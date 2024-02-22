https://uz.sputniknews.ru/20240222/rostex-razrabotka-zona-svo-primeneniye-42628666.html

В зоне СВО используют комплекс, позволяющий бойцам РФ выспаться за 20 минут

В зоне СВО используют комплекс, позволяющий бойцам РФ выспаться за 20 минут

Аппарат с помощью программируемого светового и звукового воздействия нормализует эмоциональное состояние человека при профессиональных перегрузках. Такой отдых равен как минимум полноценному четырехчасовому сну

2024-02-22T17:21+0500

2024-02-22T17:21+0500

2024-02-22T17:36+0500

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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Разработка российских инженеров — комплекс биостимуляции "Ритм-Полет" позволяет за 20 минут отдохнуть как за время полноценного сна длительностью 4-6 часов, аппарат уже применяется для восстановления военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на в пресс-службу "Ростеха"."Комплекс биоритмостимуляции холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" успешно применяется для восстановления военных, в том числе в зоне СВО. Аппарат позволяет за 20-минутный сеанс достичь глубокой релаксации организма, сопоставимой с 4-6-часовым сном", — говорится в сообщении.Устройство помогает нормализовать эмоциональное состояние людей, испытывающих профессиональные перегрузки.Отмечается, что аппарат делает это с помощью программируемых световых и звуковых сигналов. По словам разработчиков, он также снимает нервное напряжение и усталость, повышает устойчивость к стрессам, предупреждает утомление, повышает жизненный тонус и работоспособность.Комплекс, созданный на нижегородском НПП "Полет", состоит из маски со встроенным экраном, передающим сигналы, наушников и пульта управления, чтобы регулировать продолжительность процедуры и ее интенсивность.Гендиректор предприятия Алексей Комяков рассказал, что изначально комплекс разработали для военных летчиков, но затем аппаратура получила более широкое применение. К примеру, сейчас "Ритм-Полет" активно используют военные, в том числе в зоне СВО. Он помогает специалистам расширить возможности для повышения работоспособности личного состава, тренировки устойчивости к стрессовым ситуациям и стимуляции защитных сил организма.

https://uz.sputniknews.ru/20240216/minoborony-rossiya-svo-zvukoveschatelnyye-stantsii-42535418.html

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