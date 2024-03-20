https://uz.sputniknews.ru/20240320/skolko-stoit-prigotovit-sumalyak-43055520.html

Сколько стоит приготовить сумаляк — инфографика

Сколько стоит приготовить сумаляк — инфографика

Sputnik Узбекистан

В составе главного блюда Навруза нет дефицитных ингредиентов, все продукты просты и доступны. Однако именно подготовка пшеничных зерен, последовательность добавления всех остальных составляющих и длительность варки позволяют получить вкусный и полезный сумаляк

2024-03-20T14:20+0500

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Пророщенная пшеница, которую используют для приготовления сумаляка – настоящая кладезь полезных веществ, витаминов, белков и микроэлементов. Неслучайно блюдо готовят весной, чтобы восстановить силы после зимы и зарядиться бодростью.Сладкое, густое, красивого карамельного цвета блюдо овеяно легендами. Его приготовление — целый ритуал, объединяющий родных и соседей. По традиции варят сумаляк женщины, мужчины поддерживают огонь под большим казаном. Процесс варки иногда длится почти всю ночь и сопровождается веселыми песнями и шутками. Чтобы сумаляк не пригорел, на дно казана кладут камешки или орехи. После приготовления угощение принято раздавать, и, если в пиале с сумаляком попадается камешек или орех, — загадывать желание. Сколько стоит приготовить один казан сумаляка, исходя из средних цен на ташкентских рынках, — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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