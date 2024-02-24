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На Западе сделали неожиданное заявление о России
На Западе сделали неожиданное заявление о России
Американский историк Мэри Саротт предложила Киеву вариант завершения боевых событий — раздел Украины, части которой останутся у России
2024-02-24T16:20+0500
2024-02-24T16:20+0500
2024-02-24T16:20+0500
россия
украина
спецоперация
конфликт
киев
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Российские военные побеждают в конфликте на Украине, которая может лишиться еще больших территорий. Об этом заявила американский историк Мэри Саротт в эфире ток-шоу немецкого телеканала Das Erste, сообщает РИА Новости.Историк предложила Киеву вариант завершения боевых событий, который для него может прозвучать "угнетающим", – раздел Украины, части которой останутся у России. Она считает, что именно таким образом страна сможет сохранить то, что у ее еще осталось.В Кремле неоднократно заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. При этом Москва указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
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запад заявление россия америка историк мэри саротт киев вариант завершение боевые события раздел украина части россия
запад заявление россия америка историк мэри саротт киев вариант завершение боевые события раздел украина части россия
На Западе сделали неожиданное заявление о России
Американский историк Мэри Саротт предложила Киеву вариант завершения боевых событий — раздел Украины, части которой останутся у России.
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik.
Российские военные побеждают в конфликте на Украине, которая может лишиться еще больших территорий. Об этом заявила американский историк Мэри Саротт в эфире ток-шоу немецкого телеканала Das Erste, сообщает РИА Новости
.
"Острая проблема не в том, что конфликт дошел до той точки, где он остановится. Сейчас русские его выигрывают, они приближаются к Западу, поэтому, если мы не сможем обеспечить Киев оружием, Украина может проиграть", — отметила она.
Историк предложила Киеву вариант завершения боевых событий, который для него может прозвучать "угнетающим", – раздел Украины, части которой останутся у России. Она считает, что именно таким образом страна сможет сохранить то, что у ее еще осталось.
"Это не идеально, но среди плохих вариантов, которые возможны сегодня, я думаю, что это терпимый вариант", — сказала Саротт.
В Кремле неоднократно заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
При этом Москва
указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.