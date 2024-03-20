https://uz.sputniknews.ru/20240320/mirziyoyev-tashkent-promyshlennyye-sotsobekty-43048551.html

Мирзиёев посетил промышленные и социальные объекты в Ташкенте — подробности

Мирзиёев посетил промышленные и социальные объекты в Ташкенте — подробности

Sputnik Узбекистан

Также глава республики ознакомился с созидательной и благоустроительной работой в одной из столичных махаллей

2024-03-20T10:05+0500

2024-03-20T10:05+0500

2024-03-20T10:42+0500

узбекистан

ташкент

шавкат мирзиёев

общество

экономика

махалля

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ТАШКЕНТ, 20 марта — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил ряд объектов промышленности и социальной сферы, в их числе — Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов, сообщает пресс-служба президента.На заводе производят и ремонтируют 16 видов пассажирских вагонов. В прошлом году на предприятии изготовили 32 пассажирских вагона и отремонтировали 319. На основе кооперации локализовано 70% запчастей.Вагоны рассчитаны на использование в течение 28 лет и полностью соответствуют международным требованиям, обеспечивая пассажирам комфорт, высокое качество и безопасность.Усовершенствованы системы отопления и охлаждения, улучшена вентиляция. Установки для нагрева воды предназначены для работы как на электричестве, так и на угле. Для пассажиров предусмотрены специальные устройства для обеспечения чистой и прохладной питьевой водой, а также для зарядки телефонов. На заводе трудятся 619 инженеров и рабочих.Осмотрев вагоны, президент подчеркнул необходимость изменения их дизайна и улучшения удобств для пассажиров. Он также дал указания по расширению электрификации железнодорожной сети, охвату районов с большим населением, созданию отдельных мощностей генерации для отрасли.В этом году предусмотрено производство специальных вагонов для горно-металлургических предприятий и освоение новых типов вагонов с широкими купе.Главе республики представили новый проект, предусматривающий организацию выпуска электропоездов и поездов метро.Также ему доложили о запланированном запуске движения скоростного поезда между Ташкентом и Хивой. Президент говорил об этом на церемонии открытия памятника Джалолиддину Мангуберды в Хорезме в 2022 году. Планируется приобретение высокоскоростного электропоезда “Hyundai Rotem” из Южной Кореи. Электропоезд с семью вагонами вместит 351 пассажира и сможет развивать скорость до 250 километров в час.Далее Мирзиёев посетил дом-интернат для детей с инвалидностью "Мурувват" № 1.За последние пять лет финансирование из госбюджета для таких учреждений увеличилось более чем в три раза. Также возросла их вместимость и количество сотрудников.Дома "Мурувват", а также другие социальные учреждения, такие как пансионаты и центры реабилитации переданы в систему созданного в прошлом году Национального агентства социальной защиты при президенте РУз. Это способствует повышению качества оказываемых услуг и помощи населению.В прошлом году на деятельность этих учреждений из государственного бюджета было выделено 624 млрд сумов. Вдвое больше средств, чем раньше, направлено на обеспечение их лекарствами и медицинскими изделиями.Если прежде дома "Мурувват" не взаимодействовали между собой, сегодня они обмениваются опытом и внедряют эффективные методы и образовательные практики.Благодаря господдержке дома "Мурувват" в Ташкенте, на его территории построили дополнительное здание, старые корпуса капитально отремонтировали. Полностью обновили спортзал, отделения ухода и физиотерапии, медицинские и учебные кабинеты, актовый зал, библиотеку, спальни и столовую, котельные и инженерные сети. Каждое отделение и специализированные комнаты оснастили в соответствии с современными требованиями. Учреждение обеспечено специальными колясками для детей с трудностями передвижения.На территории высажены декоративные и фруктовые деревья, установлено уличное освещение, дорожки заасфальтированы.Здесь предоставляют медико-социальные услуги детям с особыми потребностями в возрасте от 4 до 18 лет. Сегодня под опекой находятся 299 детей. Им помогают 334 сотрудника, включая квалифицированных педагогов, дефектологов и врачей.Шавкат Мирзиёев понаблюдал за тем, как проходят занятия детей, пообщался с воспитанниками. Он подчеркнул, что будут приложены все усилия к дальнейшему улучшению условий, созданию еще больших удобств в доме, а также содействию детям с инвалидностью в реализации своего потенциала.Президент выразил признательность работникам социальной службы и высоко оценил их усилия и заботу о детях.Состоялся обмен мнениями по реабилитации детей и их социальной адаптации, психологической помощи родителям. Речь шла о том, что теперь необходимо улучшить условия и в других социальных учреждениях.Также будут созданы "Клубы поддержки", где квалифицированные специалисты будут предоставлять опекунам знания о том, как ухаживать за детьми с инвалидностью, воспитывать их в семейной среде и адаптировать к обществу. Для детей с тяжелыми заболеваниями, которым не рекомендовано специальное образование, будет создана "Группа заботы". Такие услуги для детей с инвалидностью будут организованы во всех региональных центрах реабилитации.Кроме того, президент посетил махаллю "Дилбулок" Яккасарайского района. На основе государственно-частного партнерства здесь построили современное здание схода граждан, отремонтировали подъезды многоэтажных домов, внутренние улицы и подвалы. Берег канала привели в порядок и превратили в красивую прогулочную зону.Осенью прошлого года в рамках общенационального проекта "Яшил макон" здесь высадили почти 4 тыс. деревьев и кустарников. В эти дни перед многоквартирными домами сажают базилик и вечерницы.В махалле "Дилбулок" проживают более 6,7 тыс. человек. Махалля специализируется на услугах и производстве. Здесь работают почти 300 точек торговли и сервиса, объектов промышленности, где трудятся местная молодежь и женщины. Функционируют детский сад, семейная поликлиника, специализированная спортивная школа, филиал пединститута.На основе принципа "Безопасная махалля" в районе установлено 360 камер видеонаблюдения, подключенных к служебному кабинету махаллинского инспектора по профилактике.В прошлом году здесь трудоустроили 112 человек и 181 гражданин стал самозанятым. Для привлечения населения к предпринимательству выделили кредиты по 23 проектам и субсидии порядка десяти гражданам. В результате на территории схода граждан появились швейный цех, салон красоты, центры полиграфии и компьютерных услуг, библиотека, продуктовые магазины.Президент осмотрел эти объекты и побеседовал с жителями махалли. С "семеркой махалли" и ответственными лицами были рассмотрены адресные меры по ее дальнейшему развитию."Как вы знаете, мы закрепляем за махаллями организации экономического комплекса. Здесь также есть роль банков. Важно, чтобы они участвовали в создании дополнительных условий для предприятий в районах, предоставляли им льготные кредиты и поддерживали создание новых рабочих мест. Теперь и махалли должны соответствовать времени, быть энергичными. В общем, нам необходимо создать условия для каждого, кто хочет работать", — сказал Мирзиёев.

https://uz.sputniknews.ru/20240319/mirziyoyev-posadka-derevya-park-molodeji-43040742.html

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