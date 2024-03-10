https://uz.sputniknews.ru/20240310/bayden-obyavil-voynu-na-dva-fronta-42859665.html

Байден объявил войну на два фронта

Байден объявил войну на два фронта

Sputnik Узбекистан

Америка в опасности — беспрецедентной в своей истории. С этого начал свое обращение к конгрессу президент Байден.

2024-03-10T13:20+0500

2024-03-10T13:20+0500

2024-03-10T13:20+0500

сша

джо байден

колумнисты

аналитика

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Что же случилось — новая страшная эпидемия, вторжение инопланетян? Почему Байден повторяет слова Франклина Рузвельта "я обращаюсь к вам в момент, беспрецедентный в истории нашего Союза"? Рузвельт говорил об этом в январе 1941-го — уже бушевала война в Европе и Азии, но Штаты еще напрямую не участвовали в ней, пишет колумнист РИА Новости.А сейчас, по Байдену, получается, все даже хуже, чем тогда — и вообще чем когда либо в 250-летней истории США. Почему?Потому что если в 1941-м "во всем мире свобода и демократия были под ударом", то сейчас опасность угрожает Америке еще и изнутри:Так Байден вывел новую формулу: 1861 плюс 1941 равняется 2024. Скрещиваем год начала Гражданской войны в США с годом их вступления во Вторую мировую войну и получаем современный момент. С двумя главными злодеями — Путиным (внешним врагом свободы) и Трампом (врагом свободы внутренним). Второго Байден в своей речи упоминал чаще, но ни разу не называл по имени, предпочитая выражение "мой предшественник". А вот к Путину обращался фактически напрямую, сформулировал даже свое "простое послание Путину":Откуда не уйдем? Из Европы, Белого дома, с Ближнего востока? Нет, конечно — с Украины. Байден всячески давил на конгресс, призывая выделить наконец-то деньги на помощь Киеву: "За рубежом российские войска продвигаются вперед, вторгнувшись на Украину и сея хаос по всей Европе и за ее пределами. Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится на Украине, уверяю вас — это не так. Однако Украина может остановить Путина, если мы поддержим Украину и предоставим ей оружие, необходимое для обороны. Это все, о чем просит Украина. Они не просят об отправке американских солдат. На самом деле на Украине не воюют американские солдаты. И я полон решимости сохранить этот статус-кво. Но сейчас помощь Украине блокируют те, кто хочет, чтобы мы отказались от своей роли мирового лидера".То есть только враги Америки могут препятствовать американской помощи Украине — ведь США не просто могут, но и обязаны сохранить свое положение рулевого человечества, а бросив Киев на произвол судьбы, Штаты потеряют мировое лидерство? Кто же эти враги? Понятно, что Путин, но он ведь не может влиять на американский конгресс (по крайней мере, до этого в США еще не додумались — ведь Путин влияет только на президентские выборы)?Зато Трамп может — и Байден этим очень возмущен: "Не так давно президент-республиканец Рональд Рейган громко заявил: "Господин Горбачев, разрушьте эту стену". Теперь мой предшественник, бывший президент-республиканец, говорит Путину: "Делайте, черт возьми, что хотите". Бывший американский президент сказал это, фактически склонившись перед российским лидером. Это возмутительно. Это опасно. Это неприемлемо. Америка является одним из государств-основателей НАТО — военного альянса демократических стран, созданного после Второй мировой войны для предотвращения войн и поддержания мира. Сегодня мы сделали НАТО сильнее, чем когда-либо. <...> Я обращаюсь к конгрессу: мы должны противостоять Путину. <...> Если Соединенные Штаты сейчас уйдут, это поставит Украину под угрозу. Европа окажется под угрозой. Весь свободный мир окажется под угрозой, и это ободрит тех, кто желает нам зла".Складно получается — Путин угрожает Европе и миру, Трамп пресмыкается перед Путиным и угрожает американской демократии изнутри, нужно остановить их. К чему весь этот фальшивый пафос? К тому, чтобы призвать всех ради спасения Америки идти на выборы и голосовать за второй срок Байдена — защитника свободы в американском и мировом масштабе? Конечно, но вот только вся формула Джо построена на лжи.Россия не угрожает ни Европе, ни "свободному миру", ни миру вообще — Россия восстанавливает свое единство, сопротивляясь попыткам Запада закрепить раскол русского мира и поставить под свой контроль часть его. Трамп не склоняется перед Путиным и не угрожает ни американским свободам, ни интересам США — если понимать под ними интересы американского народа, а не глобалистской элиты, для которых Штаты лишь инструмент борьбы за мировое господство. С Гитлером нужно сравнивать не Путина и Трампа, а самого Байдена — не хитромудрого старика, выступавшего в конгрессе, а "коллективного Байдена", то есть "вашингтонское болото", трансатлантическую элиту, упрямо цепляющуюся за обанкротившийся проект атлантической глобализации, то есть собственного доминирования в мире.Ни у Путина, ни у Трампа нет планов мирового господства, но их деятельность сильно мешает и вредит тем, кто все еще пытается воплотить такие планы в жизнь. Байден может сколько угодно жонглировать словами "свобода" и "угроза", пугать Россией и Трампом, обещать Путину, что не склонится и не уйдет. Но в итоге и персонально Джо Байден, и коллективный Байден уйдут не только из Белого дома, но и с Украины, а потом из всего остального ненавидящего их мира.Потому что проиграют — и, по сути, уже проиграли — не Путину или Трампу, а неумолимому ходу истории, не в первый раз перемалывающему тех, кто провозглашал себя вершиной человеческой цивилизации и мировым гегемоном.

https://uz.sputniknews.ru/20240218/bayden-schitaet-chto-ukraina-mojet-poteryat-drugie-goroda-42550953.html

https://uz.sputniknews.ru/20231207/bayden-rossiya-pobeda-svo-ataka-nato-41442664.html

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