https://uz.sputniknews.ru/20240224/uzbekistan-prazdnik-den-rossiya-nauka-42646550.html
В Узбекистане впервые отметили День российской науки
В Узбекистане впервые отметили День российской науки
Начинающие, а также уже опытные ученые обсудили технологические вызовы и научные решения в области медицины, химии и атомных технологий, которые могут успешно внедрить в практику уже в обозримом будущем
2024-02-24T18:02+0500
2024-02-24T18:02+0500
2024-02-24T18:02+0500
узбекистан
россия
наука
сотрудничество
студенты
филиал
преподаватель
посол
олег мальгинов
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В ташкентском филиале Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева 23-24 февраля впервые проходит День российской науки. Мероприятие, посвященное 190-летию великого русского ученого Д.И. Менделеева, направлено на развитие научно-образовательного сотрудничества Узбекистана и России.Более 100 студентов и молодых ученых филиалов российских вузов в Узбекистане приняли участие в увлекательных лекциях и дискуссиях, посвященных последним достижениям в области науки и технологий.На открытии мероприятия выступил посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов, который отметил, что совместному развитию науки уделяют внимание на самом высоком уровне.С приветственным словом к ученым также обратился заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский. Он напомнил, что РХТУ им. Д.И. Менделеева открыл свой филиал в Ташкенте в 2020 году и стал одним из ведущих филиалов российских университетов в Узбекистане.Деловую программу мероприятия начали с пленарной сессии, посвященной передовым исследованиям и разработкам для повышения качества жизни жителей России и Узбекистана. Ученые обсудили технологические вызовы и научные решения в области медицины, химии и атомных технологий, которые могут успешно внедрить в практику в ближайшем будущем.Ведущие российские ученые выступили с докладами по таким темам, как прорывные технологии в лечении аутоиммунных заболеваний; глобальные тренды в сельском хозяйстве на примере органической аквакультуры; подготовка кадров в НИЯУ МИФИ для атомной энергетики будущего; новые нанофармацевтические лекарственные формы.В свою очередь студенты и аспиранты также подготовили доклады по своим исследованиям. Молодые ученые рассказали о перспективах применения технологии малых модульных реакторов в Узбекистане, использовании BIM-технологий в проектировании сложных сооружений и объектов, адаптации импортного скота в условиях жаркого климата, а также о развитии рынка рыбной продукции в республике.Завершил деловую программу вечер актуального научного кино. В Узбекистане впервые показали научно-популярный фильм "ФАНК. Идеи и технологии, меняющие мир". В нем молодые российские режиссеры и ученые показывают, что мир науки и технологий меняется, открывая все новые возможности.День российской науки организовал Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева при поддержке НИЯУ МИФИ, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, СГТУ имени Гагарина Ю.А. и Федерального научно-образовательного консорциума "Передовые ЭкоТехнологии". Мероприятие стало частью комплекса инициатив, проектов и мероприятий "Десятилетие науки и технологий в России".
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Анна Желиховская
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узбекистан праздник день российской науки ученые технологические вызовы научные решения область медицина химия атомные технологии внедрение практика будущее
узбекистан праздник день российской науки ученые технологические вызовы научные решения область медицина химия атомные технологии внедрение практика будущее
В Узбекистане впервые отметили День российской науки
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
Начинающие, а также уже опытные ученые обсудили технологические вызовы и научные решения в области медицины, химии и атомных технологий, которые могут успешно внедрить в практику уже в обозримом будущем.
В ташкентском филиале Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева 23-24 февраля впервые проходит День российской науки. Мероприятие, посвященное 190-летию великого русского ученого Д.И. Менделеева, направлено на развитие научно-образовательного сотрудничества Узбекистана и России.
"Это должно стать доброй традицией, потому что многие российские вузы имеют в республике свои филиалы. Это уже не просто образовательный процесс, а коллаборации между учеными, это и совместные лаборатории, исследования, публикации", — отметил проректор по развитию образовательных программ и международной деятельности РХТУ им. Д.И. Менделеева Игорь Ерёмин.
Более 100 студентов и молодых ученых филиалов российских вузов в Узбекистане приняли участие в увлекательных лекциях и дискуссиях, посвященных последним достижениям в области науки и технологий.
На открытии мероприятия выступил посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов, который отметил, что совместному развитию науки уделяют внимание на самом высоком уровне.
"Буквально несколько недель назад Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин подписали перечень поручений для правительств обеих стран. Из 63 пунктов многие посвящены совместному развитию науки, образования, исследованиям. И вклад в это дело должны вносить профессионалы", — отметил Олег Мальгинов.
С приветственным словом к ученым также обратился заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский. Он напомнил, что РХТУ им. Д.И. Менделеева открыл свой филиал в Ташкенте в 2020 году и стал одним из ведущих филиалов российских университетов в Узбекистане.
"Сегодня мы ощущаем большой запрос на укрепление двустороннего образовательного сотрудничества, — отметил Могилевский. — В университетах России сегодня обучаются более 53 тыс. узбекских студентов. В будущем они безусловно внесут свой вклад в развитие экономики Узбекистана, помогут еще больше укрепить научно-образовательное сотрудничество наших стран".
Деловую программу мероприятия начали с пленарной сессии, посвященной передовым исследованиям и разработкам для повышения качества жизни жителей России и Узбекистана. Ученые обсудили технологические вызовы и научные решения в области медицины, химии и атомных технологий, которые могут успешно внедрить в практику в ближайшем будущем.
Ведущие российские ученые выступили с докладами по таким темам, как прорывные технологии в лечении аутоиммунных заболеваний; глобальные тренды в сельском хозяйстве на примере органической аквакультуры; подготовка кадров в НИЯУ МИФИ для атомной энергетики будущего; новые нанофармацевтические лекарственные формы.
В свою очередь студенты и аспиранты также подготовили доклады по своим исследованиям. Молодые ученые рассказали о перспективах применения технологии малых модульных реакторов в Узбекистане, использовании BIM-технологий в проектировании сложных сооружений и объектов, адаптации импортного скота в условиях жаркого климата, а также о развитии рынка рыбной продукции в республике.
Завершил деловую программу вечер актуального научного кино. В Узбекистане впервые показали научно-популярный фильм "ФАНК. Идеи и технологии, меняющие мир". В нем молодые российские режиссеры и ученые показывают, что мир науки и технологий меняется, открывая все новые возможности.
День российской науки организовал Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева при поддержке НИЯУ МИФИ, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, СГТУ имени Гагарина Ю.А. и Федерального научно-образовательного консорциума "Передовые ЭкоТехнологии". Мероприятие стало частью комплекса инициатив, проектов и мероприятий "Десятилетие науки и технологий в России".