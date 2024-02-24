https://uz.sputniknews.ru/20240224/uzbekistan-prazdnik-den-rossiya-nauka-42646550.html

В Узбекистане впервые отметили День российской науки

В Узбекистане впервые отметили День российской науки

Начинающие, а также уже опытные ученые обсудили технологические вызовы и научные решения в области медицины, химии и атомных технологий, которые могут успешно внедрить в практику уже в обозримом будущем

2024-02-24T18:02+0500

2024-02-24T18:02+0500

2024-02-24T18:02+0500

узбекистан

россия

наука

сотрудничество

студенты

филиал

преподаватель

посол

олег мальгинов

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В ташкентском филиале Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева 23-24 февраля впервые проходит День российской науки. Мероприятие, посвященное 190-летию великого русского ученого Д.И. Менделеева, направлено на развитие научно-образовательного сотрудничества Узбекистана и России.Более 100 студентов и молодых ученых филиалов российских вузов в Узбекистане приняли участие в увлекательных лекциях и дискуссиях, посвященных последним достижениям в области науки и технологий.На открытии мероприятия выступил посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов, который отметил, что совместному развитию науки уделяют внимание на самом высоком уровне.С приветственным словом к ученым также обратился заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский. Он напомнил, что РХТУ им. Д.И. Менделеева открыл свой филиал в Ташкенте в 2020 году и стал одним из ведущих филиалов российских университетов в Узбекистане.Деловую программу мероприятия начали с пленарной сессии, посвященной передовым исследованиям и разработкам для повышения качества жизни жителей России и Узбекистана. Ученые обсудили технологические вызовы и научные решения в области медицины, химии и атомных технологий, которые могут успешно внедрить в практику в ближайшем будущем.Ведущие российские ученые выступили с докладами по таким темам, как прорывные технологии в лечении аутоиммунных заболеваний; глобальные тренды в сельском хозяйстве на примере органической аквакультуры; подготовка кадров в НИЯУ МИФИ для атомной энергетики будущего; новые нанофармацевтические лекарственные формы.В свою очередь студенты и аспиранты также подготовили доклады по своим исследованиям. Молодые ученые рассказали о перспективах применения технологии малых модульных реакторов в Узбекистане, использовании BIM-технологий в проектировании сложных сооружений и объектов, адаптации импортного скота в условиях жаркого климата, а также о развитии рынка рыбной продукции в республике.Завершил деловую программу вечер актуального научного кино. В Узбекистане впервые показали научно-популярный фильм "ФАНК. Идеи и технологии, меняющие мир". В нем молодые российские режиссеры и ученые показывают, что мир науки и технологий меняется, открывая все новые возможности.День российской науки организовал Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева при поддержке НИЯУ МИФИ, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, СГТУ имени Гагарина Ю.А. и Федерального научно-образовательного консорциума "Передовые ЭкоТехнологии". Мероприятие стало частью комплекса инициатив, проектов и мероприятий "Десятилетие науки и технологий в России".

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