https://uz.sputniknews.ru/20240305/kazaxstan-uprostit-gruzoperevozki-s-uzbekistanom-42779517.html

Казахстан упростит грузоперевозки с Узбекистаном

Казахстан упростит грузоперевозки с Узбекистаном

Sputnik Узбекистан

В республике согласовали проект приказа по упрощению процесса выдачи узбекистанских бланков разрешений

2024-03-05T13:42+0500

2024-03-05T13:42+0500

2024-03-05T15:23+0500

узбекистан

казахстан

грузоперевозки

проект

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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Казахстан намерен упростить грузоперевозки с Узбекистаном. В связи с этим в республике разработали проект совместного приказа министров транспорта, финансов и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности о реализации пилотного проекта по выдаче узбекских бланков разрешений, сообщает Минтранс РК.Пилотный проект предусматривает выдачу с апреля 2024 года разрешений вида “в/из третьи страны” в электронном виде на пунктах пропуска Атамекен, Б. Конысбаева, Казыгурт, Капланбек и Тажен.Прием заявлений на выдачу электронных разрешений казахстанским перевозчикам будет осуществляться территориальными органами Комитета госдоходов Минфина РК через автоматизированную систему электронной очереди CarGoRuqsat при наличии:Данный механизм позволит перевозчикам упростить грузоперевозки с Узбекистаном и исключить спекуляцию с местами в очереди и передачи бланков разрешений третьим лицам.Узбекистанские разрешения в электронном виде казахстанским перевозчикам, заезжающим в Узбекистан через территорию Казахстана, будут выдавать в пунктах пропуска.Казахстанские перевозчики, заезжающие в Узбекистан без транзита по территории Казахстана, смогут получать узбекистанские разрешения через портал электронного правительства согласно требованиям Правил применения разрешительной системы международных автоперевозок в республике Казахстан.На сегодняшний день проект приказа уже согласовали с ответственными госорганами.

https://uz.sputniknews.ru/20240228/kazaxstan-ratifikatsiya-dogovor-uzbekistan-42690704.html

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казахстан упрощение грузоперевозки узбекистан республика согласование проект приказ процесс выдача бланк разрешения