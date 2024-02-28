https://uz.sputniknews.ru/20240228/kazaxstan-ratifikatsiya-dogovor-uzbekistan-42690704.html

Казахстан ратифицировал Договор с Узбекистаном о союзнических отношениях

Казахстан ратифицировал Договор с Узбекистаном о союзнических отношениях

Sputnik Узбекистан

Документ предусматривает выведение двусторонних отношений на новый уровень сотрудничества, укрепление суверенитета, территориальной целостности и устойчивого экономического развития обеих стран.

2024-02-28T16:45+0500

2024-02-28T16:45+0500

2024-02-28T16:45+0500

договор

узбекистан

казахстан

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Мажилис Казахстана ратифицировал Договор с Узбекистаном о союзнических отношениях. Соответствующий документ одобрили депутаты нижней палаты на пленарном заседании, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента РК.Договор между двумя республиками заключили 22 декабря 2022 года в Ташкенте президенты Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев. Президенты Казахстана и Узбекистана подписали два ключевых договораДокумент направлен на укрепление связей двух стран, всестороннего сотрудничества, в том числе увеличение товарооборота, привлечение инвестиций, развитие кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, строительстве, логистике.“Цель договора — это реализация всего потенциала двустороннего взаимодействия... Соглашение предусматривает создание правовых основ для более тесного долгосрочного сотрудничества в сферах внешней политики, обороны и безопасности, углубления экономической кооперации, энергетического сотрудничества, инвестиционной деятельности, культурно-гуманитарных связей. Очень важными для наших стран являются вопросы рационального использования и охраны трансграничных водных ресурсов, а также экологической и продовольственной безопасности. Чтобы охватить все эти сферы, нужен был один большой договор о союзнических отношениях”, — отметила председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса РК Айгуль Куспан.В заключении данного комитета указано, что согласно договору, стороны строят и развивают долгосрочные союзнические отношения на основе всестороннего сотрудничества, доверия, равенства и взаимного учета национальных интересов, взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ, а также добросовестного выполнения взаимных обязательств.На его основании стороны подтверждают обязательство не участвовать в каких-либо блоках или союзах, а также воздерживаются от участия в каких-либо действиях, направленных против другой стороны.В рамках Договора стороны создают благоприятные условия для углубления взаимной экономической кооперации, наращивания торгового оборота, роста инвестиционной и предпринимательской деятельности, развития взаимосвязанной транспортной системы, расширения сотрудничества в сферах науки, образования, медицины, спорта, культуры, туризма, обмена информацией.Также в Договоре прописаны положения, согласно которым стороны предпринимают меры по рациональному использованию трансграничных водных ресурсов и эксплуатации водохозяйственных сооружений, внедрению водосберегающих технологий.

https://uz.sputniknews.ru/20231201/uzbekistan-dogovor-soyuznichestvo-kazaxstan-41340005.html

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