https://uz.sputniknews.ru/20240229/uzbekistan-solnechnyye-paneli-sredstva-podderjka-42699107.html

Сколько средств выделят в Узбекистане для поддержки пользователей солнечных панелей

Сколько средств выделят в Узбекистане для поддержки пользователей солнечных панелей

Sputnik Узбекистан

Глава республики обозначил меры по развитию "зеленой" энергетики, поручил ответственным лицам разработать отдельную программу по использованию возобновляемых источников энергии в таких отраслях, как сельское и водное хозяйство, питьевое водоснабжение

2024-02-29T09:51+0500

2024-02-29T09:51+0500

2024-02-29T11:28+0500

энергетика

общество

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узбекистан

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В Узбекистане продолжат поддержку пользователей солнечных панелей. На эти цели выделят дополнительные средства в размере $50 млн привлекут иностранные инвестиции. Это одна из приоритетных задач по увеличению использования возобновляемых источников энергии, поставленных президентом, сообщает пресс-служба лидера РУз.На совещании под председательством главы республики в числе других вопросов речь шла об установке солнечных панелей на местах.Как отмечалось, для повышения заинтересованности населения в стране действует программа "Солнечный дом". Согласно этой программе, установившим солнечные панели жителям за каждый киловатт электроэнергии платят 1 тыс. сумов. В настоящее время эту возможность используют около 11 тыс. домовладельцев.Для предпринимателей таможенные льготы на ввоз солнечных панелей, инверторов и аккумуляторов продлят еще на пять лет.Президент поручил ответственным лицам разработать отдельную программу по использованию возобновляемых источников энергии в таких энергоемких отраслях, как сельское и водное хозяйство, питьевое водоснабжение.Отмечалось, что развитие данного сектора окажет положительное влияние и на смежные отрасли. В частности, создание крупных солнечных и ветровых станций, их подключение к сети, обслуживание и ремонт открывают для отечественных предприятий рынок объемом не менее $1 млрд.Мирзиёев также дал указание содействовать отечественным предприятиям в получении международных сертификатов качества и приведении производства в соответствие с международными стандартами.

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