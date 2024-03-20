https://uz.sputniknews.ru/20240320/skolko-stoit-prigotovit-sumalyak-43055520.html
Сколько стоит приготовить сумаляк — инфографика
Сколько стоит приготовить сумаляк — инфографика
Sputnik Узбекистан
В составе главного блюда Навруза нет дефицитных ингредиентов, все продукты просты и доступны. Однако именно подготовка пшеничных зерен, последовательность добавления всех остальных составляющих и длительность варки позволяют получить вкусный и полезный сумаляк
2024-03-20T14:20+0500
2024-03-20T14:20+0500
2024-03-20T14:21+0500
инфографика
сумаляк
стоимость
продукты
навруз
узбекистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/12/43008695_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_462df7addd3c80eb6149aeed6ddc4d5c.png
Пророщенная пшеница, которую используют для приготовления сумаляка – настоящая кладезь полезных веществ, витаминов, белков и микроэлементов. Неслучайно блюдо готовят весной, чтобы восстановить силы после зимы и зарядиться бодростью.Сладкое, густое, красивого карамельного цвета блюдо овеяно легендами. Его приготовление — целый ритуал, объединяющий родных и соседей. По традиции варят сумаляк женщины, мужчины поддерживают огонь под большим казаном. Процесс варки иногда длится почти всю ночь и сопровождается веселыми песнями и шутками. Чтобы сумаляк не пригорел, на дно казана кладут камешки или орехи. После приготовления угощение принято раздавать, и, если в пиале с сумаляком попадается камешек или орех, — загадывать желание. Сколько стоит приготовить один казан сумаляка, исходя из средних цен на ташкентских рынках, — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/12/43008695_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_50b06d545901ec7187ef6bb67dee73c5.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сумаляк приготовление стоимость главное блюдо навруз
сумаляк приготовление стоимость главное блюдо навруз
Сколько стоит приготовить сумаляк — инфографика
14:20 20.03.2024 (обновлено: 14:21 20.03.2024)
В составе главного блюда Навруза нет дефицитных ингредиентов, все продукты просты и доступны. Однако именно подготовка пшеничных зерен, последовательность добавления всех остальных составляющих и длительность варки позволяют получить вкусный и полезный сумаляк.
Пророщенная пшеница, которую используют для приготовления сумаляка – настоящая кладезь полезных веществ, витаминов, белков и микроэлементов. Неслучайно блюдо готовят весной, чтобы восстановить силы после зимы и зарядиться бодростью.
Сладкое, густое, красивого карамельного цвета блюдо овеяно легендами. Его приготовление — целый ритуал, объединяющий родных и соседей. По традиции варят сумаляк женщины, мужчины поддерживают огонь под большим казаном. Процесс варки иногда длится почти всю ночь и сопровождается веселыми песнями и шутками. Чтобы сумаляк не пригорел, на дно казана кладут камешки или орехи. После приготовления угощение принято раздавать, и, если в пиале с сумаляком попадается камешек или орех, — загадывать желание. Сколько стоит приготовить один казан сумаляка, исходя из средних цен на ташкентских рынках, — в инфографике Sputnik Узбекистан.