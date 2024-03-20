Центробанк РУз и Ташкентский филиал МГИМО подписали меморандум — подробности
© Центральный банк республики УзбекистанПодписан меморандум между Центральным банком Республики Узбекистан и Ташкентским филиалом университета МГИМО
© Центральный банк республики Узбекистан
Подписаться
Цель — развитие кадрового потенциала и инновационной активности в обеих организациях.
ТАШКЕНТ, 20 марта — Sputnik. Центральный банк Узбекистана и Ташкентский филиал Московского государственного института международных отношений (МГИМО) подписали меморандум, сообщает пресс-служба вуза.
© Центральный банк республики УзбекистанПодписан меморандум между Центральным банком Республики Узбекистан и Ташкентским филиалом университета МГИМО
Подписан меморандум между Центральным банком Республики Узбекистан и Ташкентским филиалом университета МГИМО
© Центральный банк республики Узбекистан
Документ подписан в ходе встречи зампредседателя Центробанка Содира Мелибаева и академического директора Ташкентского филиала МГИМО Матёкуба Бакоева, где обсуждались дальнейшие направления сотрудничества и развития двусторонних отношений.
© Центральный банк республики УзбекистанПодписан меморандум между Центральным банком Республики Узбекистан и Ташкентским филиалом университета МГИМО
Подписан меморандум между Центральным банком Республики Узбекистан и Ташкентским филиалом университета МГИМО
© Центральный банк республики Узбекистан
Основные пункты меморандума
Трудоустройство студентов: документ предусматривает также сотрудничество в области их трудоустройства в Центральном банке.
Совместные IT-проекты, включая запуск проекта по разработке и внедрению информационных систем в Центральном банке, с участием студентов и экспертов из Ташкентского филиала МГИМО.
Семинары и мастер-классы для студентов и выпускников филиала МГИМО с целью развития их компетенций и подготовки к профессиональной деятельности.
Лаборатория ЦБ: рассматриваются возможности создания и оснащения лаборатории для укрепления практических навыков студентов при разработке программ по оптимизации бизнес-процессов ЦБ и других инновационных решений.
Стороны выразили уверенность, что реализация этих мероприятий послужит развитию кадрового потенциала и инновационной активности в обеих организациях.
4 марта, 18:50