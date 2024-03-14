https://uz.sputniknews.ru/20240314/uzbekistan-sb-osnovnaya-stavka-soxraneniye-42937332.html
ЦБ Узбекистана вновь сохранил основную ставку на уровне 14%
ЦБ Узбекистана вновь сохранил основную ставку на уровне 14%
Sputnik Узбекистан
Цель — обеспечить необходимые денежно-кредитные условия для снижения инфляции до 5% таргета. В последний раз ставка менялась в марте 2023 года с 15% до 14%
2024-03-14T15:59+0500
2024-03-14T15:59+0500
2024-03-14T17:22+0500
узбекистан
цб
основная ставка
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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Правление Центрального банка Узбекистана сохранило основную ставку на уровне 14% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. По информации ЦБ РУз, общая инфляция в республике с начала года снизилась и составила в феврале 8,3%. Однако в последние месяцы на фоне роста спроса и повышений ряда регулируемых цен ускорилась инфляция в сфере услуг. Практически неизменными и высокими остаются инфляционные ожидания населения и предпринимателей. Планируют ли запускать исламский банкинг в Узбекистане — ответ ЦБОжидается, что к концу года уровень инфляции будет находиться в прогнозируемых пределах 8-9%. Высокий рост импорта машин и оборудования, энергоресурсов и нефтепродуктов, черных металлов, с одной стороны, создает основу для будущего увеличения объемов производства, а с другой, означает сохранение дефицита торгового баланса.Относительно жесткие денежно-кредитные условия сохранятся и в следующих кварталах, предупредил регулятор.Напомним, что в последний раз основная ставка менялась в марте 2023 года. Тогда ЦБ снизил ее с 15% до 14%.
https://uz.sputniknews.ru/20240304/uzbekistan-tadjikistan-banki-sotrudnichestvo-42771569.html
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цб узбекистан основная ставка сохранение
цб узбекистан основная ставка сохранение
ЦБ Узбекистана вновь сохранил основную ставку на уровне 14%
15:59 14.03.2024 (обновлено: 17:22 14.03.2024)
Цель — обеспечить необходимые денежно-кредитные условия для снижения инфляции до 5% таргета. В последний раз ставка менялась в марте 2023 года с 15% до 14%.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik.
Правление Центрального банка Узбекистана сохранило основную ставку на уровне 14% годовых, сообщает
пресс-служба регулятора.
"Правление Центрального банка, учитывая сохраняющиеся в экономике неопределенности в части достижения баланса спроса и предложения, а также проинфляционные ожидания, приняло решение оставить основную ставку без изменений в целях обеспечения необходимых денежно-кредитных условий для снижения инфляции до 5% таргета", — говорится в сообщении.
По информации ЦБ РУз, общая инфляция в республике с начала года снизилась и составила в феврале 8,3%. Однако в последние месяцы на фоне роста спроса и повышений ряда регулируемых цен ускорилась инфляция в сфере услуг. Практически неизменными и высокими остаются инфляционные ожидания населения и предпринимателей.
Ожидается, что к концу года уровень инфляции будет находиться в прогнозируемых пределах 8-9%.
Высокий рост импорта машин и оборудования, энергоресурсов и нефтепродуктов, черных металлов, с одной стороны, создает основу для будущего увеличения объемов производства, а с другой, означает сохранение дефицита торгового баланса.
Относительно жесткие денежно-кредитные условия сохранятся и в следующих кварталах, предупредил регулятор.
"Центральный банк продолжит реализацию последовательной денежно-кредитной политики, направленной на достижение 5% таргета инфляции. При этом, особое внимание будет уделяться на баланс спроса и предложения в экономике, инфляционные ожидания и динамику регулируемых цен", — говорится в сообщении.
Напомним, что в последний раз основная ставка менялась в марте 2023 года. Тогда ЦБ снизил ее с 15% до 14%.