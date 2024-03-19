https://uz.sputniknews.ru/20240319/rossiya-desantniki-unichtojeniye-geksakopter-vsu-artemovsk-43025538.html
Российские десантники уничтожили украинскую "Бабу Ягу" под Артёмовском
Российские десантники уничтожили украинскую "Бабу Ягу" под Артёмовском
Sputnik Узбекистан
Вражеский гексакоптер нес на себе смертоносный груз — несколько 82-милиметровых мин
2024-03-19T13:12+0500
2024-03-19T13:12+0500
2024-03-19T13:12+0500
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ТАШКЕНТ, 19 марта — Sputnik. Расчеты зенитной установки ЗУ-23-2 Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожили к югу от Артемовска гексакоптер ВСУ типа "Баба Яга", сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. В российском военном ведомстве уточнили, что после обнаружения воздушной цели расчеты ЗУ-23-2 открыли по ней прицельный огонь из установок и уничтожили ее в воздухе.Для справки: этот украинский беспилотник является боевой модернизацией сельскохозяйственного гексакоптера Reactive Drone Agric RDE616. Он способен нести заряды весом до 40-50 кг. "Бабой Ягой" его прозвали российские военные.
https://uz.sputniknews.ru/20240317/rossiya-boytsy-osvobojdeniye-mirnoye-zaporojskaya-oblast-42998966.html
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россия десантники артемовск
россия десантники артемовск
Российские десантники уничтожили украинскую "Бабу Ягу" под Артёмовском
Вражеский гексакоптер нес на себе смертоносный груз — несколько 82-милиметровых мин.
ТАШКЕНТ, 19 марта — Sputnik.
Расчеты зенитной установки ЗУ-23-2 Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожили к югу от Артемовска гексакоптер ВСУ типа "Баба Яга", сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"В ходе дежурства был обнаружен вражеский гексакоптер типа "Баба Яга", который по воздуху приближался к нашим передовым позициям в районе населенного пункта Андреевка, неся на себе смертоносный груз — несколько 82-милиметровых мин", — указано в сообщении.
В российском военном ведомстве уточнили, что после обнаружения воздушной цели расчеты ЗУ-23-2 открыли по ней прицельный огонь из установок и уничтожили ее в воздухе.
Для справки: этот украинский беспилотник является боевой модернизацией сельскохозяйственного гексакоптера Reactive Drone Agric RDE616. Он способен нести заряды весом до 40-50 кг. "Бабой Ягой" его прозвали российские военные.