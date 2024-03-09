https://uz.sputniknews.ru/20240309/uzbekistan-vyraschivaniye-vinograd-region-42853605.html

Где в Узбекистане вырастили винограда больше всего в 2023 году

Где в Узбекистане вырастили винограда больше всего в 2023 году

Sputnik Узбекистан

По предварительным данным Агентства статистики, в 2023 году в Узбекистане вырастили около 1,7 млн тонн винограда

2024-03-09T17:21+0500

2024-03-09T17:21+0500

2024-03-09T17:57+0500

узбекистан

виноград

регион

сурхандарьинская область

ферганская область

хорезмская область

джизакская область

сырдарьинская область

андижанская область

наманганская область

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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Больше всего винограда в прошлом году вырастили в Самаркандской и Бухарской областях – 639,2 и 221,4 тыс. тн соответственно, сообщает Агентство статистики.Меньше всего в Каракалпакстане – 11,6 тыс. тн.По сравнению с 2022 годом выращивание винограда сократилось на 1,3%. Объем винограда, выращенного в регионах страны:В Узбекистане в 2024 году могут довести экспорт сельхозпродукции до $3,5 млрд

узбекистан

сурхандарьинская область

ферганская область

хорезмская область

джизакская область

сырдарьинская область

андижанская область

наманганская область

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