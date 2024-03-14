https://uz.sputniknews.ru/20240314/v-sayxunabade-doxody-naseleniya-vyrastut-za-schet-maloy-promyshlennosti--42948827.html

В Сайхунабаде доходы населения вырастут за счет малой промышленности

В Сайхунабаде доходы населения вырастут за счет малой промышленности

Sputnik Узбекистан

В Сайхунабаде доходы населения будут расти за счет приусадебных участков, малой промышленности и сферы услуг

2024-03-14T18:28+0500

2024-03-14T18:28+0500

2024-03-14T18:28+0500

узбекистан

шавкат мирзиёев

доходы

экономика

сырдарьинская область

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Сайхунабадском районе Сырдарьинской области доходы населения будут повышать за счет задействования возможностей приусадебных участков, налаживания промышленности и сферы услуг. Об этом говорилось на совещании под председательством Шавката Мирзиёева, посвященном вопросам повышения доходов населения через полное задействование возможностей приусадебных и домашних хозяйств.Как сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, глава государства поставил задачу повысить доходы 17 тысяч домохозяйств за счет задействования приусадебных участков, а также развития малой промышленности и сферы услуг.В частности, ответственным лицам поручено разделить между собой 19 махаллей и 794 улицы района, и для каждой разработать технико-экономическое обоснование. На это будет направлено 200 млрд сумов, выделенных в этом году на развитие предпринимательства.Вместе с тем в Сайхунабаде в качестве эксперимента каждой махалле выделят по 1 мини-трактору и 4 мотокультиватора. С привлечением местных агрономов на приусадебных участках с помощью новой техники будут оказываться услуги по вспашке земли и посадке культур.Вместе с тем помощники хокима района должны будут разработать для жителей бизнес-планы, исходя из критерия “не менее 1-2 млн сумов дохода в год с каждой сотки земли". В будущем опыт Сайхунабада планируют распространять по всей республике.Кроме того, на совещании президент поручил разработать систему закупок продукции для Сайхунабада и для других районов.Для этого в районе откроется предприятие по содействию экспорта, в его устав будет направлен 1 млрд сумов.Предприятие будет снабжать 4 000 домохозяйств семенами урожайных сортов тыквы, маша, фасоли, розмарина, брокколи, тимьяна, а также закупать урожай и экспортировать его.Экспортерам, наладившим закупку продукции в махаллях, а также предпринимателям будут выделять гранты на сумму от 300 млн до 1 млрд сумов.В каждой из 19 махаллей будет создан образцовый интенсивный сад. Кроме того, в районе создадут комплекс по хранению, сортировке и переработке плодоовощной продукции на 2 тыс. тонн. Домохозяйства будут связываться с экспортерами на основе кооперации.Кроме того, 100 гектаров свободных земель вдоль 98 км каналов и дренажных сетей в районе на кооперативной основе передадут 500 домохозяйствам для посадки тополей.

https://uz.sputniknews.ru/20240109/uzbekistan-malyy-biznes-regiony-statistika-41981161.html

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