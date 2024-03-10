https://uz.sputniknews.ru/20240310/uzbekistan-kazaxstan-ukreplyayut-sotrudnichestvo-logistikye-42861674.html

Узбекистан и Казахстан укрепляют сотрудничество в логистике

Узбекистан и Казахстан укрепляют сотрудничество в логистике

Sputnik Узбекистан

Объем ж/д грузоперевозок между двумя республиками в 2023 году увеличился на 17,2% и составил 31,4 млн тонн.

2024-03-10T15:21+0500

2024-03-10T15:21+0500

2024-03-10T15:21+0500

узбекистан

казахстан

логистика

грузоперевозки

сотрудничество

экономика

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Узбекистан и Казахстан намерены укреплять транзитно-транспортное и логистическое сотрудничество. Такую возможность и перспективы обсудили на встрече в Ташкенте посол РК в РУз Бейбут Атамкулов и глава Минтранса Узбекистана Илхом Махкамов, сообщает МИД РК.Cтороны рассмотрели итоги работы за 2023 год, а также исполнение дорожной карты в транзитно-транспортной и логистической сферах, подписанной по итогам государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан в декабре 2022 года.Участники встречи отметили динамику роста объема железнодорожных и автомобильных грузовых перевозок. Так, общий объем ж/д перевозок грузов между республиками в 2023 году увеличился на 17,2% и составил 31,4 млн тонн. В 2022 году этот показатель составлял 26,8 млн тонн.Вместе с тем, были обсуждены актуальные вопросы грузовых железнодорожных и автомобильных перевозок, разработка единых стандартов требований по обеспечению безопасности пассажирских автоперевозок на международных маршрутах между городами Казахстана и Узбекистана, возобновление авиасообщения по направлениям Алматы-Нукус, Актобе-Нукус, а также открытие новых сообщений между туристическими центрами Туркестан-Самарканд, Туркестан-Бухара и Туркестан-Ургенч.С учетом ежегодного роста торгового и товарооборота, транзитных грузоперевозок между Казахстаном и Узбекистаном, а также ожидаемого увеличения торгового оборота до $10 млрд, стороны указали на необходимость расширения и улучшения транспортной инфраструктуры между государствами.Читайте также Казахстан упростит грузоперевозки с Узбекистаном

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