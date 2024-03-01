Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240301/kazaxstan-bank-vyvoz-valyuta-strany-yeaes-ogranicheniya-42727574.html
Банкам Казахстана разрешили вывозить валюту стран ЕАЭС без ограничений
Банкам Казахстана разрешили вывозить валюту стран ЕАЭС без ограничений
Sputnik Узбекистан
Это предусмотрено указом, который президент Казахстана подписал на днях
2024-03-01T14:30+0500
2024-03-01T14:46+0500
казахстан
еаэс
валюта
банк
указ
касым-жомарт токаев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/06/23815265_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a220eba37d05f8bc44dc964920934e47.jpg
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Казахстанским банкам разрешили вывозить валюту стран ЕАЭС без ограничений, сообщают СМИ Казахстана. Глава республики Касым-Жомарт Токаев подписал документ, которым вносятся изменения и дополнения в указ от 14 марта 2022 года "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан".Кроме того, сделано исключение для стран-участниц союза и снят запрет на вывоз из Казахстана золотых слитков.Указ вступил в силу с 29 февраля 2024 года.Ранее мы сообщали, что представители ТПП стран ЕАЭС обсудили запуск механизма финансирования кооперации. В ходе очередного заседания по поддержке промышленной кооперации в ЕАЭС речь шла о конкретных шагах, которые необходимо предпринять по линии каждой из палат, чтобы наладить диалог между проектным офисом и финансовыми организациями-участниками нового механизма поддержки.В настоящее время формируется экспертная группа по рассмотрению совместных кооперационных проектов.
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/06/23815265_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_749c26c8da65fcb956b7ea4b0a291041.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
казахстан банк разрешение вывоз валюта страна еаэс ограничения указ президент
казахстан банк разрешение вывоз валюта страна еаэс ограничения указ президент

Банкам Казахстана разрешили вывозить валюту стран ЕАЭС без ограничений

14:30 01.03.2024 (обновлено: 14:46 01.03.2024)
© Sputnik / Владимир ТрефиловДенежные купюры и монеты. Иллюстративное фото
Денежные купюры и монеты. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2024
© Sputnik / Владимир Трефилов
Подписаться
Это предусмотрено указом, который президент Казахстана подписал на днях.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Казахстанским банкам разрешили вывозить валюту стран ЕАЭС без ограничений, сообщают СМИ Казахстана.
Глава республики Касым-Жомарт Токаев подписал документ, которым вносятся изменения и дополнения в указ от 14 марта 2022 года "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан".
Кроме того, сделано исключение для стран-участниц союза и снят запрет на вывоз из Казахстана золотых слитков.
Указ вступил в силу с 29 февраля 2024 года.
Ранее мы сообщали, что представители ТПП стран ЕАЭС обсудили запуск механизма финансирования кооперации.
В ходе очередного заседания по поддержке промышленной кооперации в ЕАЭС речь шла о конкретных шагах, которые необходимо предпринять по линии каждой из палат, чтобы наладить диалог между проектным офисом и финансовыми организациями-участниками нового механизма поддержки.
В настоящее время формируется экспертная группа по рассмотрению совместных кооперационных проектов.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0