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https://uz.sputniknews.ru/20240320/sentrobank-uzbekistan-filial-mgimo-tashkent-memorandum-43059773.html
Центробанк РУз и Ташкентский филиал МГИМО подписали меморандум — подробности
Центробанк РУз и Ташкентский филиал МГИМО подписали меморандум — подробности
Sputnik Узбекистан
Цель — развитие кадрового потенциала и инновационной активности в обеих организациях
2024-03-20T17:40+0500
2024-03-20T17:40+0500
узбекистан
центральный банк республики узбекистан
филиал
мгимо
ташкент
меморандум
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 20 марта — Sputnik. Центральный банк Узбекистана и Ташкентский филиал Московского государственного института международных отношений (МГИМО) подписали меморандум, сообщает пресс-служба вуза.Документ подписан в ходе встречи зампредседателя Центробанка Содира Мелибаева и академического директора Ташкентского филиала МГИМО Матёкуба Бакоева, где обсуждались дальнейшие направления сотрудничества и развития двусторонних отношений.Основные пункты меморандумаТрудоустройство студентов: документ предусматривает также сотрудничество в области их трудоустройства в Центральном банке.Совместные IT-проекты, включая запуск проекта по разработке и внедрению информационных систем в Центральном банке, с участием студентов и экспертов из Ташкентского филиала МГИМО.Семинары и мастер-классы для студентов и выпускников филиала МГИМО с целью развития их компетенций и подготовки к профессиональной деятельности.Лаборатория ЦБ: рассматриваются возможности создания и оснащения лаборатории для укрепления практических навыков студентов при разработке программ по оптимизации бизнес-процессов ЦБ и других инновационных решений.Стороны выразили уверенность, что реализация этих мероприятий послужит развитию кадрового потенциала и инновационной активности в обеих организациях.
https://uz.sputniknews.ru/20240304/uzbekistan-tadjikistan-banki-sotrudnichestvo-42771569.html
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центробанк узбекистан ташкент филиал мгимо меморандум
центробанк узбекистан ташкент филиал мгимо меморандум

Центробанк РУз и Ташкентский филиал МГИМО подписали меморандум — подробности

17:40 20.03.2024
© Центральный банк республики УзбекистанПодписан меморандум между Центральным банком Республики Узбекистан и Ташкентским филиалом университета МГИМО
Подписан меморандум между Центральным банком Республики Узбекистан и Ташкентским филиалом университета МГИМО - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.03.2024
© Центральный банк республики Узбекистан
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Цель — развитие кадрового потенциала и инновационной активности в обеих организациях.
ТАШКЕНТ, 20 марта — Sputnik. Центральный банк Узбекистана и Ташкентский филиал Московского государственного института международных отношений (МГИМО) подписали меморандум, сообщает пресс-служба вуза.
© Центральный банк республики УзбекистанПодписан меморандум между Центральным банком Республики Узбекистан и Ташкентским филиалом университета МГИМО
Подписан меморандум между Центральным банком Республики Узбекистан и Ташкентским филиалом университета МГИМО - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.03.2024
Подписан меморандум между Центральным банком Республики Узбекистан и Ташкентским филиалом университета МГИМО
© Центральный банк республики Узбекистан
Документ подписан в ходе встречи зампредседателя Центробанка Содира Мелибаева и академического директора Ташкентского филиала МГИМО Матёкуба Бакоева, где обсуждались дальнейшие направления сотрудничества и развития двусторонних отношений.
© Центральный банк республики УзбекистанПодписан меморандум между Центральным банком Республики Узбекистан и Ташкентским филиалом университета МГИМО
Подписан меморандум между Центральным банком Республики Узбекистан и Ташкентским филиалом университета МГИМО - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.03.2024
Подписан меморандум между Центральным банком Республики Узбекистан и Ташкентским филиалом университета МГИМО
© Центральный банк республики Узбекистан
Основные пункты меморандума
Трудоустройство студентов: документ предусматривает также сотрудничество в области их трудоустройства в Центральном банке.
Совместные IT-проекты, включая запуск проекта по разработке и внедрению информационных систем в Центральном банке, с участием студентов и экспертов из Ташкентского филиала МГИМО.
Семинары и мастер-классы для студентов и выпускников филиала МГИМО с целью развития их компетенций и подготовки к профессиональной деятельности.
Лаборатория ЦБ: рассматриваются возможности создания и оснащения лаборатории для укрепления практических навыков студентов при разработке программ по оптимизации бизнес-процессов ЦБ и других инновационных решений.
Стороны выразили уверенность, что реализация этих мероприятий послужит развитию кадрового потенциала и инновационной активности в обеих организациях.
Представители Национального банка Таджикистана изучили опыт Центрального банка Республики Узбекистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.03.2024
Нацбанк Таджикистана изучил опыт Центробанка Узбекистана
4 марта, 18:50
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