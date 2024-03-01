https://uz.sputniknews.ru/20240301/kazaxstan-bank-vyvoz-valyuta-strany-yeaes-ogranicheniya-42727574.html
Банкам Казахстана разрешили вывозить валюту стран ЕАЭС без ограничений
Банкам Казахстана разрешили вывозить валюту стран ЕАЭС без ограничений
Sputnik Узбекистан
Это предусмотрено указом, который президент Казахстана подписал на днях
2024-03-01T14:30+0500
2024-03-01T14:30+0500
2024-03-01T14:46+0500
казахстан
еаэс
валюта
банк
указ
касым-жомарт токаев
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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Казахстанским банкам разрешили вывозить валюту стран ЕАЭС без ограничений, сообщают СМИ Казахстана. Глава республики Касым-Жомарт Токаев подписал документ, которым вносятся изменения и дополнения в указ от 14 марта 2022 года "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан".Кроме того, сделано исключение для стран-участниц союза и снят запрет на вывоз из Казахстана золотых слитков.Указ вступил в силу с 29 февраля 2024 года.Ранее мы сообщали, что представители ТПП стран ЕАЭС обсудили запуск механизма финансирования кооперации. В ходе очередного заседания по поддержке промышленной кооперации в ЕАЭС речь шла о конкретных шагах, которые необходимо предпринять по линии каждой из палат, чтобы наладить диалог между проектным офисом и финансовыми организациями-участниками нового механизма поддержки.В настоящее время формируется экспертная группа по рассмотрению совместных кооперационных проектов.
казахстан
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казахстан банк разрешение вывоз валюта страна еаэс ограничения указ президент
казахстан банк разрешение вывоз валюта страна еаэс ограничения указ президент
Банкам Казахстана разрешили вывозить валюту стран ЕАЭС без ограничений
14:30 01.03.2024 (обновлено: 14:46 01.03.2024)
Это предусмотрено указом, который президент Казахстана подписал на днях.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Казахстанским банкам разрешили вывозить валюту стран ЕАЭС без ограничений, сообщают СМИ Казахстана.
Глава республики Касым-Жомарт Токаев подписал документ, которым вносятся изменения и дополнения в указ от 14 марта 2022 года "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан".
Кроме того, сделано исключение для стран-участниц союза и снят запрет на вывоз из Казахстана золотых слитков.
Указ
вступил в силу с 29 февраля 2024 года.
Ранее мы сообщали, что представители ТПП стран ЕАЭС обсудили
запуск механизма финансирования кооперации.
В ходе очередного заседания по поддержке промышленной кооперации в ЕАЭС речь шла о конкретных шагах, которые необходимо предпринять по линии каждой из палат, чтобы наладить диалог между проектным офисом и финансовыми организациями-участниками нового механизма поддержки.
В настоящее время формируется экспертная группа по рассмотрению совместных кооперационных проектов.