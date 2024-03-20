Российского бойца, который спас командира танка "Алеша", наградили орденом Мужества
15:32 20.03.2024 (обновлено: 15:38 20.03.2024)
© RIA NovostiДобровольца, спасшего командира танка "Алеша", наградили орденом Мужества
© RIA Novosti
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Сергей Соленов (позывной "Колючий") закрыл собой командира взвода лейтенанта Левакова от сброшенной с украинского дрона гранаты.
ТАШКЕНТ, 20 марта — Sputnik. Участника СВО Сергея Соленова, спасшего своего командира, который впоследствии совершил подвиг в составе экипажа танка "Алеша", наградили орденом Мужества, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Находясь на переднем крае при выполнении боевой задачи, Сергей Соленов (позывной Колючий) обнаружил над командиром взвода лейтенантом Александром Леваковым зависший беспилотный летательный аппарат ВСУ. Увидев произведенный в непосредственной близости сброс гранаты, он, не задумываясь, закрыл своим телом командира, тем самым спас ему жизнь", — рассказали в военном ведомстве.
В результате Леваков смог продолжить командование личным составом, его подразделение выполнило боевую задачу, а позже, в составе экипажа танка "Алеша", совершил подвиг.
Награду добровольцу вручил военный комиссар Преображенского района Москвы полковник Сергей Тригилев.
По словам Соленова, получение столь высокой награды стало для него неожиданностью.
"Конечно, мне было приятно получить столь высокую награду. Но это стало для меня неожиданностью. Я просто выполнял свой воинский долг. Думаю, Леваков поступил бы так же. Я считаю, что все было закономерно, Левакову нельзя было пострадать в той ситуации, иначе он не проявил бы свой командирский характер", — сказал Соленов после церемонии.
Сам Леваков также присутствовал на церемонии награждения, он пожал руку своему спасителю, назвав эту награду абсолютно заслуженной.
"Самого взрыва я не слышал. Все случилось очень быстро. Сергей принял на себя все осколки, мне только один достался. Он мне просто подарил жизнь! Когда появилась возможность, мы его эвакуировали в безопасное место, а сам я продолжил выполнять задачу, корректировал огонь нашей артиллерии. Из боя я не вышел. Все благодаря ему", — вспоминает лейтенант Леваков.
Напомним, экипаж танка "Алеша", остановивший украинскую бронегруппу на Запорожском направлении, уничтожил в бою 8 единиц бронетехники противника. После ликвидации последней вражеской боевой машины экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивавшиеся в боевые порядки.
Кроме уничтоженной техники, противник потерял более 100 человек убитыми и ранеными.
Владимир Путин на встрече со студентами — участниками спецоперации вспомнил встречу с экипажем танка "Алеша" и рассказал, что пообещал одному из них найти бойца, который спас тому жизнь.