https://uz.sputniknews.ru/20240223/uzbekistan-fotoelektrostantsii-stroitelstvo-2024-42639082.html
В Узбекистане до конца года введут в строй еще 6 солнечных электростанций на 2,7 ГВт
В Узбекистане до конца года введут в строй еще 6 солнечных электростанций на 2,7 ГВт
Их построят в пяти областях республики. Цель — создание благоприятных условий для перехода на "зеленую экономику" и увеличения удельного веса источников "зеленой энергии".
2024-02-23T18:30+0500
2024-02-23T18:30+0500
2024-02-23T18:30+0500
узбекистан
указ
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
энергетика
солнечная электростанция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1168/01/11680156_0:21:3073:1749_1920x0_80_0_0_2682d488c94752fe24480a40706687d7.jpg
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В Узбекистане в соответствии с указом президента к 2025 году введут в строй 6 крупных солнечных электростанций общей мощностью 2,7 ГВт.Это одна из мер в процессе создания благоприятных условий для перехода на "зеленую экономику" и увеличения удельного веса источников "зеленой энергии" в республике.Кроме того, согласно указу, министерство экономики и финансов и Минэнерго должны до 1 апреля текущего года обеспечить организацию оборота сертификатов "зеленой энергии" на основе рыночных принципов, а также создать порядок реализации проектов по международной торговле парниковыми газами.Еще одно поручение профильным ведомствам касается поэтапного внедрения с 1 апреля 2024 года современной системы мониторинга, отчетности и верификации в области изменения климата (MRV) и базы данных.
https://uz.sputniknews.ru/20240103/uzbekistan-zelenaya-energetika-prezident-soveschaniye-41911081.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1168/01/11680156_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_98f7cf5d4346ee7ddfaa0b3422ed522a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан фотоэлектростанции строительство области переход зеленая экономика
узбекистан фотоэлектростанции строительство области переход зеленая экономика
В Узбекистане до конца года введут в строй еще 6 солнечных электростанций на 2,7 ГВт
Их построят в пяти областях республики. Цель — создание благоприятных условий для перехода на "зеленую экономику" и увеличение удельного веса источников "зеленой энергии".
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik.
В Узбекистане в соответствии с указом
президента к 2025 году введут в строй 6 крупных солнечных электростанций общей мощностью 2,7 ГВт.
"В срок до конца 2024 года обеспечить ввод в эксплуатацию 6 крупных солнечных электростанций общей мощностью 2700 МВт в Ташкентской, Кашкадарьинской, Бухарской, Наманганской и Навоийской областях с участием зарубежных инвесторов", — указано в документе.
Это одна из мер в процессе создания благоприятных условий для перехода на "зеленую экономику" и увеличения удельного веса источников "зеленой энергии" в республике.
Кроме того, согласно указу, министерство экономики и финансов и Минэнерго должны до 1 апреля текущего года обеспечить организацию оборота сертификатов "зеленой энергии" на основе рыночных принципов, а также создать порядок реализации проектов по международной торговле парниковыми газами.
Еще одно поручение профильным ведомствам касается поэтапного внедрения с 1 апреля 2024 года современной системы мониторинга, отчетности и верификации в области изменения климата (MRV) и базы данных.