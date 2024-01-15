https://uz.sputniknews.ru/20240115/andijanskaya-oblast-stroitelstvo-ges-kitay-42038556.html
В Андижанской области построят еще одну ГЭС с китайскими партнерами
В Андижанской области построят еще одну ГЭС с китайскими партнерами
В настоящее время проводят предварительные исследования по проекту строительства новой гидроэлектростанции.
2024-01-15T10:41+0500
2024-01-15T10:41+0500
2024-01-15T10:57+0500
общество
узбекистан
гэс
строительство
китай
андижанская область
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ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В Избасканском районе Андижанской области построят еще одну ГЭС, сообщает пресс-служба администрации региона.На основании подписанных в КНР соглашений, данный район посетили китайские партнеры."На этой территории проводят предварительные исследования по проекту строительства новой гидроэлектростанции"— говорится в сообщении.Ранее в Избасканском районе под руководством хокима области вместе с китайской стороной началось строительство гидроэлектростанции мощностью 3,2 МВт. Планируют, что она обеспечит электроэнергией 1/3 территории района.Напомним, что Центральная Азия является одним из немногих регионов мира, где гидроэнергетический потенциал освоен менее чем на 25%. В настоящее время в регионе действуют более 80 ГЭС, суммарная установленная мощность которых около 14 тыс. МВт.В период до 2035 года планируется увеличить мощность гидроэлектростанций в регионе на 8 900 МВт за счет модернизации существующих и строительства новых ГЭС.Сегодня гидроэнергетические мощности Узбекистана в 2-3 раза меньше существующего потенциала. По оценкам экспертов, потенциал гидроэнергетики республики составляет 8 тыс. МВт.
https://uz.sputniknews.ru/20231222/uzbekistan-ges-stroitelstvo-2024-god-41705616.html
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гэс андижанская область строительство предварительные исследования проект
гэс андижанская область строительство предварительные исследования проект
В Андижанской области построят еще одну ГЭС с китайскими партнерами
10:41 15.01.2024 (обновлено: 10:57 15.01.2024)
В настоящее время стороны проводят предварительные исследования по проекту строительства новой гидроэлектростанции.
ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik.
В Избасканском районе Андижанской области построят еще одну ГЭС, сообщает
пресс-служба администрации региона.
На основании подписанных в КНР соглашений, данный район посетили китайские партнеры.
"На этой территории проводят предварительные исследования по проекту строительства новой гидроэлектростанции"— говорится в сообщении.
Ранее в Избасканском районе под руководством хокима области вместе с китайской стороной началось строительство гидроэлектростанции мощностью 3,2 МВт. Планируют, что она обеспечит электроэнергией 1/3 территории района.
Напомним, что Центральная Азия является одним из немногих регионов мира, где гидроэнергетический потенциал освоен менее чем на 25%. В настоящее время в регионе действуют более 80 ГЭС, суммарная установленная мощность которых около 14 тыс. МВт.
В период до 2035 года планируется увеличить мощность гидроэлектростанций в регионе на 8 900 МВт за счет модернизации существующих и строительства новых ГЭС.
Сегодня гидроэнергетические мощности Узбекистана в 2-3 раза меньше существующего потенциала. По оценкам экспертов, потенциал гидроэнергетики республики составляет
8 тыс. МВт.