https://uz.sputniknews.ru/20240318/rossiya-desantniki-shturm-opornik-artemovsk-napravleniye-43018889.html

Российские десантники взяли штурмом опорник ВСУ к северо-западу от Артемовска

Российские десантники взяли штурмом опорник ВСУ к северо-западу от Артемовска

Sputnik Узбекистан

Заняв опорный пункт противника, бойцы полностью его зачистили, тем самым улучшив положение по переднему краю

2024-03-18T16:59+0500

2024-03-18T16:59+0500

2024-03-18T17:16+0500

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ТАШКЕНТ, 18 марта — Sputnik. Ивановские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.В ходе воздушной разведки украинских позиций десантники обнаружили основные огневые точки и укрытия противника, которые занимала пехота, а затем артиллерия подавила огневое сопротивление вражеских орудий.После этого десантники на бронемашинах БМД-2 подошли с разных направлений к вражеским позициям и взяли их штурмом, уничтожая противника огнем из стрелкового оружия, гранатометов и ручными гранатами. Заняв опорник ВСУ, десантники полностью его зачистили.Напомним, что за Артемовск многие месяцы шли ожесточенные бои, город освободили 20 мая 2023 года, сейчас он находится под контролем РФ.

https://uz.sputniknews.ru/20240317/rossiya-boytsy-osvobojdeniye-mirnoye-zaporojskaya-oblast-42998966.html

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