https://uz.sputniknews.ru/20240320/spasitel-komandira-tank-alesha-nagrajdeniye-43057252.html

Российского бойца, который спас командира танка "Алеша", наградили орденом Мужества

Российского бойца, который спас командира танка "Алеша", наградили орденом Мужества

Sputnik Узбекистан

Сергей Соленов (позывной "Колючий") закрыл собой командира взвода лейтенанта Левакова от сброшенной с украинского дрона гранаты

2024-03-20T15:32+0500

2024-03-20T15:32+0500

2024-03-20T15:38+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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владимир путин

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ТАШКЕНТ, 20 марта — Sputnik. Участника СВО Сергея Соленова, спасшего своего командира, который впоследствии совершил подвиг в составе экипажа танка "Алеша", наградили орденом Мужества, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.В результате Леваков смог продолжить командование личным составом, его подразделение выполнило боевую задачу, а позже, в составе экипажа танка "Алеша", совершил подвиг.Награду добровольцу вручил военный комиссар Преображенского района Москвы полковник Сергей Тригилев.По словам Соленова, получение столь высокой награды стало для него неожиданностью.Сам Леваков также присутствовал на церемонии награждения, он пожал руку своему спасителю, назвав эту награду абсолютно заслуженной.Напомним, экипаж танка "Алеша", остановивший украинскую бронегруппу на Запорожском направлении, уничтожил в бою 8 единиц бронетехники противника. После ликвидации последней вражеской боевой машины экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивавшиеся в боевые порядки.Кроме уничтоженной техники, противник потерял более 100 человек убитыми и ранеными.Владимир Путин на встрече со студентами — участниками спецоперации вспомнил встречу с экипажем танка "Алеша" и рассказал, что пообещал одному из них найти бойца, который спас тому жизнь.

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