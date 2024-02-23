https://uz.sputniknews.ru/20240223/uzbekistan-fotoelektrostantsii-stroitelstvo-2024-42639082.html

В Узбекистане до конца года введут в строй еще 6 солнечных электростанций на 2,7 ГВт

В Узбекистане до конца года введут в строй еще 6 солнечных электростанций на 2,7 ГВт

Их построят в пяти областях республики. Цель — создание благоприятных условий для перехода на "зеленую экономику" и увеличения удельного веса источников "зеленой энергии".

2024-02-23T18:30+0500

2024-02-23T18:30+0500

2024-02-23T18:30+0500

узбекистан

указ

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

энергетика

солнечная электростанция

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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В Узбекистане в соответствии с указом президента к 2025 году введут в строй 6 крупных солнечных электростанций общей мощностью 2,7 ГВт.Это одна из мер в процессе создания благоприятных условий для перехода на "зеленую экономику" и увеличения удельного веса источников "зеленой энергии" в республике.Кроме того, согласно указу, министерство экономики и финансов и Минэнерго должны до 1 апреля текущего года обеспечить организацию оборота сертификатов "зеленой энергии" на основе рыночных принципов, а также создать порядок реализации проектов по международной торговле парниковыми газами.Еще одно поручение профильным ведомствам касается поэтапного внедрения с 1 апреля 2024 года современной системы мониторинга, отчетности и верификации в области изменения климата (MRV) и базы данных.

https://uz.sputniknews.ru/20240103/uzbekistan-zelenaya-energetika-prezident-soveschaniye-41911081.html

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