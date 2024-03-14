https://uz.sputniknews.ru/20240314/kyrgyzstan-zakupit-sto-uzbekskix-avtobusov-42930621.html
Кыргызстан закупит 100 автобусов из Узбекистана
Кыргызстан закупит 100 автобусов из Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Покупка пассажирских автобусов позволит модернизировать автопарк в городе Оше, повысить эффективность пассажирских перевозок и улучшить доступность транспортного обслуживания.
2024-03-14T12:31+0500
2024-03-14T12:31+0500
2024-03-14T13:17+0500
узбекистан
кыргызстан
общественный транспорт
автобусы
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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Кыргызстан закупит для города Ош современные автобусы в Узбекистане. В офисе -Кыргызско-Узбекского фонда развития (КУФР) состоялось подписание Соглашения по финансовому лизингу ста единиц городских пассажирских автобусов с мэрией Оша. Об этом сообщает кыргызское национальное информагентство Кабар.По данным издания, финансирование для приобретения городских пассажирских автобусов, произведенных Самаркандским автомобильным заводом, предоставит КУФР.Агентство подчеркивает, что покупка низкопольных пассажирских автобусов позволит расширить и модернизировать автопарк общественного транспорта для муниципального автотранспортного предприятия, повысить эффективность пассажирских перевозок и улучшить доступность транспортного обслуживания в городе.По словам председателя правления фонда Азиза Аалиева, это соглашение станет примером успешного партнерства между инвесторами и госорганами в целях содействия развитию городской инфраструктуры и обеспечения устойчивого развития. Напомним: соглашение о создании КУФР было подписано президентами Узбекистана и Кыргызстана во время государственного визита Садыра Жапарова в Узбекистан в марте 2021 года.Фонд учрежден для содействия экономическому сотрудничеству между двумя республиками. Штаб-квартира расположена в столице Кыргызстана — Бишкеке. Уставной капитал организации составляет 50 млн.Фонд финансирует самоокупаемые проекты в приоритетных секторах экономики Кыргызстана путем предоставления займов и участия в капитале.Читайте также Мэрия Оша закупит 50 автобусов в Узбекистане
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узбекистан кыргызстан общественный транспорт автобусы
узбекистан кыргызстан общественный транспорт автобусы
Кыргызстан закупит 100 автобусов из Узбекистана
12:31 14.03.2024 (обновлено: 13:17 14.03.2024)
Покупка пассажирских автобусов позволит модернизировать автопарк в городе Оше, повысить эффективность пассажирских перевозок и улучшить доступность транспортного обслуживания.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik.
Кыргызстан закупит для города Ош современные автобусы в Узбекистане. В офисе -Кыргызско-Узбекского фонда развития (КУФР) состоялось подписание Соглашения по финансовому лизингу ста единиц городских пассажирских автобусов с мэрией Оша. Об этом сообщает
кыргызское национальное информагентство Кабар.
По данным издания, финансирование для приобретения городских пассажирских автобусов, произведенных Самаркандским автомобильным заводом, предоставит КУФР.
“Это второе соглашение станет ключевым шагом в улучшении транспортной инфраструктуры города Ош. Предыдущий успешный проект, реализованный в рамках партнерства между Узбекско-Кыргызским Фондом развития и мэрией Оша, подтвердил эффективность такого сотрудничества в достижении общих целей развития города“, — отмечает Кабар.
Агентство подчеркивает, что покупка низкопольных пассажирских автобусов позволит расширить и модернизировать автопарк общественного транспорта для муниципального автотранспортного предприятия, повысить эффективность пассажирских перевозок и улучшить доступность транспортного обслуживания в городе.
По словам председателя правления фонда Азиза Аалиева, это соглашение станет примером успешного партнерства между инвесторами и госорганами в целях содействия развитию городской инфраструктуры и обеспечения устойчивого развития.
"Приобретение ста современных автобусов станет важным шагом в совершенствовании транспортной системы и улучшении условий пассажирских перевозок нашего города. Этот проект демонстрирует нашу общую цель в развитии инфраструктуры и создании комфортных условий для жителей и гостей города", — отметил первый заместитель мэра Оша Марс Исаев.
Напомним: соглашение о создании КУФР было подписано президентами Узбекистана и Кыргызстана во время государственного визита Садыра Жапарова в Узбекистан в марте 2021 года.
Фонд учрежден для содействия экономическому сотрудничеству между двумя республиками. Штаб-квартира расположена в столице Кыргызстана — Бишкеке. Уставной капитал организации составляет 50 млн.
Фонд финансирует самоокупаемые проекты в приоритетных секторах экономики Кыргызстана путем предоставления займов и участия в капитале.