https://uz.sputniknews.ru/20240305/kazaxstan-uprostit-gruzoperevozki-s-uzbekistanom-42779517.html
Казахстан упростит грузоперевозки с Узбекистаном
Казахстан упростит грузоперевозки с Узбекистаном
Sputnik Узбекистан
В республике согласовали проект приказа по упрощению процесса выдачи узбекистанских бланков разрешений
2024-03-05T13:42+0500
2024-03-05T13:42+0500
2024-03-05T15:23+0500
узбекистан
казахстан
грузоперевозки
проект
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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Казахстан намерен упростить грузоперевозки с Узбекистаном. В связи с этим в республике разработали проект совместного приказа министров транспорта, финансов и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности о реализации пилотного проекта по выдаче узбекских бланков разрешений, сообщает Минтранс РК.Пилотный проект предусматривает выдачу с апреля 2024 года разрешений вида “в/из третьи страны” в электронном виде на пунктах пропуска Атамекен, Б. Конысбаева, Казыгурт, Капланбек и Тажен.Прием заявлений на выдачу электронных разрешений казахстанским перевозчикам будет осуществляться территориальными органами Комитета госдоходов Минфина РК через автоматизированную систему электронной очереди CarGoRuqsat при наличии:Данный механизм позволит перевозчикам упростить грузоперевозки с Узбекистаном и исключить спекуляцию с местами в очереди и передачи бланков разрешений третьим лицам.Узбекистанские разрешения в электронном виде казахстанским перевозчикам, заезжающим в Узбекистан через территорию Казахстана, будут выдавать в пунктах пропуска.Казахстанские перевозчики, заезжающие в Узбекистан без транзита по территории Казахстана, смогут получать узбекистанские разрешения через портал электронного правительства согласно требованиям Правил применения разрешительной системы международных автоперевозок в республике Казахстан.На сегодняшний день проект приказа уже согласовали с ответственными госорганами.
https://uz.sputniknews.ru/20240228/kazaxstan-ratifikatsiya-dogovor-uzbekistan-42690704.html
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казахстан упрощение грузоперевозки узбекистан республика согласование проект приказ процесс выдача бланк разрешения
казахстан упрощение грузоперевозки узбекистан республика согласование проект приказ процесс выдача бланк разрешения
Казахстан упростит грузоперевозки с Узбекистаном
13:42 05.03.2024 (обновлено: 15:23 05.03.2024)
В республике согласовали проект приказа по упрощению процесса выдачи узбекистанских бланков разрешений.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik
. Казахстан намерен упростить грузоперевозки с Узбекистаном. В связи с этим в республике разработали проект совместного приказа министров транспорта, финансов и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности о реализации пилотного проекта по выдаче узбекских бланков разрешений, сообщает Минтранс РК
.
Пилотный проект предусматривает выдачу с апреля 2024 года разрешений вида “в/из третьи страны” в электронном виде на пунктах пропуска Атамекен, Б. Конысбаева, Казыгурт, Капланбек и Тажен.
Прием заявлений на выдачу электронных разрешений казахстанским перевозчикам будет осуществляться территориальными органами Комитета госдоходов Минфина РК через автоматизированную систему электронной очереди CarGoRuqsat при наличии:
регистрации в системе электронной очереди;
документов на транспортные средства;
удостоверения допуска с/без применения иностранного разрешения;
карточки допуска на АТС с/без применения иностранного разрешения;
оплаты в бюджет суммы сбора за выезд с территории РК.
Данный механизм позволит перевозчикам упростить грузоперевозки с Узбекистаном и исключить спекуляцию с местами в очереди и передачи бланков разрешений третьим лицам.
Узбекистанские разрешения в электронном виде казахстанским перевозчикам, заезжающим в Узбекистан через территорию Казахстана, будут выдавать в пунктах пропуска.
Казахстанские перевозчики, заезжающие в Узбекистан без транзита по территории Казахстана, смогут получать узбекистанские разрешения через портал электронного правительства согласно требованиям Правил применения разрешительной системы международных автоперевозок в республике Казахстан.
На сегодняшний день проект приказа уже согласовали с ответственными госорганами.