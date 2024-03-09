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https://uz.sputniknews.ru/20240309/uzbekistan-vyraschivaniye-vinograd-region-42853605.html
Где в Узбекистане вырастили винограда больше всего в 2023 году
Где в Узбекистане вырастили винограда больше всего в 2023 году
Sputnik Узбекистан
По предварительным данным Агентства статистики, в 2023 году в Узбекистане вырастили около 1,7 млн тонн винограда
2024-03-09T17:21+0500
2024-03-09T17:57+0500
узбекистан
виноград
регион
сурхандарьинская область
ферганская область
хорезмская область
джизакская область
сырдарьинская область
андижанская область
наманганская область
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Больше всего винограда в прошлом году вырастили в Самаркандской и Бухарской областях – 639,2 и 221,4 тыс. тн соответственно, сообщает Агентство статистики.Меньше всего в Каракалпакстане – 11,6 тыс. тн.По сравнению с 2022 годом выращивание винограда сократилось на 1,3%. Объем винограда, выращенного в регионах страны:В Узбекистане в 2024 году могут довести экспорт сельхозпродукции до $3,5 млрд
узбекистан
сурхандарьинская область
ферганская область
хорезмская область
джизакская область
сырдарьинская область
андижанская область
наманганская область
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узбекистан выращивание виноград агентств статистики 2023 год
узбекистан выращивание виноград агентств статистики 2023 год

Где в Узбекистане вырастили винограда больше всего в 2023 году

17:21 09.03.2024 (обновлено: 17:57 09.03.2024)
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяФестиваль винограда и виноделия "Узум сайли". Архивное фото
Фестиваль винограда и виноделия Узум сайли. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2024
© Sputnik/Анна Желиховская
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По предварительным данным Агентства статистики, в 2023 году в Узбекистане вырастили около 1,7 млн тонн винограда.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Больше всего винограда в прошлом году вырастили в Самаркандской и Бухарской областях – 639,2 и 221,4 тыс. тн соответственно, сообщает Агентство статистики.
Меньше всего в Каракалпакстане – 11,6 тыс. тн.
По сравнению с 2022 годом выращивание винограда сократилось на 1,3%.
Объем винограда, выращенного в регионах страны:
Самаркандская область – 639,2 тыс. тн
Бухарская область – 221,4 тыс. тн
Ферганская область – 179,1 тыс. тн
Наманганская область – 151,7 тыс. тн
Кашкадарьинская область – 110,0 тыс. тн
Ташкентская область – 87,8 тыс. тн
Навоийская область – 85,6 тыс. тн
Андижанская область – 82,2 тыс. тн
Сурхандарьинская область – 74,5 тыс. тн
Хорезмская область – 49,9 тыс. тн
Джизакская область – 29,8 тыс. тн
Сырдарьинская область – 14,8 тыс. тн
Каракалпакстан – 11,6 тыс. тн.
В Узбекистане в 2024 году могут довести экспорт сельхозпродукции до $3,5 млрд
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