https://uz.sputniknews.ru/20240318/lidery-strany-putin-vybory-pozdravleniya-43020875.html

Лидеры каких стран поздравили Путина с победой на выборах

Лидеры каких стран поздравили Путина с победой на выборах

Sputnik Узбекистан

Владимир Путин в понедельник с утра принимает поздравления от зарубежных коллег с убедительной победой на выборах президента РФ

2024-03-18T19:00+0500

2024-03-18T19:00+0500

2024-03-18T19:00+0500

выборы президента россии — 2024

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ТАШКЕНТ, 18 марта — Sputnik. Нынешний президент России Владимир Путин получает поздравления от зарубежных коллег с победой на выборах президента РФ, сообщает РИА Новости.Мирзиёев поздравил Путина с победой на выборахС "безоговорочной победой" на президентских выборах его поздравил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил Владимиру Путину поздравления в связи с переизбранием на выборах президента России через посольство КНДР в РФ.Президент Ирана Эбрахим Раиси в своем послании поздравил российского коллегу с победой на президентских выборах в РФ и переизбранием на пост главы государства. Раиси также выразил удовлетворение развивающимися отношениями Москвы и Тегерана и подчеркнул необходимость их дальнейшего расширения.Поздравление с переизбранием на должность президента РФ Владимиру Путину направил председатель КНР Си Цзиньпин.С победой на выборах Путина по телефону поздравили президенты шести стран СНГ: Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, Азербайджана — Ильхам Алиев, Беларуси — Александр Лукашенко, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон.Все они особо отметили широкую поддержку гражданами проводимого Путиным курса во внутренней и внешней политике и высокую активность избирателей в ходе голосования, высказали пожелания дальнейших успехов в государственной деятельности.В беседах затрагивались актуальные вопросы развития двусторонних отношений и некоторые ключевые темы международной повестки дня.Владимир Путин в ближайшие три дня продолжит принимать поздравления зарубежных коллег с победой на выборах президента РФ, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Напомним, что голосование на выборах президента РФ длилось три дня: с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Согласно последним данным, по итогам обработки 100% протоколов лидирует действующий глава государства Владимир Путин, набравший 87,28% голосов. На втором месте находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов, который набрал 4,31% голосов, за ним следует кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков с 3,85% голосов. На четвертом месте кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,20% голосов.

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