https://uz.sputniknews.ru/20240313/v-uzbekistanye-postroyat-gidroakkumuliruyuschiye-elektrostantsii-regiony-42917770.html

В Узбекистане впервые построят 4 гидроаккумулирующие электростанции — локации

В Узбекистане впервые построят 4 гидроаккумулирующие электростанции — локации

Sputnik Узбекистан

Подобный масштабный проект в Центральной Азии реализуется впервые. Общая мощность электростанций составит 1600 МВт.

2024-03-13T13:45+0500

2024-03-13T13:45+0500

2024-03-13T13:48+0500

центральная азия

узбекистан

узбекгидроэнерго

гидроэнергетика

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Узбекистане впервые построят четыре гидроаккумулирующие электростанции мощностью 1600 МВт. Об этом рассказал заместитель начальника управления перспективного развития и реализации проектов ГЧП АО "Узбекгидроэнерго" Нодирбек Акчабаев на международном конгрессе "Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий", проходящем в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Отмечалось, что такой масштабный проект в Центральной Азии реализуют впервые. Электростанции расположатся в Джизакской области, две — в Ташкентской области и Каракалпакстане.Общая мощность объектов составит 1600 МВт, а выработка — 2,8 ГВт/ч. Было подчеркнуто, что строительство ГАЭС позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение всех отраслей экономики.В Андижанской области построят еще одну ГЭС с китайскими партнерамиВместе с тем специалисты "Узбекгидроэнерго" сообщили, что в Узбекистане построят 18 новых гидроэлектростанций, мощностью 1630 МВт. Также появятся 28 малых и микро ГЭС мощностью 28 МВт. Помимо этого, модернизируют 15 действующих ГЭС. По словам экспертов, реализация этих проектов в рамках Стратегии развития Узбекистана позволит к 2030 году нарастить общую мощность ГЭС страны практически до 6 тыс. МВт. Это в 3,7 раза больше нынешнего показателя.

https://uz.sputniknews.ru/20231222/uzbekistan-ges-stroitelstvo-2024-god-41705616.html

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