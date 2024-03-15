https://uz.sputniknews.ru/20240315/yavka-vybory-prezident-rf-sik-42961104.html
Явка на выборах президента РФ составила 5,66% — ЦИК
Явка на выборах президента РФ составила 5,66% — ЦИК
Sputnik Узбекистан
Сегодня в России проходит голосование на выборах президента. Оно продлится три дня подряд, а основным днем голосования станет 17 марта.
2024-03-15T14:51+0500
2024-03-15T14:51+0500
2024-03-15T14:51+0500
выборы президента россии — 2024
россия
выборы
президент
голосование
явка
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0f/42960109_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_a63e32eeb1780ef9357f266c41b73de0.jpg
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. По данным ЦИК РФ, явка на выборах президента России к 12.05 по московскому времени первого дня голосования составила 5,66%. Об этом сообщает РИА Новости.По состоянию на 1 января 2024 года численность избирателей в России составила 112 309 947 человек. За пределами страны (по данным МИД РФ) численность граждан с правом голоса составила 1 890 863 человека, в городе Байконуре — 11 924 человека.Для того чтобы россияне, проживающие или находящиеся за рубежом, смогли проголосовать на выборах президента, были образованы 295 избирательных участков в 144 странах.Кроме того, еще до старта выборов в России, а также за рубежом было проведено досрочное голосование на выборах президента. В отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в дни голосования будут находиться в плавании, оно началось 25 февраля и завершилось 14 марта. По данным ЦИК, озвученным днем в четверг, досрочно проголосовали уже более 2 миллионов 300 тысяч избирателей. Всего оно проходило в 42 субъектах РФ, в том числе в новых регионах.С 1 марта досрочное голосование стартовало на зарубежных избирательных участках. Оно проходило в 45 странах на 67 избирательных участках.В Узбекистане участки для голосования на выборах президента России 17 марта откроют в двух городах – Ташкенте и Самарканде.Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В Ташкенте — в здании посольства России (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-baxt (ул. Усмана Юсупова, дом 5). На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Лавров проголосовал на выборах президента РоссииГолосование на выборах президента России идет нормально — Памфилова
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0f/42960109_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_6031f81f7de886dc5c40c7a953e3b568.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
цик явка выборы президент рф россия голосование основной день 17 марта 2024
цик явка выборы президент рф россия голосование основной день 17 марта 2024
Явка на выборах президента РФ составила 5,66% — ЦИК
Сегодня в России проходит голосование на выборах президента. Оно продлится три дня, а основным днем голосования станет 17 марта.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik.
По данным ЦИК РФ, явка на выборах президента России к 12.05 по московскому времени первого дня голосования составила 5,66%. Об этом сообщает РИА Новости
.
По состоянию на 1 января 2024 года численность избирателей в России составила 112 309 947 человек. За пределами страны (по данным МИД РФ) численность граждан с правом голоса составила 1 890 863 человека, в городе Байконуре
— 11 924 человека.
Для того чтобы россияне, проживающие или находящиеся за рубежом, смогли проголосовать на выборах президента, были образованы 295 избирательных участков в 144 странах.
Кроме того, еще до старта выборов в России, а также за рубежом было проведено досрочное голосование на выборах президента. В отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в дни голосования будут находиться в плавании, оно началось 25 февраля и завершилось 14 марта. По данным ЦИК, озвученным днем в четверг, досрочно проголосовали уже более 2 миллионов 300 тысяч избирателей. Всего оно проходило в 42 субъектах РФ, в том числе в новых регионах.
С 1 марта досрочное голосование стартовало на зарубежных избирательных участках. Оно проходило в 45 странах на 67 избирательных участках.
В Узбекистане участки для голосования на выборах президента России 17 марта откроют
в двух городах – Ташкенте и Самарканде.
Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В Ташкенте — в здании посольства России (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-baxt (ул. Усмана Юсупова, дом 5).
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.