https://uz.sputniknews.ru/20240319/rossiya-desantniki-unichtojeniye-geksakopter-vsu-artemovsk-43025538.html

Российские десантники уничтожили украинскую "Бабу Ягу" под Артёмовском

Российские десантники уничтожили украинскую "Бабу Ягу" под Артёмовском

Sputnik Узбекистан

Вражеский гексакоптер нес на себе смертоносный груз — несколько 82-милиметровых мин

2024-03-19T13:12+0500

2024-03-19T13:12+0500

2024-03-19T13:12+0500

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ТАШКЕНТ, 19 марта — Sputnik. Расчеты зенитной установки ЗУ-23-2 Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожили к югу от Артемовска гексакоптер ВСУ типа "Баба Яга", сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. В российском военном ведомстве уточнили, что после обнаружения воздушной цели расчеты ЗУ-23-2 открыли по ней прицельный огонь из установок и уничтожили ее в воздухе.Для справки: этот украинский беспилотник является боевой модернизацией сельскохозяйственного гексакоптера Reactive Drone Agric RDE616. Он способен нести заряды весом до 40-50 кг. "Бабой Ягой" его прозвали российские военные.

https://uz.sputniknews.ru/20240317/rossiya-boytsy-osvobojdeniye-mirnoye-zaporojskaya-oblast-42998966.html

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