https://uz.sputniknews.ru/20240314/uzbekistan-sb-osnovnaya-stavka-soxraneniye-42937332.html

ЦБ Узбекистана вновь сохранил основную ставку на уровне 14%

ЦБ Узбекистана вновь сохранил основную ставку на уровне 14%

Sputnik Узбекистан

Цель — обеспечить необходимые денежно-кредитные условия для снижения инфляции до 5% таргета. В последний раз ставка менялась в марте 2023 года с 15% до 14%

2024-03-14T15:59+0500

2024-03-14T15:59+0500

2024-03-14T17:22+0500

узбекистан

цб

основная ставка

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Правление Центрального банка Узбекистана сохранило основную ставку на уровне 14% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. По информации ЦБ РУз, общая инфляция в республике с начала года снизилась и составила в феврале 8,3%. Однако в последние месяцы на фоне роста спроса и повышений ряда регулируемых цен ускорилась инфляция в сфере услуг. Практически неизменными и высокими остаются инфляционные ожидания населения и предпринимателей. Планируют ли запускать исламский банкинг в Узбекистане — ответ ЦБОжидается, что к концу года уровень инфляции будет находиться в прогнозируемых пределах 8-9%. Высокий рост импорта машин и оборудования, энергоресурсов и нефтепродуктов, черных металлов, с одной стороны, создает основу для будущего увеличения объемов производства, а с другой, означает сохранение дефицита торгового баланса.Относительно жесткие денежно-кредитные условия сохранятся и в следующих кварталах, предупредил регулятор.Напомним, что в последний раз основная ставка менялась в марте 2023 года. Тогда ЦБ снизил ее с 15% до 14%.

https://uz.sputniknews.ru/20240304/uzbekistan-tadjikistan-banki-sotrudnichestvo-42771569.html

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