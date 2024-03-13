https://uz.sputniknews.ru/20240313/kiev-poteryal-do-150-soldat-na-yujnodonetskom-napravlenii-42922909.html

Минобороны РФ: Украинская армия потеряла до 150 солдат на Южнодонецком направлении

Минобороны РФ: Украинская армия потеряла до 150 солдат на Южнодонецком направлении

Sputnik Узбекистан

Российские военные ликвидировали до 150 солдат ВСУ На Южнодонецком направлении

2024-03-13T17:57+0500

2024-03-13T17:57+0500

2024-03-13T17:57+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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украина

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Российские военнослужащие нанесли поражение двум бригадам ВСУ и отразили контратаку противника на Южнодонецком направлении. В результате чего Киев потерял здесь до 150 солдат, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Кроме того, российские военнослужащие отразили контратаку формирований 58-й мотопехотной украинской бригады в районе Новодонецкого.Читайте также Су-34 уничтожили авиабомбами ФАБ-500 опорники и живую силу ВСУПо информации Минобороны России, потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, два бронетранспортера и два пикапа.

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