https://uz.sputniknews.ru/20240115/andijanskaya-oblast-stroitelstvo-ges-kitay-42038556.html

В Андижанской области построят еще одну ГЭС с китайскими партнерами

В Андижанской области построят еще одну ГЭС с китайскими партнерами

В настоящее время проводят предварительные исследования по проекту строительства новой гидроэлектростанции.

2024-01-15T10:41+0500

2024-01-15T10:41+0500

2024-01-15T10:57+0500

общество

узбекистан

гэс

строительство

китай

андижанская область

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ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В Избасканском районе Андижанской области построят еще одну ГЭС, сообщает пресс-служба администрации региона.На основании подписанных в КНР соглашений, данный район посетили китайские партнеры."На этой территории проводят предварительные исследования по проекту строительства новой гидроэлектростанции"— говорится в сообщении.Ранее в Избасканском районе под руководством хокима области вместе с китайской стороной началось строительство гидроэлектростанции мощностью 3,2 МВт. Планируют, что она обеспечит электроэнергией 1/3 территории района.Напомним, что Центральная Азия является одним из немногих регионов мира, где гидроэнергетический потенциал освоен менее чем на 25%. В настоящее время в регионе действуют более 80 ГЭС, суммарная установленная мощность которых около 14 тыс. МВт.В период до 2035 года планируется увеличить мощность гидроэлектростанций в регионе на 8 900 МВт за счет модернизации существующих и строительства новых ГЭС.Сегодня гидроэнергетические мощности Узбекистана в 2-3 раза меньше существующего потенциала. По оценкам экспертов, потенциал гидроэнергетики республики составляет 8 тыс. МВт.

https://uz.sputniknews.ru/20231222/uzbekistan-ges-stroitelstvo-2024-god-41705616.html

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