https://uz.sputniknews.ru/20240314/kyrgyzstan-zakupit-sto-uzbekskix-avtobusov-42930621.html

Кыргызстан закупит 100 автобусов из Узбекистана

Кыргызстан закупит 100 автобусов из Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Покупка пассажирских автобусов позволит модернизировать автопарк в городе Оше, повысить эффективность пассажирских перевозок и улучшить доступность транспортного обслуживания.

2024-03-14T12:31+0500

2024-03-14T12:31+0500

2024-03-14T13:17+0500

узбекистан

кыргызстан

общественный транспорт

автобусы

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Кыргызстан закупит для города Ош современные автобусы в Узбекистане. В офисе -Кыргызско-Узбекского фонда развития (КУФР) состоялось подписание Соглашения по финансовому лизингу ста единиц городских пассажирских автобусов с мэрией Оша. Об этом сообщает кыргызское национальное информагентство Кабар.По данным издания, финансирование для приобретения городских пассажирских автобусов, произведенных Самаркандским автомобильным заводом, предоставит КУФР.Агентство подчеркивает, что покупка низкопольных пассажирских автобусов позволит расширить и модернизировать автопарк общественного транспорта для муниципального автотранспортного предприятия, повысить эффективность пассажирских перевозок и улучшить доступность транспортного обслуживания в городе.По словам председателя правления фонда Азиза Аалиева, это соглашение станет примером успешного партнерства между инвесторами и госорганами в целях содействия развитию городской инфраструктуры и обеспечения устойчивого развития. Напомним: соглашение о создании КУФР было подписано президентами Узбекистана и Кыргызстана во время государственного визита Садыра Жапарова в Узбекистан в марте 2021 года.Фонд учрежден для содействия экономическому сотрудничеству между двумя республиками. Штаб-квартира расположена в столице Кыргызстана — Бишкеке. Уставной капитал организации составляет 50 млн.Фонд финансирует самоокупаемые проекты в приоритетных секторах экономики Кыргызстана путем предоставления займов и участия в капитале.Читайте также Мэрия Оша закупит 50 автобусов в Узбекистане

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