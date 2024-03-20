https://uz.sputniknews.ru/20240320/sentrobank-uzbekistan-filial-mgimo-tashkent-memorandum-43059773.html

Центробанк РУз и Ташкентский филиал МГИМО подписали меморандум — подробности

Центробанк РУз и Ташкентский филиал МГИМО подписали меморандум — подробности

Sputnik Узбекистан

Цель — развитие кадрового потенциала и инновационной активности в обеих организациях

2024-03-20T17:40+0500

2024-03-20T17:40+0500

2024-03-20T17:40+0500

узбекистан

центральный банк республики узбекистан

филиал

мгимо

ташкент

меморандум

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 20 марта — Sputnik. Центральный банк Узбекистана и Ташкентский филиал Московского государственного института международных отношений (МГИМО) подписали меморандум, сообщает пресс-служба вуза.Документ подписан в ходе встречи зампредседателя Центробанка Содира Мелибаева и академического директора Ташкентского филиала МГИМО Матёкуба Бакоева, где обсуждались дальнейшие направления сотрудничества и развития двусторонних отношений.Основные пункты меморандумаТрудоустройство студентов: документ предусматривает также сотрудничество в области их трудоустройства в Центральном банке.Совместные IT-проекты, включая запуск проекта по разработке и внедрению информационных систем в Центральном банке, с участием студентов и экспертов из Ташкентского филиала МГИМО.Семинары и мастер-классы для студентов и выпускников филиала МГИМО с целью развития их компетенций и подготовки к профессиональной деятельности.Лаборатория ЦБ: рассматриваются возможности создания и оснащения лаборатории для укрепления практических навыков студентов при разработке программ по оптимизации бизнес-процессов ЦБ и других инновационных решений.Стороны выразили уверенность, что реализация этих мероприятий послужит развитию кадрового потенциала и инновационной активности в обеих организациях.

https://uz.sputniknews.ru/20240304/uzbekistan-tadjikistan-banki-sotrudnichestvo-42771569.html

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