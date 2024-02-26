https://uz.sputniknews.ru/20240226/uzbekistan-podderjka-yuvelirnaya-otrasl-42662717.html
В Узбекистане утвердили новые меры поддержки ювелирной промышленности — подробности
В Узбекистане утвердили новые меры поддержки ювелирной промышленности — подробности
При оплате материалов в рассрочку устанавливается новый порядок расчета процентов
2024-02-26T13:51+0500
2024-02-26T13:51+0500
2024-02-26T14:13+0500
общество
узбекистан
постановление
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
ювелирная промышленность
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ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев утвердил новые меры поддержки для ювелирной отрасли Узбекистана, сообщает Минюст.Документом усовершенствован порядок применения скидок при покупке драгметаллов и в связи с этим внесены дополнения в постановление президента "О мерах по созданию благоприятных условий для дальнейшего развития ювелирной промышленности".В частности, внедрен порядок начисления процентов за каждый день использования возможности приобретения драгоценных металлов с условием отсрочки платежа, в соответствии с которым:Также внесены поправки в постановление президента "О дополнительных мерах по расширению мощностей производства ювелирных изделий и всесторонней поддержке отечественных ювелиров". Они ужесточают требования для получения скидок при приобретении драгоценных металлов на бирже.Теперь для получения скидок компании-покупатели должны обеспечить, чтобы не менее 70% новых рабочих мест, созданных ими, были связаны с производством ювелирных украшений и других изделий из драгметаллов. Следующее требование касается выплаты новым сотрудникам заработной платы в течение не менее 6 месяцев с подтверждением этого факта со стороны налоговых органов. Еще одно условие — наличие производственных площадей (собственных либо арендуемых), необходимой материально-технической базы и оборудования.
https://uz.sputniknews.ru/20240126/uzbekistan-prodaja-dragmmetally-birja-42230916.html
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узбекистан ювелирная отрасль поддержка оплата материалов рассрочка новый порядок расчет проценты
узбекистан ювелирная отрасль поддержка оплата материалов рассрочка новый порядок расчет проценты
В Узбекистане утвердили новые меры поддержки ювелирной промышленности — подробности
13:51 26.02.2024 (обновлено: 14:13 26.02.2024)
При оплате материалов в рассрочку устанавливается новый порядок расчета процентов.
ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев утвердил новые меры поддержки для ювелирной отрасли Узбекистана, сообщает
Минюст.
Документом усовершенствован порядок применения скидок при покупке драгметаллов и в связи с этим внесены дополнения в постановление президента "О мерах по созданию благоприятных условий для дальнейшего развития ювелирной промышленности".
В частности, внедрен порядок начисления процентов за каждый день использования возможности приобретения драгоценных металлов с условием отсрочки платежа, в соответствии с которым:
на часть платежей, осуществленных в течение 30 дней, – проценты не начисляются;
на часть платежей, осуществленных в период с 31-го дня по 180 день, начисляются проценты в размере основной ставки Центрального банка.
Также внесены поправки в постановление президента "О дополнительных мерах по расширению мощностей производства ювелирных изделий и всесторонней поддержке отечественных ювелиров". Они ужесточают требования для получения скидок при приобретении драгоценных металлов на бирже.
Теперь для получения скидок компании-покупатели должны обеспечить, чтобы не менее 70% новых рабочих мест, созданных ими, были связаны с производством ювелирных украшений и других изделий из драгметаллов. Следующее требование касается выплаты новым сотрудникам заработной платы в течение не менее 6 месяцев с подтверждением этого факта со стороны налоговых органов. Еще одно условие — наличие производственных площадей (собственных либо арендуемых), необходимой материально-технической базы и оборудования.