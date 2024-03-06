Шавкат Мирзиёев наградил соотечественниц в преддверии 8 марта — подробности
11:45 06.03.2024 (обновлено: 12:54 06.03.2024)
Подписаться
Президент Узбекистана перед Международным женским днем наградил около 80 женщин и девушек, внесших значительный вклад в развитие страны.
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал Указ “О награждении в связи с Международным женским днем — 8 марта” группы женщин орденами и медалями, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
В указе отмечено, что в целях оказания высокого почтения женщинам страны, повышения их роли и статуса в жизни государства и общества, а также поощрения за плодотворный труд и активное участие в реформах, инициативность в обеспечении роста благосостояния населения, вклад в укрепление духовно-нравственной атмосферы в семьях, воспитание молодежи принято решение удостоить:
орденом "Меҳнат шуҳрати"
Аннакличеву Гулистан Ахмедовну - главного редактора газеты "Қорақалпоқ адабиёти", Республика Каракалпакстан
Багишову Билимхон Алимбековну - женского активиста схода граждан махалли "Соз-сой" Чартакского района, Наманганская область
Журакулову Рано Мухамеджановну - артистку драмы Самаркандского областного театра музыкальной драмы
Рахимову Гулоро - ведущего мастера сцены Хорезмского областного театра музыкальной драмы
Рахимову Райхон Абдурасуловну - директора учебного курса по повышению квалификации работников органов самоуправления граждан при хокимияте Сурхандарьинской области
Эгамбердиеву Тургуной Ахамаджоновну - профессора кафедры истории Узбекистана Ферганского государственного университета, Ферганская область
орденом "Дўстлик"
Аймуратову Лизу Айтмуратовну - инженера-гидротехника управления ирригационной системы "Қуўаниш жарма", Республика Каракалпакстан
Аслонову Эмму Сергеевну - члена Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по бюджету и экономическим реформам
Ахмедову Махсуму Тухтамуродовну - члена Союза писателей Узбекистана, писателя
Бахрамову Ризвон Ахроровну - помощницу главного имама Бухарской области по делам женщин, главную отыное
Вохидову Матлубахон Маноновну - руководителя общества с ограниченной ответственностью "Мулки Бовоҳид" Сохского района, Ферганская область
Джакееву Замиру Дербисовну - начальника Тамдынского районного отдела санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, Навоийская область
Джуралиеву Азамат Тураевну - агронома фермерского хозяйства "Темур бобо" Термезского района, Сурхандарьинская область
Дулибоеву Барчиной Абдурасуловну - художественного руководителя фольклорного коллектива "Барлос" Бахмальского района, Джизакская область
Есимханову Регину Александровну - машиниста крана цеха сборки вагонов Ташкентского депо грузовых вагонов акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари"
Зянгурову Рузалию Шафкатовну - тренера по легкой атлетике специализированной спортивной школы Сырдарьинской области
Искандарову Розу Рахмановну - доцента кафедры педагогики хореографии Государственной академии хореографии Узбекистана
Каюмову Маликахон Абдурахимовну - оператора общества с ограниченной ответственностью "Papfen" Папского района, Наманганская область
Мурадову Гулзиру Сариевну - шелковода общества с ограниченной ответственностью "Янги Миришкор агропилла" Миришкорского района, Кашкадарьинская область
Сергееву Юлию Владимировну - руководителя фермерского хозяйства "Ким Пен Хва чорва" Уртачирчикского района, Ташкентская область
Хамроеву Гулнозу Маматмуратовну - руководителя семейного детского дома № 8 Пастдаргомского района, Самаркандская область
Ходжаеву Сайёру Атахановну - директора Института демократии и прав человека
Шерову Саодат Отажановну - руководителя общества с ограниченной ответственностью "Шовот қалъа биосервис" Шаватского района, Хорезмская область
Эргазиеву Майрамхон Сатволдиевну - члена Андижанского областного управления ассоциации "Ҳунарманд", мастера по тюбетейкам
Ягафарову Наилю Мунировну - ведущего архитектора отдела архитекторов и дизайнеров акционерного общества "12-трест", город Ташкент
орденом "Соғлом авлод учун" II степени
Бафоеву Сидику Хамроевну - женского активиста схода граждан махалли "Арабхона" города Кагана, Бухарская область
Норбаеву Зеваржон Тангрибергановну - учителя химии специализированной средней общеобразовательной школы-интерната № 1 Кошкупырского района, Хорезмская область
Ташматову Зулфию Азизовну - председателя схода граждан махалли "Кўркам" Чиланзарского района, город Ташкент
орденом "Саломатлик" II степени
Буриеву Шарофат - заведующую семейным врачебным пунктом "Ҳакимқул" Пахтачийского района, Самаркандская область
Нормуродову Маърифат Эгамуродовну - руководителя центра диагностики и лечения "Euro Med Plus" Шерабадского района, Сурхандарьинская область
Холбоеву Гулноз Бахадировну - анестезиолога-реаниматолога Ташкентской городской клинической больницы скорой медицинской помощи
медалью "Соғлом турмуш"
Азимову Рано Исмаилжановну - патронажную медицинскую сестру семейного врачебного пункта "Кампирровот" города Ханабада, Андижанская область
Халикову Ольгу Андреевну - директора спортивной школы Юкаричирчикского района, Ташкентская область
медалью "Содиқ хизматлари учун"
Имамову Юлдуз Алланазаровну - старшего инспектора по делам женщин отделения профилактики правонарушений отдела внутренних дел Джаркурганского района, Сурхандарьинская область
Расулову Гулбахор Обидовну - старшего инспектора по делам женщин группы профилактики правонарушений отдела внутренних дел № 2 управления внутренних дел города Джизака, Джизакская область
медалью "Келажак бунёдкори"
Атаджанову Дилдору Адилбек кизи - руководителя общества с ограниченной ответственностью "Dalatech Systems" Сергелийского района, город Ташкент
Маматмуминову Икбол Эркин кизи - лидера молодежи в сходе граждан махалли "Дўстлик" Шурчинского района, Сурхандарьинская область
Машрабову Мухлису Алижон кизи - студентку 4-го курса факультета искусствоведения Андижанского государственного университета, Андижанская область
Худойбердиеву Малику Валижон кизи - лидера молодежи в сходе граждан махалли "Дўстлик" Учкудукского района, Навоийская область
медалью "Шуҳрат"
Абдугофурову Ферузахон Тожиматовну - директора общества с ограниченной ответственностью "Тўлан файз" Булакбашинского района, Андижанская область
Абдукаримову Саодат Жуманазаровну - помощника хокима в сходе граждан махалли "Янгиариқ" Янгиарыкского района, Хорезмская область
Аметову Гаухар Гулмуратовну - инженера отдела акционерного общества "Тахиатош иссиқлик электр станцияси", Республика Каракалпакстан
Атоеву Рахиму Камоловну - заведующего секретариатом Кенгаша народных депутатов Ромитанского района, Бухарская область
Ачилову Фирузу Курбановну - доцента кафедры информационных технологий в логистике Каршинского филиала Ташкентского университета информационных технологий, Кашкадарьинская область
Бобокулову Гулнору Норматовну - председателя схода граждан махалли "Зилол" города Джизака, Джизакская область
Гиёзову Инобат Сулаймоновну - директора семейного туристического предприятия "Кумушкон саховати" Паркентского района, Ташкентская область
Дулабову Нафису Юсуповну - начальника отдела региональной и рудной геологии Министерства горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан
Жуманазарову Гулчехиру Жумахметовну - помощника хокима в сходе граждан махалли "Халқобод" Кегейлийского района, Республика Каракалпакстан
Исмоилову Мамлакат Норкуловну - машиниста крана центрального ремонтного цеха акционерного общества "Навоий иссиқлик электр станцияси", Навоийская область
Исраилову Буайшахон Абдурасуловну - механизатора хлопкоуборочного комбайна "John Deere" общества с ограниченной ответственностью "Uchkurgan Textile" Учкурганского района, Наманганская область
Ишонкулову Дилрабо Сайфиевну - оператора установки цеха Шуртанского нефтегазодобывающего управления, Кашкадарьинская область
Каримбердиеву Дилбар Зиятдиновну - директора семейного туристического предприятия "Аяз юрт" Турткульского района, Республика Каракалпакстан
Кошипжонову Уктамхон Салимовну - учредителя общества с ограниченной ответственностью "Zamin Aziya Farm" Ташлакского района, Ферганская область
Курбанову Мунаввару Абдужаббаровну - доцента кафедры теории языка Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы
Кучкарову Сайёру Юлдашевну - шихтовщика вельцевального цеха Цинкового завода акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат", Ташкентская область
Кодирову Нодиру Гофуровну - руководителя общества с ограниченной ответственностью "Олимжон Илёсбек" Риштанского района, Ферганская область
Мирмахсудову Тамару Наркуловну - артистку драмы Государственного драматического театра Узбекистана
Негматову Улугой Мусановну - электромеханика связи группы сооружений станции телекоммуникационного узла Сардобинского района, Сырдарьинская область
Нуриддинову Манзуру Тошкуловну - аппаратчика геотехнологического рудника производственной площадки "Учқудуқ" государственного предприятия "Навоийуран", Навоийская область
Патхитдинову Шахназу Абдалиевну - машиниста крана электросталеплавильного цеха акционерного общества "Узбекский металлургический комбинат", Ташкентская область
Примову Холиду Анорбоевну - профессора кафедры информационных технологий Самаркандского филиала Ташкентского университета информационных технологий, Самаркандская область
Пулатову Сабохат Усмановну - профессора кафедры инновационных технологий в швейной промышленности Бухарского инженерно-технологического института, Бухарская область
Рузиеву Дилором Мухитдиновну - члена Бухарского областного управления ассоциации "Ҳунарманд", мастера золотошвейного дела
Сохибову Хусниобод Махаммадовну - учителя родного языка и литературы специализированной школы-интерната для слепых детей № 16 Асакинского района, Андижанская область
Супиеву Зиёду Мирхакимовну - машиниста башенного крана общества с ограниченной ответственностью "Lotus Gaz Invest" Шайхантохурского района, город Ташкент
Тошматову Хакимахон Рахимжоновну - руководителя общества с ограниченной ответственностью "Mega Star Flowers" города Намангана, Наманганская область
Туйчиеву Шохисту Холбоевну - главного чабана общества с ограниченной ответственностью "Нурота қоракўл наслчилик" Нуратинского района, Навоийская область
Тураеву Кундуз Хаитовну - старшего электромеханика унитарного предприятия "Қарши минтақавий темир йўл узели" акционерного общества "Ўзбекистон темир йўллари", Кашкадарьинская область
Худайназарову Малохат Журамурадовну - уборщицу женского дома-интерната для лиц с инвалидностью "Мурувват" города Янгиера, Сырдарьинская область
Шамаликову Дилфузу Шаюнусовну - главного редактора журнала "Ғунча"
Шукурову Этибар Миразизовну - рабочего специализированного управления благоустройства центральных площадей Главного управления благоустройства города Ташкента
Эгамбердиеву Хуршиду Примкуловну - руководителя учебного центра "Ibrat aсademy" Баяутского района, Сырдарьинская область
Юлборсову Мотлубу Омоновну - рабочего дорожного отдела Ферганского областного филиала кластера "Ўзйўлкўприк"
Якубову Шарапат Манноновну - уборщика территории управления благоустройства Шароф-Рашидовского района, Джизакская область