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https://uz.sputniknews.ru/20240319/v-rossii-migrantam-mogut-razreshit-rabotat-po-odnomu-patentu-neskolkix-regionax-43033067.html
В России мигрантам могут разрешить работать по одному патенту в нескольких регионах
В России мигрантам могут разрешить работать по одному патенту в нескольких регионах
Sputnik Узбекистан
В России трудовой патент выдается для работы только в одном регионе. Если мигрант переезжает в другой субъект РФ, то он должен заново оформлять документ в миграционных органах по месту прибытия.
2024-03-19T15:59+0500
2024-03-19T15:59+0500
россия
трудовые мигранты
трудовой патент
законопроект
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ТАШКЕНТ, 19 марта — Sputnik. В России трудовым мигрантам могут разрешить работать по одному патенту сразу в нескольких регионах страны. Соответствующий законопроект разрабатывает Министерство финансов РФ. Об этом говорится на портале нормативных правовых актов.Документ подготовлен по поручениям председателя правительства Михаила Мишустина и вице-премьера Татьяны Голиковой.В описании проекта говорится, что он внесет поправки в закон “О правовом положении иностранных граждан в РФ”. В случае если законопроект будет принят, то вступит в силу спустя месяц после официальной публикации.Читайте также Путин о трудовой миграции: Это вопрос, требующий особого внимания со стороны властейВ настоящее время трудовой патент в России выдается для работы только в одном регионе. Если мигрант переезжает в другой субъект РФ, то он должен заново оформлять документ в миграционных органах по месту прибытия. Исключение составляют граждане ЕАЭС, обладатели вида на жительство или разрешения на временное проживание на территории РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20240210/rossiyskaya-akademiya-nauk-borba-migrant-42436764.html
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россия трудовые мигранты законопроект патент
россия трудовые мигранты законопроект патент

В России мигрантам могут разрешить работать по одному патенту в нескольких регионах

15:59 19.03.2024
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВ Калужской области для мигрантов ограничат сферы работы
В Калужской области для мигрантов ограничат сферы работы - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2024
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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В настоящее время трудовой патент выдается для работы только в одном регионе. Если мигрант переезжает в другой субъект РФ, то он должен заново оформлять документ в миграционных органах по месту прибытия.
ТАШКЕНТ, 19 марта — Sputnik. В России трудовым мигрантам могут разрешить работать по одному патенту сразу в нескольких регионах страны. Соответствующий законопроект разрабатывает Министерство финансов РФ. Об этом говорится на портале нормативных правовых актов.
Документ подготовлен по поручениям председателя правительства Михаила Мишустина и вице-премьера Татьяны Голиковой.
В описании проекта говорится, что он внесет поправки в закон “О правовом положении иностранных граждан в РФ”. В случае если законопроект будет принят, то вступит в силу спустя месяц после официальной публикации.
Читайте также Путин о трудовой миграции: Это вопрос, требующий особого внимания со стороны властей
В настоящее время трудовой патент в России выдается для работы только в одном регионе. Если мигрант переезжает в другой субъект РФ, то он должен заново оформлять документ в миграционных органах по месту прибытия. Исключение составляют граждане ЕАЭС, обладатели вида на жительство или разрешения на временное проживание на территории РФ.
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