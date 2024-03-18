https://uz.sputniknews.ru/20240318/rossiya-desantniki-shturm-opornik-artemovsk-napravleniye-43018889.html
Российские десантники взяли штурмом опорник ВСУ к северо-западу от Артемовска
Российские десантники взяли штурмом опорник ВСУ к северо-западу от Артемовска
Sputnik Узбекистан
Заняв опорный пункт противника, бойцы полностью его зачистили, тем самым улучшив положение по переднему краю
2024-03-18T16:59+0500
2024-03-18T16:59+0500
2024-03-18T17:16+0500
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ТАШКЕНТ, 18 марта — Sputnik. Ивановские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.В ходе воздушной разведки украинских позиций десантники обнаружили основные огневые точки и укрытия противника, которые занимала пехота, а затем артиллерия подавила огневое сопротивление вражеских орудий.После этого десантники на бронемашинах БМД-2 подошли с разных направлений к вражеским позициям и взяли их штурмом, уничтожая противника огнем из стрелкового оружия, гранатометов и ручными гранатами. Заняв опорник ВСУ, десантники полностью его зачистили.Напомним, что за Артемовск многие месяцы шли ожесточенные бои, город освободили 20 мая 2023 года, сейчас он находится под контролем РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20240317/rossiya-boytsy-osvobojdeniye-mirnoye-zaporojskaya-oblast-42998966.html
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россия десантники артемовское направление
россия десантники артемовское направление
Российские десантники взяли штурмом опорник ВСУ к северо-западу от Артемовска
16:59 18.03.2024 (обновлено: 17:16 18.03.2024)
Заняв опорный пункт противника, бойцы полностью его зачистили, тем самым улучшив положение по переднему краю.
ТАШКЕНТ, 18 марта — Sputnik.
Ивановские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"На Артемовском направлении подразделение штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения воздушно-десантных войск из состава Южной группировки войск, продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска", — рассказали в оборонном ведомстве.
В ходе воздушной разведки украинских позиций десантники обнаружили основные огневые точки и укрытия противника, которые занимала пехота, а затем артиллерия подавила огневое сопротивление вражеских орудий.
После этого десантники на бронемашинах БМД-2 подошли с разных направлений к вражеским позициям и взяли их штурмом, уничтожая противника огнем из стрелкового оружия, гранатометов и ручными гранатами. Заняв опорник ВСУ, десантники полностью его зачистили.
Напомним, что за Артемовск многие месяцы шли ожесточенные бои, город освободили 20 мая 2023 года, сейчас он находится под контролем РФ.