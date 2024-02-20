https://uz.sputniknews.ru/20240220/uzbekistan-vypusk-gornyye-injenery-misis-filial-42588650.html

Впервые в Узбекистане вуз выпустил горных инженеров

Впервые в Узбекистане вуз выпустил горных инженеров

В число стран, где готовят горных инженеров, входят Россия, Китай, Индия, США и страны Европы. Теперь к этому списку присоединился Узбекистан

2024-02-20T16:50+0500

2024-02-20T16:50+0500

2024-02-20T17:06+0500

общество

узбекистан

студенты

алмалыкский филиал ниту "мисис"

диплом

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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Впервые за годы независимости республики в ней осуществлена подготовка горных инженеров, рассказали корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе филиала Национального технологического исследовательского университета "МИСиС" в Алмалыке.После пяти с половиной лет обучения по специальностям "Открытые горные работы", "Добыча полезных ископаемых", "Горные машины и оборудование", "Обогащение полезных ископаемых" первым 74 студентам вручили дипломы "Горных инженеров".Молодых людей, связавших свою жизнь с горным делом, поздравили зампредседателя правления АО "Алмалык КМК", руководитель Россотрудничества в Узбекистане, проректор Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", представители министерства высшего образования, науки и инноваций, руководители предприятий-партнеров и профильных организаций.Система подготовки высококвалифицированных специалистов горного дела существует только в наиболее развитых и экономически сильных странах мира. Причина в том, что подготовка обладателей этой уникальной профессии требует больших средств, материально-технической базы и лабораторий. Количество таких стран невелико, в их числе — США, Китай, Индия, Россия и страны Европы. Теперь этот список пополнил Узбекистан.Напомним, что Алмалыкский филиал НИТУ МИСиС был создан в 2018 году по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента России Владимира Путина. На сегодняшний день вуз выпустил 241 специалиста в области горного дела.В настоящее время в целях повышения качества образования филиал сотрудничает с более чем 30 зарубежными НИИ и металлургическими компаниями. Среди них Российская академия наук, Национальная академия наук Казахстана, "СтальПроект", металлургические институты, а также "Nord Engineering", "Kanex Group", "China ENFI Engineering Corporation", Комбинат Норильский никель, АО "Средазцветметэнерго" и другие.

https://uz.sputniknews.ru/20230820/istoriya-vypusknika-nitu-misis-38038567.html

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