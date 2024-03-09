Где в Узбекистане вырастили винограда больше всего в 2023 году
17:21 09.03.2024 (обновлено: 17:57 09.03.2024)
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяФестиваль винограда и виноделия "Узум сайли". Архивное фото
© Sputnik/Анна Желиховская
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По предварительным данным Агентства статистики, в 2023 году в Узбекистане вырастили около 1,7 млн тонн винограда.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Больше всего винограда в прошлом году вырастили в Самаркандской и Бухарской областях – 639,2 и 221,4 тыс. тн соответственно, сообщает Агентство статистики.
Меньше всего в Каракалпакстане – 11,6 тыс. тн.
По сравнению с 2022 годом выращивание винограда сократилось на 1,3%.
Объем винограда, выращенного в регионах страны:
Самаркандская область – 639,2 тыс. тн
Бухарская область – 221,4 тыс. тн
Ферганская область – 179,1 тыс. тн
Наманганская область – 151,7 тыс. тн
Кашкадарьинская область – 110,0 тыс. тн
Ташкентская область – 87,8 тыс. тн
Навоийская область – 85,6 тыс. тн
Андижанская область – 82,2 тыс. тн
Сурхандарьинская область – 74,5 тыс. тн
Хорезмская область – 49,9 тыс. тн
Джизакская область – 29,8 тыс. тн
Сырдарьинская область – 14,8 тыс. тн
Каракалпакстан – 11,6 тыс. тн.