https://uz.sputniknews.ru/20240319/v-rossii-migrantam-mogut-razreshit-rabotat-po-odnomu-patentu-neskolkix-regionax-43033067.html
В России мигрантам могут разрешить работать по одному патенту в нескольких регионах
В России мигрантам могут разрешить работать по одному патенту в нескольких регионах
Sputnik Узбекистан
В России трудовой патент выдается для работы только в одном регионе. Если мигрант переезжает в другой субъект РФ, то он должен заново оформлять документ в миграционных органах по месту прибытия.
2024-03-19T15:59+0500
2024-03-19T15:59+0500
2024-03-19T15:59+0500
россия
трудовые мигранты
трудовой патент
законопроект
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/13/43033578_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_92bcebf659b88cc9aaacc881d85794b5.jpg
ТАШКЕНТ, 19 марта — Sputnik. В России трудовым мигрантам могут разрешить работать по одному патенту сразу в нескольких регионах страны. Соответствующий законопроект разрабатывает Министерство финансов РФ. Об этом говорится на портале нормативных правовых актов.Документ подготовлен по поручениям председателя правительства Михаила Мишустина и вице-премьера Татьяны Голиковой.В описании проекта говорится, что он внесет поправки в закон “О правовом положении иностранных граждан в РФ”. В случае если законопроект будет принят, то вступит в силу спустя месяц после официальной публикации.Читайте также Путин о трудовой миграции: Это вопрос, требующий особого внимания со стороны властейВ настоящее время трудовой патент в России выдается для работы только в одном регионе. Если мигрант переезжает в другой субъект РФ, то он должен заново оформлять документ в миграционных органах по месту прибытия. Исключение составляют граждане ЕАЭС, обладатели вида на жительство или разрешения на временное проживание на территории РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20240210/rossiyskaya-akademiya-nauk-borba-migrant-42436764.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/13/43033578_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_654d0776d75983f11cf42bf472f7e40c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия трудовые мигранты законопроект патент
россия трудовые мигранты законопроект патент
В России мигрантам могут разрешить работать по одному патенту в нескольких регионах
В настоящее время трудовой патент выдается для работы только в одном регионе. Если мигрант переезжает в другой субъект РФ, то он должен заново оформлять документ в миграционных органах по месту прибытия.
ТАШКЕНТ, 19 марта — Sputnik.
В России трудовым мигрантам могут разрешить работать по одному патенту сразу в нескольких регионах страны. Соответствующий законопроект разрабатывает Министерство финансов РФ. Об этом говорится на портале
нормативных правовых актов.
Документ подготовлен по поручениям председателя правительства Михаила Мишустина и вице-премьера Татьяны Голиковой.
В описании проекта говорится, что он внесет поправки в закон “О правовом положении иностранных граждан в РФ”. В случае если законопроект будет принят, то вступит в силу спустя месяц после официальной публикации.
В настоящее время трудовой патент в России выдается для работы только в одном регионе. Если мигрант переезжает в другой субъект РФ, то он должен заново оформлять документ в миграционных органах по месту прибытия. Исключение составляют граждане ЕАЭС, обладатели вида на жительство или разрешения на временное проживание на территории РФ.