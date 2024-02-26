https://uz.sputniknews.ru/20240226/uzbekistan-podderjka-yuvelirnaya-otrasl-42662717.html

В Узбекистане утвердили новые меры поддержки ювелирной промышленности — подробности

В Узбекистане утвердили новые меры поддержки ювелирной промышленности — подробности

При оплате материалов в рассрочку устанавливается новый порядок расчета процентов

2024-02-26T13:51+0500

2024-02-26T13:51+0500

2024-02-26T14:13+0500

общество

узбекистан

постановление

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

ювелирная промышленность

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ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев утвердил новые меры поддержки для ювелирной отрасли Узбекистана, сообщает Минюст.Документом усовершенствован порядок применения скидок при покупке драгметаллов и в связи с этим внесены дополнения в постановление президента "О мерах по созданию благоприятных условий для дальнейшего развития ювелирной промышленности".В частности, внедрен порядок начисления процентов за каждый день использования возможности приобретения драгоценных металлов с условием отсрочки платежа, в соответствии с которым:Также внесены поправки в постановление президента "О дополнительных мерах по расширению мощностей производства ювелирных изделий и всесторонней поддержке отечественных ювелиров". Они ужесточают требования для получения скидок при приобретении драгоценных металлов на бирже.Теперь для получения скидок компании-покупатели должны обеспечить, чтобы не менее 70% новых рабочих мест, созданных ими, были связаны с производством ювелирных украшений и других изделий из драгметаллов. Следующее требование касается выплаты новым сотрудникам заработной платы в течение не менее 6 месяцев с подтверждением этого факта со стороны налоговых органов. Еще одно условие — наличие производственных площадей (собственных либо арендуемых), необходимой материально-технической базы и оборудования.

https://uz.sputniknews.ru/20240126/uzbekistan-prodaja-dragmmetally-birja-42230916.html

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