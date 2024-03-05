https://uz.sputniknews.ru/20240305/mirziyoyev-postanovleniye-gospremiya-zulfiya-42780450.html

Мирзиёев наградил 28 узбекистанок премией имени Зульфии — кто они

Мирзиёев наградил 28 узбекистанок премией имени Зульфии — кто они

Sputnik Узбекистан

Каждая из лауреатов госпремии получит по 17 млн сумов, а также дипломы и нагрудные знаки.

2024-03-05T15:30+0500

2024-03-05T15:30+0500

2024-03-05T15:30+0500

общество

узбекистан

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президент узбекистана

зульфия

международный женский день 8 марта

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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев соответствующим постановлением наградил группу соотечественниц Государственной премией имени Зульфии.Поэтесса Зульфия — биографияВ списке награжденных за особые достижения в области образования, науки, литературы, искусства, культуры, спорта и общественной деятельности — 28 узбекистанок.Дипломы и нагрудные знаки им вручат на торжествах, проводимых в преддверии Международного женского дня – 8 Марта.Каждая из лауреатов Государственной премии имени Зульфии также получит вознаграждение в размере 50-кратной БРВ (17 млн сумов).Лауреаты Государственной премии имени ЗульфииГосударственную премию имени Зульфии учредили в Узбекистане в 1999 году. Ее присуждают талантливым девушкам от 14 до 30 лет.

https://uz.sputniknews.ru/20240304/8-marta-podarki-idei-stoimost-42764593.html

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