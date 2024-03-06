https://uz.sputniknews.ru/20240306/shavkat-mirziyoev-nagradil-uzbekistanok-pered-8-marta-42797145.html

Шавкат Мирзиёев наградил соотечественниц в преддверии 8 марта — подробности

Шавкат Мирзиёев наградил соотечественниц в преддверии 8 марта — подробности

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана перед Международным женским днем наградил около 80 женщин и девушек, внесших значительный вклад в развитие страны. 06.03.2024, Sputnik Узбекистан

2024-03-06T11:45+0500

2024-03-06T11:45+0500

2024-03-06T12:54+0500

президент узбекистана

8 марта

государственная награда

праздник

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/13/42573365_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c5649c2c92d3198d4abad145d17a20bf.jpg

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал Указ “О награждении в связи с Международным женским днем — 8 марта” группы женщин орденами и медалями, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.В указе отмечено, что в целях оказания высокого почтения женщинам страны, повышения их роли и статуса в жизни государства и общества, а также поощрения за плодотворный труд и активное участие в реформах, инициативность в обеспечении роста благосостояния населения, вклад в укрепление духовно-нравственной атмосферы в семьях, воспитание молодежи принято решение удостоить: орденом "Меҳнат шуҳрати" орденом "Дўстлик" орденом "Соғлом авлод учун" II степени орденом "Саломатлик" II степени медалью "Соғлом турмуш" медалью "Содиқ хизматлари учун" медалью "Келажак бунёдкори" медалью "Шуҳрат"Читайте также — Мирзиёев наградил 28 узбекистанок премией имени Зульфии — кто они

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан президент женщины 8 марта награда