https://uz.sputniknews.ru/20240224/zapad-zayavleniye-rossiya-42646053.html

На Западе сделали неожиданное заявление о России

На Западе сделали неожиданное заявление о России

Американский историк Мэри Саротт предложила Киеву вариант завершения боевых событий — раздел Украины, части которой останутся у России

2024-02-24T16:20+0500

2024-02-24T16:20+0500

2024-02-24T16:20+0500

россия

украина

спецоперация

конфликт

киев

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Российские военные побеждают в конфликте на Украине, которая может лишиться еще больших территорий. Об этом заявила американский историк Мэри Саротт в эфире ток-шоу немецкого телеканала Das Erste, сообщает РИА Новости.Историк предложила Киеву вариант завершения боевых событий, который для него может прозвучать "угнетающим", – раздел Украины, части которой останутся у России. Она считает, что именно таким образом страна сможет сохранить то, что у ее еще осталось.В Кремле неоднократно заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. При этом Москва указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.

россия

украина

киев

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