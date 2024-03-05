Мирзиёев наградил 28 узбекистанок премией имени Зульфии — кто они
© Пресс-служба президента УзбекистанаПраздничное мероприятие по случаю 8 марта – Международного женского дня.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Каждая из лауреатов госпремии получит по 17 млн сумов, а также дипломы и нагрудные знаки.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев соответствующим постановлением наградил группу соотечественниц Государственной премией имени Зульфии.
В списке награжденных за особые достижения в области образования, науки, литературы, искусства, культуры, спорта и общественной деятельности — 28 узбекистанок.
Дипломы и нагрудные знаки им вручат на торжествах, проводимых в преддверии Международного женского дня – 8 Марта.
Каждая из лауреатов Государственной премии имени Зульфии также получит вознаграждение в размере 50-кратной БРВ (17 млн сумов).
Лауреаты Государственной премии имени Зульфии
1.Худайбергенова Гулшинар Жангабаевна — преподаватель класса бахши детской школы музыки и искусств №1 города Нукуса Республики Каракалпакстан
2.Коканова Нурсулиу Женисбай кизи — студентка 4-го курса направления филологии факультета иностранных языков Каракалпакского государственного университета
3.Сулейманова Угилхон Абдуразок кизи — артист-макомист Андижанского областного отдела Центра узбекского национального искусства макома
4.Жонибекова Хусниёбону Эргашвой кизи — лидер молодежи в сходе граждан махалли "Гара гури" Ходжаабадского района Андижанской области
5.Пулатова Мохичехра Темировна — базовый докторант по специализации сравнительное литературоведение, языкознание и переводоведение Бухарского государственного университета
6.Тухтамишова Гулнора Мэлс кизи — учитель информатики профессиональной школы №2 Ромитанского района Бухарской области
7.Чилмурзаева Мафтуна Абдуманнон кизи — самостоятельный соискатель по специализации сравнительное литературоведение, языкознание и переводоведение Национального университета Узбекистана (Джизакская область)
8.Хожибокиева Нигинахон Уткир кизи— студентка 3-го курса направления экономики факультета психологии Джизакского филиала Национального университета Узбекистана
9.Хакимова Шахзода Бахриддин кизи — студентка 1-го курса лечебного факультета Ташкентской медицинской академии (Кашкадарьинская область)
10.Мирзаёрова Севара Убайдуллаевна — базовый докторант по специализации промышленная теплоэнергетика Каршинского инженерно- экономического института
11.Эшпулатова Мохира Уткиржон кизи — учитель узбекского языка и литературы средней общеобразовательной школы №34 Шайхантохурского района города Ташкента (Навоийский область)
12.Омонбоева Меруерт Эркин кизи — директор общества с ограниченной ответственностью "Қосимқажи-Меруерт" Нуратинского района Навоийской области
13.Хакимова Дилшода Ойбек кизи — студентка 4-го курса факультета английской филологии Узбекского государственного университета мировых языков (Наманганская область)
14.Ахмаджонова Мухайёжон Акрамжон кизи — студентка 6-го курса лечебного факультета Ташкентской медицинской академии (Наманганская область)
15.Савадян Вилана Арсеновна — ученица 10-го класса специализированной средней общеобразовательной школы №51 города Самарканда Самаркандской области, член национальной сборной команды Узбекистана по художественной гимнастике
16.Юнусова Наргиза Туйчимурод кизи — корреспондент газеты "Қўшчинор" Тайлакского района Самаркандской области
17.Акрамова Сарвиноз Абдувохид кизи — студентка 3-го курса факультета восточной филологии и переводоведения Ташкентского государственного университета востоковедения (Сырдарьинская область)
18.Ирискулова Камола Нормат кизи — магистрант 1-го курса по специальности проектирование и строительство автомобильных дорог Ташкентского государственного транспортного университета (Сырдарьинская область)
19.Эргашова Садокат Эшмамат кизи — базовый докторант по специализации узбекская литература Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы (Сурхандарьинская область)
20.Суюнова Шамсикамар Искандаровна — ученица 11-го класса специализированной школы-интерната искусств имени Рузи Чориева Сурхандарьинской области
21.Турсунбоева Фотима Ботир кизи — солистка оперы Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои (Ташкентская область)
22.Хакназарова Умида Урал кизи — магистрант 2-го курса по специальности шелководство Ташкентского государственного аграрного университета
23.Абдусатторова Зиёдахон Дилшоджон кизи — спортсменка по стрельбе из лука специализированной спортивной школы по спортивным видам единоборств Ферганской области
24.Йулдашева Мухайёхон Алишер кизи — студентка 4-го курса строительного факультета Ферганского политехнического института
25.Шомуротова Зулфия Акмалжон кизи — ученица 11-го класса Президентской школы в городе Хиве Хорезмской области
26.Сапаева Рисолат Рустам кизи — студентка 2-го курса факультета хореографии Ургенчского филиала Государственной академии хореографии Узбекистана
27.Тошева Маржана Рустам кизи — преподаватель кафедры подготовки педагогов вокального и инструментального исполнительства Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби
28.Трашкова Елизавета Дмитриевна — студентка 1-го курса факультета искусства хореографии Государственной академии хореографии Узбекистана
Государственную премию имени Зульфии учредили в Узбекистане в 1999 году. Ее присуждают талантливым девушкам от 14 до 30 лет.