 2018 году по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента России Владимира Путина. На сегодняшний день вуз выпустил 241 специалиста в области горного дела.В настоящее время в целях повышения качества образования филиал сотрудничает с более чем 30 зарубежными НИИ и металлургическими компаниями. Среди них Российская академия наук, Национальная академия наук Казахстана, "СтальПроект", металлургические институты, а также "Nord Engineering", "Kanex Group", "China ENFI Engineering Corporation", Комбинат Норильский никель, АО "Средазцветметэнерго" и другие.
https://uz.sputniknews.ru/20230820/istoriya-vypusknika-nitu-misis-38038567.html
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узбекистан горные инженеры подготовка
узбекистан горные инженеры подготовка

Впервые в Узбекистане вуз выпустил горных инженеров

16:50 20.02.2024 (обновлено: 17:06 20.02.2024)
© Филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСИС"Впервые в Узбекистане вуз выпустил горных инженеров.
Впервые в Узбекистане вуз выпустил горных инженеров. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2024
© Филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСИС"
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В число стран, где готовят горных инженеров, входят Россия, Китай, Индия, США и страны Европы. Теперь к этому списку присоединился Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Впервые за годы независимости республики в ней осуществлена подготовка горных инженеров, рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе филиала Национального технологического исследовательского университета "МИСиС" в Алмалыке.
"2024 год стал новым переломным моментом в системе горного дела и высшего образования Узбекистана. В период независимости впервые в нашей стране были подготовлены "Горные инженеры", считающиеся уникальными в мире", — говорится в сообщении.
После пяти с половиной лет обучения по специальностям "Открытые горные работы", "Добыча полезных ископаемых", "Горные машины и оборудование", "Обогащение полезных ископаемых" первым 74 студентам вручили дипломы "Горных инженеров".
© Филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСИС"Впервые в Узбекистане вуз выпустил горных инженеров.
Впервые в Узбекистане вуз выпустил горных инженеров. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2024
Впервые в Узбекистане вуз выпустил горных инженеров.
© Филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСИС"
Молодых людей, связавших свою жизнь с горным делом, поздравили зампредседателя правления АО "Алмалык КМК", руководитель Россотрудничества в Узбекистане, проректор Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", представители министерства высшего образования, науки и инноваций, руководители предприятий-партнеров и профильных организаций.
© Филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСИС"74 студентам филиала Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" в Алмалыке вручены дипломы горных инженеров.
Впервые в Узбекистане вуз выпустил горных инженеров. - Sputnik Узбекистан
1/3
© Филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСИС"
74 студентам филиала Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" в Алмалыке вручены дипломы горных инженеров.
© Филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСИС"74 студентам филиала Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" в Алмалыке вручены дипломы горных инженеров.
Впервые в Узбекистане вуз выпустил горных инженеров. - Sputnik Узбекистан
2/3
© Филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСИС"
74 студентам филиала Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" в Алмалыке вручены дипломы горных инженеров.
© Филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСИС"74 студентам филиала Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" в Алмалыке вручены дипломы горных инженеров.
Впервые в Узбекистане вуз выпустил горных инженеров. - Sputnik Узбекистан
3/3
© Филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСИС"
74 студентам филиала Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" в Алмалыке вручены дипломы горных инженеров.
1/3
© Филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСИС"
74 студентам филиала Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" в Алмалыке вручены дипломы горных инженеров.
2/3
© Филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСИС"
74 студентам филиала Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" в Алмалыке вручены дипломы горных инженеров.
3/3
© Филиал Национального исследовательского технологического университета "МИСИС"
74 студентам филиала Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" в Алмалыке вручены дипломы горных инженеров.
Система подготовки высококвалифицированных специалистов горного дела существует только в наиболее развитых и экономически сильных странах мира. Причина в том, что подготовка обладателей этой уникальной профессии требует больших средств, материально-технической базы и лабораторий. Количество таких стран невелико, в их числе — США, Китай, Индия, Россия и страны Европы. Теперь этот список пополнил Узбекистан.
Напомним, что Алмалыкский филиал НИТУ МИСиС был создан в 2018 году по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента России Владимира Путина. На сегодняшний день вуз выпустил 241 специалиста в области горного дела.
В настоящее время в целях повышения качества образования филиал сотрудничает с более чем 30 зарубежными НИИ и металлургическими компаниями. Среди них Российская академия наук, Национальная академия наук Казахстана, "СтальПроект", металлургические институты, а также "Nord Engineering", "Kanex Group", "China ENFI Engineering Corporation", Комбинат Норильский никель, АО "Средазцветметэнерго" и другие.
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