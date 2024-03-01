https://uz.sputniknews.ru/20240301/kazaxstan-bank-vyvoz-valyuta-strany-yeaes-ogranicheniya-42727574.html

Банкам Казахстана разрешили вывозить валюту стран ЕАЭС без ограничений

Банкам Казахстана разрешили вывозить валюту стран ЕАЭС без ограничений

Sputnik Узбекистан

Это предусмотрено указом, который президент Казахстана подписал на днях

2024-03-01T14:30+0500

2024-03-01T14:30+0500

2024-03-01T14:46+0500

казахстан

еаэс

валюта

банк

указ

касым-жомарт токаев

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Казахстанским банкам разрешили вывозить валюту стран ЕАЭС без ограничений, сообщают СМИ Казахстана. Глава республики Касым-Жомарт Токаев подписал документ, которым вносятся изменения и дополнения в указ от 14 марта 2022 года "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан".Кроме того, сделано исключение для стран-участниц союза и снят запрет на вывоз из Казахстана золотых слитков.Указ вступил в силу с 29 февраля 2024 года.Ранее мы сообщали, что представители ТПП стран ЕАЭС обсудили запуск механизма финансирования кооперации. В ходе очередного заседания по поддержке промышленной кооперации в ЕАЭС речь шла о конкретных шагах, которые необходимо предпринять по линии каждой из палат, чтобы наладить диалог между проектным офисом и финансовыми организациями-участниками нового механизма поддержки.В настоящее время формируется экспертная группа по рассмотрению совместных кооперационных проектов.

казахстан

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