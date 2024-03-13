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Минобороны РФ: Украинская армия потеряла до 150 солдат на Южнодонецком направлении
Минобороны РФ: Украинская армия потеряла до 150 солдат на Южнодонецком направлении
Sputnik Узбекистан
Российские военные ликвидировали до 150 солдат ВСУ На Южнодонецком направлении
2024-03-13T17:57+0500
2024-03-13T17:57+0500
2024-03-13T17:57+0500
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Российские военнослужащие нанесли поражение двум бригадам ВСУ и отразили контратаку противника на Южнодонецком направлении. В результате чего Киев потерял здесь до 150 солдат, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Кроме того, российские военнослужащие отразили контратаку формирований 58-й мотопехотной украинской бригады в районе Новодонецкого.Читайте также Су-34 уничтожили авиабомбами ФАБ-500 опорники и живую силу ВСУПо информации Минобороны России, потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, два бронетранспортера и два пикапа.
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Минобороны РФ: Украинская армия потеряла до 150 солдат на Южнодонецком направлении
Во время операции российские военные поразили живую силу и технику 102-й и 128-й бригад теробороны в районах нескольких населенных пунктов.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Российские военнослужащие нанесли поражение двум бригадам ВСУ и отразили контратаку противника на Южнодонецком направлении. В результате чего Киев потерял здесь до 150 солдат, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Старомайорское и Урожайное Донецкой народной республики", — говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, российские военнослужащие отразили контратаку формирований 58-й мотопехотной украинской бригады в районе Новодонецкого.
По информации Минобороны России, потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, два бронетранспортера и два пикапа.