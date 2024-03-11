https://uz.sputniknews.ru/20240311/mirziyoyev-berdymuxamedov-japarov-ramazan-pozdravleniye-42869004.html

Мирзиёев поздравил лидеров Туркменистана и Кыргызстана с началом Рамазана

Мирзиёев поздравил лидеров Туркменистана и Кыргызстана с началом Рамазана

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана пожелал туркменскому и кыргызскому коллегам здоровья и счастья, а дружественным народам — мира и благополучия

2024-03-11T11:42+0500

2024-03-11T11:42+0500

2024-03-11T12:58+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

поздравление

президент

туркменистан

сердар бердымухамедов

кыргызстан

садыр жапаров

политика

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, президента Кыргызстана Садыра Жапарова и народы двух республик с наступлением месяца Рамазан.По словам главы Узбекистана, его "очень радует тот факт, что благодаря совместным усилиям и решительной политической воле сформировавшиеся в течение веков отношения дружбы, взаимопонимания и добрососедства между узбекским и туркменским народами становятся изо дня в день всё крепче".Он выразил уверенность, что активный политический диалог на высшем уровне в течение последних лет и достигнутые важные договорённости будут способствовать продвижению стратегического партнёрства Узбекистана и Туркменистана на качественно новый уровень и внесут достойный вклад в приумножение благосостояния братских народов.В заключение президент РУз пожелал всем членам семьи Бердымухамедова крепкого здоровья, счастья и благополучия, а братскому народу Туркменистана – мира и дальнейшего прогресса.Также Мирзиёев искренне поздравил лидера Кыргызстана и братский кыргызский народ с наступлением священного месяца Рамазан, который "вся мусульманская община встречает с большим честолюбием и радостью".Он подчеркнул, что на протяжении многих веков народы Узбекистана и Кыргызстана, одинаково чтившие общие исторические, религиозные, культурные и просвещенные ценности, в приподнятом настроении приветствуют Рамазан как особое воплощение таких качеств, как доброта, толерантность и благословение.Мирзиёев пожелал Жапарову крепкого здоровья, счастья и больших успехов в ответственной деятельности, а дружественному народу Кыргызстана – мира, спокойствия, поступательного развития и благополучия.

https://uz.sputniknews.ru/20240309/uzbekistan-svyaschennyy-mesyats-ramazan-dostoynyy-uroven-42850363.html

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