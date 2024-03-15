https://uz.sputniknews.ru/20240315/medvedev-golosovaniye-vybory-prezident-rossiya-video-42968979.html

Медведев проголосовал на выборах президента России — видео

Медведев проголосовал на выборах президента России — видео

Sputnik Узбекистан

Сегодня в России проходит голосование на выборах президента. Оно продлится три дня, а основным днем голосования станет 17 марта

2024-03-15T17:07+0500

2024-03-15T17:07+0500

2024-03-15T17:44+0500

выборы президента россии — 2024

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голосование

дмитрий медведев

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проголосовал на выборах президента России, лично придя на избирательный участок, сообщает РИА Новости.Шесть лет назад Медведев, возглавлявший тогда правительство России, вместе с супругой Светланой голосовали на избирательном участке № 2760 в Москве. Это здание Шуваловской гимназии № 1448 на улице Довженко в районе Раменки. На этом же участке Медведев голосовал и будучи главой государства во время выборов президента-2012.Освещать данные выборы будут почти 13 тысяч журналистов. Они имеют право вести видео- и фотосъемку при условии, что не будет нарушена тайна голосования, и даже присутствовать при голосовании на дому, если избиратели не будут против. Почти 1,5 тысячи журналистов будут следить за ходом голосования в Информационном центре ЦИК России, который будет работать с 14 по 18 марта. Аккредитованы представители 90 СМИ, 40 из которых – иностранные.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.В Узбекистане участки для голосования на выборах президента России 17 марта откроют в двух городах – Ташкенте и Самарканде. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В Ташкенте — в здании посольства России (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-baxt (ул. Усмана Юсупова, дом 5).Лавров проголосовал на выборах президента РоссииГолосование на выборах президента России идет нормально — Памфилова

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